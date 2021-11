Phú Quốc đón đoàn khách hộ chiếu vaccine đến Việt Nam

Dân trí Ngày 20/11, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm "đóng băng" do Covid.

Dự kiến 209 du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc trên chuyến bay của Hãng hàng không Vietjet sẽ trải nghiệm kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm tại Vinpearl với hành trình khép kín từ chuyến bay đến địa điểm nghỉ dưỡng, chuỗi hoạt động vui chơi - giải trí đẳng cấp của siêu quần thể "một điểm đến mọi nhu cầu" Phú Quốc United Center.

Đoàn khách dự kiến là công dân Hàn Quốc trên chuyến bay số hiệu VJ3749 từ sân bay Incheon, Hàn Quốc, sẽ nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lúc 12 giờ ngày 20/11 để trải nghiệm chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Vinpearl với hành trình 4 ngày 3 đêm. Toàn bộ lịch trình của đoàn do đối tác chiến lược của Vinpearl - Công ty Du lịch Marketing Highland phối hợp hãng hàng không Vietjet xây dựng, đưa các du khách đã có "hộ chiếu vaccine" đến du lịch tại Phú Quốc United Center theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của Bộ VHTTDL và Sở Du lịch Kiên Giang. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở cửa ngành kinh tế xanh của cả nước, khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam và năng lực đáp ứng dịch vụ du lịch cao cấp trong bối cảnh mới, hướng tới trải nghiệm du lịch "Sống trọn vẹn - Live Fully" cho du khách năm châu.

Du khách sẽ được cảm nhận một Việt Nam an toàn và hiếu khách ngay từ khi được chào đón lên tàu bay của Vietjet với nhiều hoạt động mang tới những trải nghiệm thú vị và bất ngờ trong suốt hành trình bay. Bên cạnh trải nghiệm dịch vụ hàng không an toàn của hãng hàng không thế hệ mới luôn tiên phong trong các hoạt động phát triển du lịch, du khách còn được tham gia hành trình trải nghiệm vô cùng đặc sắc tại siêu quần thể "một điểm đến mọi nhu cầu" Phú Quốc United Center sở hữu hệ sinh thái du lịch - trải nghiệm - khám phá - mua sắm - lễ hội - nghệ thuật đẳng cấp quốc tế với tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Sau khi nhập cảnh, du khách sẽ được tiến hành sàng lọc sức khỏe tại sân bay, cài đặt ứng dụng IGOVN và PC-COVID trước khi di chuyển thẳng về khách sạn. Tất cả thành viên của đoàn khách này sẽ lưu trú ở khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc, nơi đã được phép đón khách quốc tế tại khu vực riêng biệt, đảm bảo không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác... Tại đây, du khách sẽ nghỉ dưỡng và trải nghiệm hành trình khép kín tại quần thể Phú Quốc United Center: lưu trú tại phòng nghỉ và biệt thự biển 5 sao, khám phá thể thao - giải trí - vui chơi tại Vinpearl Golf, công viên chủ đề VinWonders, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari, Corona Casino và thành phố không ngủ Grand World Phú Quốc.

Trong kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm, khách du lịch sẽ tiến hành test nhanh covid 2 lần trong ngày đầu và ngày cuối của hành trình. Với kết quả xét nghiệm âm tính, du khách có thể đi tham quan, giải trí, ăn uống, mua sắm tại các địa điểm hấp dẫn theo đúng hành trình hộ chiếu vaccine tại siêu quần thể Phú Quốc United Center. Đồng thời, xuyên suốt hành trình khách du lịch luôn được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe và đảm bảo tuân thủ "thông điệp 5K" và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Nhằm mang đến sự an tâm tối đa cho mỗi du khách, bên cạnh tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn trong kế hoạch triển khai du lịch hộ chiếu vaccine, các cơ sở của Vinpearl duy trì kích hoạt lá chắn ba lớp kiểm soát tối đa 24/7, đảm bảo quy trình vệ sinh phòng dịch chặt chẽ nhất trong nội khu, tương tự các thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng quốc tế; đồng thời, đưa ra bộ tiêu chuẩn an toàn nâng cao. Toàn bộ nhân viên phục vụ khách du lịch hộ chiếu vaccine đều được bố trí "3 tại chỗ", khoanh vùng bước sinh hoạt để đảm bảo an toàn cao nhất, theo dõi tất cả lịch trình tiếp xúc của mỗi người, kiểm tra thân nhiệt đầu và cuối ngày làm việc.

Được đánh giá là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, đây sẽ là bước khởi động quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia, hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới. Sau khi đón đoàn khách ngày 20/11 này, dự kiến Phú Quốc sẽ đón từ 20 chuyến bay quốc tế/tháng trong giai đoạn tới.

Về Phú Quốc United Center

Siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Phú Quốc United Center tọa lạc trên bờ biển Bãi Dài, phía bắc Đảo Ngọc với quy mô 1.044 ha được đánh giá là điểm đến du lịch hộ chiếu vaccine điển hình của Phú Quốc với hệ sinh thái du lịch - trải nghiệm - khám phá - mua sắm - lễ hội - nghệ thuật đẳng cấp quốc tế. Với mô hình "một điểm đến mọi nhu cầu" hàng đầu châu Á hoạt động 24/7, du khách đến đây sẽ được hòa mình vào chuỗi sự kiện - hoạt động náo nhiệt ngày đêm, thảnh thơi tận hưởng không gian phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng biển từ những thương hiệu 5 sao như Vinpearl, VinOasis, VinHolidays, Radisson Blu… hay tại các mini, boutique hotel…; vui chơi - khám phá bất tận tại công viên chủ đề VinWonders, Vinpearl Safari, Corona Casino, Vinpearl Golf… ngay tại nội khu của siêu quần thể với tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Thông tin chi tiết tại: https://vinpearl.com/vi/phu-quoc.

Về Vietjet Air

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Bay cùng Vietjet khách hàng có cơ hội trải nghiệm nhiều dịch vụ thú vị và tiện lợi trên chuyến bay với tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

Trường Thịnh