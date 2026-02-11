Platinum Series của Karofi tạo dấu ấn khác biệt tại siêu thị Điện máy Xanh

Thiết kế thời thượng của Platinum Series là điểm nhấn ấn tượng

Platinum Series có thiết kế khác biệt thu hút người dùng. Chị Thanh Ngân ở Hà Nội cho biết: “Lần đầu tôi thấy một sản phẩm máy lọc nước có thiết kế bắt mắt như vậy, từng đường nét sắc sảo, màu sắc lạ mắt, trẻ trung tinh tế và hiện đại, đặc biệt là ngăn chứa đồ tiện lợi khiến tôi thích thú, tôi nghĩ khi mua sản phẩm này, tôi sẽ đặt ở ngay phòng khách thay vì để trong góc bếp như trước”.

Platinum Series mang đến cảm giác sang trọng, tinh tế và nổi bật dấu ấn cá nhân. Trải nghiệm ấy được thể hiện qua thiết kế tích hợp ngăn lưu trữ tinh gọn ngay trong thân máy.

Ly, cốc, cà phê hay rượu vang được sắp đặt gọn gàng, tự nhiên trở thành một phần của nhịp sinh hoạt quen thuộc, không làm gián đoạn dòng chảy của không gian sống.

Lưu trữ tinh gọn, tiện lợi mọi khoảnh khắc cùng Platinum Series (Ảnh: Karofi).

“Xu hướng người dùng lựa chọn sản phẩm máy lọc nước cho gia đình hiện nay không còn dừng lại ở yếu tố đủ sạch, đủ tốt cho sức khỏe nữa mà còn phải đủ đẹp và thẩm mỹ để hòa hợp với tổng thể không gian sống cao cấp.

Platinum series hiện là sản phẩm đáp ứng trọn vẹn được tinh thần ấy và dễ hiểu khi vừa mới ra mắt đầu năm nay thôi nhưng sản phẩm đã tạo nên được sự quan tâm của người dùng trên toàn hệ thống Điện máy Xanh”, đại diện Điện máy Xanh chia sẻ.

Sản phẩm còn sở hữu phiên bản màu Crystal Aqua mang sắc xanh tinh khiết như làn nước trong lành. Gam màu mang đến cảm giác sảng khoái, nhẹ nhàng mà tràn đầy năng lượng, dễ hòa hợp với không gian sống cao cấp của nhiều gia đình hiện nay.

Cá nhân hóa phong cách sống qua thiết kế khác biệt, thời thượng (Ảnh: Karofi).

Bước tiến công nghệ lọc Smax Master cho gia đình an tâm sống khỏe mỗi ngày

Platinum Series sở hữu công nghệ lọc nước thế hệ mới Smax Master giúp tăng cường hiệu quả lọc sạch vượt trội, loại bỏ tối đa vi khuẩn, tạp chất có hại, nguồn nước đầu ra không chỉ sạch - an toàn mà còn bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Công nghệ One Touch Filter biến việc thay lõi trở nên nhẹ nhàng hơn chỉ với một chạm nhanh chóng. Công nghệ khẳng định sự thấu hiểu chuyên sâu dành cho tâm lý người khách hàng trên toàn thế giới với nhu cầu tự chủ động thay lõi lọc, một xu hướng khẳng định sự chủ động, của thế hệ trẻ và hiện đại.

Sống khỏe thời thượng cùng dòng máy nước thế hệ mới Platinum Series (Ảnh: Karofi).

Đại diện thương hiệu chia sẻ: “Ngày nay, người dùng ngày càng bận rộn với những lo toan trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, Karofi mong muốn phát triển một dòng sản phẩm vừa mạnh về công nghệ lọc, vừa thông minh trong thiết kế, giúp việc chăm sóc sức khỏe từ nguồn nước đơn giản, thuận tiện hơn cho mỗi gia đình, đồng hành cùng khách hàng trong mọi cử chỉ hoạt động chăm sóc người thân yêu của mình”.

Chị Trang, một trong số những khách hàng đầu tiên sở hữu Platinum Series tại thành phố TPHCM chia sẻ: “Karofi Platinum Series là hệ thống máy lọc nước tôi ấn tượng nhất khi qua mua hàng tại siêu thị Điện máy Xanh, thiết kế quá khác biệt so với phần còn lại với ngăn đựng đồ tiện lợi, thoạt nhìn thôi nhưng tôi đã có những ý tưởng bài trí riêng để nâng cấp không gian sống gia đình.

Quan trọng hơn nữa là hiệu suất lọc vượt trội của sản phẩm khi được trang bị công nghệ lọc Smax Master, giúp tôi an tâm nguồn nước đầu ra không những sạch - an toàn mà còn có giàu giá trị sức khỏe cho cả nhà”.

Hiện nay, Platinum Series đã lên kệ và nổi bật tại khu vực trưng bày ngành hàng máy lọc nước ở hệ thống siêu thị Điện máy Xanh.

Sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, công nghệ lọc nước thế hệ mới và trải nghiệm sử dụng hàng ngày được kết hợp hài hòa, tạo nên một sự kết hợp trọn vẹn trong cùng một sản phẩm, dễ dàng thu hút người tiêu dùng ngay từ những ngày đầu ra mắt. Với những dấu ấn đầu tiên đó, Platinum Series được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo được sức lan tỏa trên thị trường trong thời gian tới.