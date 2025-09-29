PNJ vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Sáng 27/9, tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư công bố PNJ xếp thứ 6 (tăng 3 bậc so với năm 2024) trong danh sách “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” nhờ tăng trưởng bền vững.

Danh sách năm nay được xây dựng từ dữ liệu giai đoạn 2021-2024, dựa trên các chỉ số then chốt: tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE), hiệu suất cổ phiếu và vốn hóa thị trường.

Đại diện PNJ nhận chứng nhận từ ban tổ chức (Ảnh: Tuấn Vũ).

Đây là năm thứ 9 liên tiếp PNJ góp mặt trong danh sách này khi các chỉ số quan trọng được cải thiện đáng kể. Tăng trưởng doanh thu bình quân trong 3 năm gần nhất (2022-2024) đạt 24,6%; ROE đạt 22,2%; tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư đạt 44,7%.

Theo ban tổ chức, kinh tế vĩ mô trong nước 3 năm qua chịu ảnh hưởng bởi áp lực lạm phát toàn cầu, chi phí sản xuất leo thang và tỷ giá biến động mạnh. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp cho thấy khả năng thích ứng và vươn lên mạnh mẽ bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội lực, khả năng tối ưu vận hành và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Trong đó, PNJ là đại diện tiêu biểu khi thực thi các chiến lược kinh doanh linh hoạt, vượt qua những thách thức của thị trường trang sức, nhất là “cơn bão kép” khan hiếm nguồn cung nguyên liệu và suy yếu sức mua.

Bất chấp nhiều biến số khó lường, 6 tháng đầu năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.218 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.119 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 55,1% và 57,1% mục tiêu cả năm. Mới đây, Brand Finance ghi nhận giá trị thương hiệu PNJ tăng gần 9% so với năm ngoái, lên 523 triệu USD và xếp thứ 9 trong top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam.

PNJ không ngừng đổi mới sáng tạo để tôn vinh vẻ đẹp của khách hàng (Ảnh: Tuấn Vũ).

Là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành bán lẻ trang sức và Lifestyle, năm 2024 PNJ tăng trưởng doanh thu 14,1% và lợi nhuận sau thuế 7,3% so với năm trước, lần lượt đạt 37.823 tỷ đồng và 2.115 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

“Duy trì thành tích ấn tượng này gần một thập kỷ là minh chứng sống động cho năng lực quản trị xuất sắc và khả năng thích ứng linh hoạt của ban lãnh đạo PNJ trước mọi biến động của thị trường”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Tại sự kiện, đại diện PNJ nhấn mạnh kinh doanh hiệu quả được ban lãnh đạo cắt nghĩa trên nhiều phương diện như sản xuất, vận hành, đổi mới công nghệ, tiếp thị, tối ưu chi phí, quản trị rủi ro…

Theo đó, hiệu quả luôn là ưu tiên hàng đầu khi công ty đưa ra quyết sách kinh doanh, nhằm đảm bảo kiến tạo giá trị lâu dài và bền vững cho cổ đông, khách hàng, người lao động và cộng đồng.

PNJ trình làng thương hiệu thời trang nam mang tên Mancode by PNJ (Ảnh: Tuấn Vũ).

Điển hình, trong tháp chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm tới, PNJ đặt mảnh ghép “phát triển kinh doanh mới” ở vị trí trung tâm. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, phát triển các lĩnh vực phụ trợ có tính cộng hưởng cao với ngành cốt lõi như công nghệ bán lẻ, sản phẩm tiêu dùng cao cấp… được công ty xem là đòn bẩy quan trọng để mở rộng không gian tăng trưởng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh dài hạn.

Bằng cách trình làng thương hiệu Mancode by PNJ, doanh nghiệp đã “chạm” đến phân khúc khách hàng nam giới vốn giàu tiềm năng.

Đối với những mảng kinh doanh chủ lực hiện nay, PNJ liên tục cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm nhằm đáp ứng thị hiếu không ngừng thay đổi của khách hàng.

Nhờ ứng dụng công nghệ để cải thiện năng lực bán lẻ, danh mục hàng hóa cập nhật theo xu hướng thị trường, các chiến dịch tiếp thị và truyền thông sáng tạo, công ty thu hút nhiều đối tượng khách hàng mới.

PNJ đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, vươn tầm quốc tế (Ảnh: Tuấn Vũ).

Bên cạnh đó, PNJ chuyển mình mạnh mẽ với sự ra đời của nhiều mô hình bán hàng và điểm bán mới. Tính đến giữa năm nay, PNJ là nhà bán lẻ trang sức có hệ thống lớn nhất cả nước với 428 cửa hàng tại 31 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).

Theo đại diện doanh nghiệp, từ khi “nhấn nút tái tạo” cách đây nhiều năm để đổi mới tư duy kinh doanh, hiệu quả hoạt động của PNJ không ngừng bứt phá. Đây là động lực cốt lõi để công ty mở cánh cửa đến với nhiều kỷ lục mới về doanh số, lợi nhuận và sự công nhận từ các tổ chức trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp này cho biết cũng đang tiếp tục “tăng cấp tái tạo” nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn với tầm nhìn của một nhà bán lẻ Lifestyle hàng đầu khu vực.