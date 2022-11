PNJ công bố vượt 12,6% kế hoạch lợi nhuận năm sau 10 tháng

Tháng 10/2022 với những chuyển biến tích cực và bước dần sang giai đoạn kinh doanh cao điểm năm bằng nhiều hoạt động thúc đẩy bán hàng trên toàn quốc, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.960 tỷ đồng (tăng 42,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đồng (tăng 22,7% so với cùng kỳ).

Theo đó, lũy kế 10 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 28.535 tỷ đồng (tăng 95,5% so với cùng kỳ) và 1.487 tỷ đồng (tăng 113,2% so với cùng kỳ). Với kết quả này, PNJ vượt 10,5% kế hoạch doanh thu và 12,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Khách hàng mua sắm tại PNJ (Ảnh: Hoàng Quyên).

"Đây là kết quả minh chứng cho việc liên tục nhấn nút F5, tăng tốc tái tạo, ứng biến vươn cao của PNJ trong suốt thời gian vừa qua", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Lý giải cụ thể cho các số liệu tài chính trên, đại diện PNJ cho biết: "PNJ đã tập trung toàn lực cho các hoạt động bán hàng trên khắp các chi nhánh, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn thúc đẩy sự tăng trưởng đồng ở các kênh".

Đối với kênh bán lẻ, lũy kế 10 tháng, PNJ ghi nhận tăng 102,1% so với cùng kỳ đến từ việc khai thác hiệu quả các tệp khách hàng, triển khai các chương trình tiếp thị bán hàng linh hoạt.

Bên cạnh đó, doanh thu sỉ lũy kế 10 tháng tăng 76,6% so với cùng kỳ nhờ việc phát triển tập khách hàng sỉ hiệu quả và đưa ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách hàng. Doanh thu vàng 24K tăng 98% so với cùng kỳ do sự thay đổi xu hướng đầu tư và nhu cầu của khách hàng.

Kết quả kinh doanh lũy kế 10 tháng đầu năm 2022 của PNJ (Đồ họa: PNJ).

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp trung bình lũy kế 10 tháng đạt 17,4% so với mức 18,4% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán của kênh lẻ và sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô tác động lên chi phí đầu vào.

Tổng chi phí hoạt động lũy kế 10 tháng tăng 68,7% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp đạt 59% giảm so với mức 64,6% cùng kỳ 2021 nhờ những nỗ lực tối ưu hóa vận hành.

Tính đến cuối tháng 10/2022, hệ thống PNJ có 358 cửa hàng độc lập. Trong đó, mở mới 24 cửa hàng và nâng cấp 25 cửa hàng PNJ Gold, mở mới 3 cửa hàng Style by PNJ, mở mới 2 cửa hàng PNJ Watch và đóng 7 cửa hàng PNJ Gold, 6 cửa hàng PNJ Silver để tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Hoạt động khai trương cửa hàng của PNJ (Ảnh: PNJ).

Theo báo cáo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong dài hạn, việc gia tăng thị phần trong bối cảnh thị trường trang sức tăng trưởng tốt ở Việt Nam là quan trọng cho câu chuyện tăng trưởng.

Về mặt địa lý, vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng ở các thành phố ngoài TPHCM, các thành phố này dự kiến sẽ được nâng cấp lên đô thị loại cao hơn.

Đại diện PNJ cho biết, việc thu hút khách hàng mới đến từ các thị trường có thương hiệu là "chìa khóa" để phát triển cơ sở khách hàng. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ tiếp tục được cải thiện nhờ: thúc đẩy doanh số với các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, bổ sung các sản phẩm "cộng hưởng", quá trình chuyển đổi số không ngừng đã chứng minh mang lại hiệu quả đối với trải nghiệm khách hàng và quản lý tồn kho.

Ông Lê Trí Thông - Phó CTHĐQT kiêm CEO PNJ (bên trái) - nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất (Ảnh: PNJ).

Vừa qua PNJ dẫn đầu "Nơi làm việc tốt nhất" trong ngành bán lẻ - bán sỉ - thương mại; top 20 trong bảng xếp hạng 100 nơi làm việc tốt nhất năm 2022 và top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu "Nhà tuyển dụng hấp dẫn" 2022.

Trên thị trường, chốt phiên 21/11, thị giá PNJ đạt 102.100 đồng/ cổ phiếu.