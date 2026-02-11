Phú Hưng Life bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Củng cố năng lực cốt lõi, hướng đến phát triển bền vững

Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới nằm trong lộ trình phát triển dài hạn đã được Phú Hưng Life xác lập và triển khai ổn định. Doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, với trọng tâm là nâng cao năng lực điều hành, hiệu quả vận hành và hệ thống quản trị phù hợp với quy mô ngày càng mở rộng.

Bà Yong Lai Yin - Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Phú Hưng Life (Ảnh: Phú Hưng Life).

Bà Yong Lai Yin là nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, với hơn 30 năm đảm nhiệm các vị trí điều hành cấp cao tại các công ty trên thị trường châu Á. Bà có chuyên môn sâu về quản trị vận hành và phát triển kênh phân phối - những yếu tố then chốt đối với sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp bảo hiểm.

Trong suốt sự nghiệp, bà Yong Lai Yin ghi dấu ấn với khả năng dẫn dắt các chương trình chuyển đổi, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong những điều kiện thị trường đa dạng, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với quản trị minh bạch, đạo đức kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực dài hạn.

Với sự am hiểu sâu sắc về thị trường châu Á cũng như những đặc thù của Việt Nam, bà được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy nền tảng sẵn có và mở rộng năng lực đội ngũ lãnh đạo của Phú Hưng Life trong giai đoạn mới.

Đại diện công ty cho biết, quyết định nhân sự lần này phản ánh kỳ vọng của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy Phú Hưng Life chuyển mình thông qua định hướng rõ ràng và năng lực triển khai quyết liệt.

Chiến lược lãnh đạo mới được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả và năng suất trên toàn bộ hoạt động kinh doanh, tối ưu hiệu quả vận hành và quản trị chi phí, đồng thời duy trì sự minh bạch và tuân thủ những chuẩn mực quản trị cao nhất.

Trên nền tảng đó, Phú Hưng Life hướng đến xây dựng giá trị bền vững, dài hạn cho khách hàng, cổ đông, đối tác và toàn thể đội ngũ nhân sự trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi tiêu chuẩn vận hành ngày càng cao.

Khẳng định chiến lược phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam

Song song với việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, Phú Hưng Life tiếp tục khẳng định cam kết nâng cao chất lượng, phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua đầu tư vào đội ngũ tư vấn tài chính, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hệ thống vận hành.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp định hướng tập trung cung cấp các giải pháp bảo hiểm chất lượng, hướng tới bảo vệ toàn diện sức khỏe và tài chính của khách hàng, đáp ứng nhu cầu của họ trong từng giai đoạn cuộc sống.

Chia sẻ về quyết định quay trở lại thị trường Việt Nam trong vai trò mới, bà Yong Lai Yin cho biết: “Với tôi, Việt Nam là nơi tôi đã có hơn 5 năm gắn bó. Trong lần trở lại này cùng Phú Hưng Life, tôi mong muốn xây dựng một tổ chức nơi mỗi cá nhân - từ đội ngũ nhân viên đến các anh chị tư vấn tài chính - đều có cơ hội phát triển và tạo dựng giá trị bền vững. Những giá trị ấy được thể hiện qua các giải pháp và dịch vụ chất lượng, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng. Đây cũng chính là động lực cho sự phát triển lâu dài của Phú Hưng Life”.

Phú Hưng Life đã kiện toàn đội ngũ lãnh đạo mới để sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: Phú Hưng Life).

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng của Phú Hưng Life, thể hiện sự chủ động chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, trên nền tảng kế thừa ổn định và định hướng phát triển bền vững.

Phú Hưng Life và hành trình phát triển

Thành lập năm 2013, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, hướng tới xây dựng doanh nghiệp theo chuẩn mực quản trị hiện đại và phát triển bền vững. Trong giai đoạn mới, Phú Hưng Life đặt mục tiêu nâng tầm năng lực cạnh tranh thông qua chiến lược rõ ràng, triển khai quyết liệt và hiệu quả trên toàn hệ thống.

Doanh nghiệp tập trung cải thiện hiệu quả vận hành và năng suất trên tất cả các mảng hoạt động, đồng thời chú trọng quản lý chi phí và tối ưu nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dài hạn. Song song đó, Phú Hưng Life duy trì định hướng minh bạch trong truyền thông với các bên liên quan, tuân thủ các chuẩn mực quản trị và đạo đức kinh doanh ở mức cao.

Với định hướng lấy giá trị bền vững làm nền tảng, Phú Hưng Life kỳ vọng tiếp tục xây dựng niềm tin lâu dài với khách hàng, đối tác và cộng đồng, hướng tới tạo ra giá trị ổn định cho tất cả các bên liên quan trong chặng đường phát triển tiếp theo.