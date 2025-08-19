PMAX kết nối đa nguồn lực khi trở thành đối tác marketing tổng thể

Thách thức của doanh nghiệp khi giải pháp marketing bị phân mảnh

Thị trường biến động không ngừng, hành vi người tiêu dùng liên tục thay đổi nhanh theo xu hướng và nền tảng mới. Nhiều doanh nghiệp đang gặp phải tình trạng marketing phân mảnh, thiếu dữ liệu và phân tích tổng thể để ra quyết định chính xác. Điều này dẫn đến chi phí marketing cao nhưng hiệu quả kém, chiến dịch ngắn hạn không bền vững và bỏ lỡ cơ hội.

Qua các dự án đa ngành, PMAX nhận ra tầm quan trọng của chiến lược đa tầng, năng lực sáng tạo, năng lực dữ liệu và phân tích, năng lực thương mại điện tử.

PMAX quyết định tái định vị thương hiệu thành đối tác marketing tổng thể (Ảnh: PMAX).

PMAX hiểu rằng gốc rễ của tăng trưởng nằm ở việc thấu hiểu nhu cầu và giải quyết "nỗi đau" của khách hàng, với sản phẩm và định giá là yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, bên cạnh các yếu tố tiếp thị và kênh phân phối đang thay đổi liên tục.

Đại diện PMAX nhận định, tập trung chỉ vào chuyển đổi không đủ để đảm bảo tăng trưởng, doanh nghiệp cần đầu tư cả vào các hoạt động ở phễu trên. Vì vậy, với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đa ngành, PMAX quyết định tái định vị thương hiệu thành đối tác marketing tổng thể.

Ông Lê Xuân Long - Tổng giám đốc công ty cổ phần PMAX - chia sẻ: "Tầm nhìn của PMAX là kiến tạo một hệ sinh thái marketing tổng thể, toàn diện, kết nối nguồn lực nội bộ cũng như với các đối tác, để tạo ra các giải pháp nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho khách hàng. Điều này bắt nguồn sâu sắc từ sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã được thiết lập ngay từ những ngày đầu thành lập: Cam kết theo đuổi và tạo ra hiệu quả kinh doanh thực sự cho khách hàng".

PMAX tái định vị thương hiệu thành đối tác marketing tổng thể từ ngày 14/8 (Ảnh: PMAX).

Hệ sinh thái các giải pháp marketing tổng thể và toàn diện với định vị mới

PMAX xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua hệ sinh thái giải pháp marketing tích hợp toàn diện. Các giải pháp này không chỉ tối ưu hiệu quả từng chiến dịch mà còn kết nối chặt chẽ các yếu tố cốt lõi trong marketing (sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, truyền thông), bao gồm:

Tư vấn chiến lược marketing tổng thể cung cấp giải pháp marketing toàn diện, bao gồm nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược tăng trưởng, marketing và thương hiệu, áp dụng khoa học marketing, bao gồm sáng tạo dựa trên hiệu suất, đồng thời cung cấp tư vấn công nghệ và dữ liệu để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch và chiến lược marketing.

Truyền thông thương hiệu tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược truyền thông toàn diện thông qua chiến lược truyền thông tích hợp theo chủ đề, triển khai ra mắt thương hiệu/sản phẩm và tái định vị thương hiệu. PMAX cũng phát triển các giải pháp sản xuất sáng tạo giúp thông điệp thương hiệu được truyền tải hiệu quả và nhất quán.

Quảng cáo tích hợp đa nền tảng cung cấp giải pháp quảng cáo đa nền tảng với xây dựng thương hiệu qua phương tiện truyền thông, quảng cáo thương mại điện tử và quảng cáo tạo khách hàng tiềm năng hiệu quả.

Phát triển thương mại điện tử tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và phát triển thương mại điện tử qua quản lý thương mại điện tử đa kênh và tiếp thị liên kết đa kênh, kết hợp với các chiến dịch kích hoạt toàn diện đầu - cuối nhằm tăng cường doanh số, cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Hệ sinh thái đa kênh - MCN xây dựng và phát triển hệ sinh thái MCNs, hợp tác với người có ảnh hưởng, phát triển năng lực người sáng tạo nội dung, triển khai các chiến dịch vận hành mega livestream và vận hành livestream hiệu suất.

Đại diện đơn vị khẳng định, PMAX tối ưu toàn phễu bằng cách xây dựng hành trình khách hàng từ nhận thức đến chuyển đổi và duy trì, đảm bảo đạt mục tiêu ngắn hạn và phát triển bền vững. PMAX luôn lấy dữ liệu làm trọng tâm, tối ưu hóa quyết định đầu tư và chiến lược marketing dựa trên thông tin thực tế, tạo vòng lặp phản hồi liên tục để cải thiện hiệu quả qua từng giai đoạn.

Giá trị dành cho khách hàng và đối tác

Với định vị mới, PMAX tiếp tục cam kết mang lại giá trị bền vững, giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh chóng, ổn định và vượt qua biến động thị trường. Các giải pháp của PMAX dựa trên kết quả đo lường cụ thể, tối ưu hóa hiệu suất đầu tư và duy trì ổn định tài chính.

“Được tin tưởng bởi hơn 600 thương hiệu, đạt nhiều giải thưởng quốc tế và đội ngũ trên 250 nhân sự, PMAX là đối tác tổng thể, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tập trung vào phát triển kinh doanh cốt lõi”, đại diện PMAX nhấn mạnh.

