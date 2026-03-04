Phố Wall đỏ lửa: Dow Jones rớt hơn 400 điểm, dầu tăng sốc vì Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc trong phiên thứ Ba (ngày 3/3) khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau các đợt không kích mới nhằm vào Iran. Chỉ số Dow Jones có thời điểm “bốc hơi” hơn 1.200 điểm, đánh dấu phiên giảm sâu nhất kể từ tháng 4/2025. Dòng tiền rút khỏi cổ phiếu, tiền số và cả kim loại quý trong bối cảnh giá dầu tăng dựng đứng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo Yahoo Finance và The Economic Times, cú giảm mạnh diễn ra chỉ một ngày sau khi thị trường Mỹ hồi phục nhờ lực bắt đáy. Sự đảo chiều nhanh chóng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang cực kỳ nhạy cảm với rủi ro địa chính trị.

Cổ phiếu, trái phiếu và tiền số đồng loạt “đỏ lửa” khi xung đột Trung Đông lan rộng (Ảnh: Getty).

Cổ phiếu “đỏ lửa”, dầu và lợi suất cùng tăng

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 403,51 điểm (0,83%) và đóng cửa ở mức 48.501,27 điểm. S&P 500 mất 0,94% xuống 6.816,63 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 1,02% còn 22.516,69 điểm.

Trái ngược với chứng khoán, thị trường năng lượng bùng nổ. Dầu Brent có lúc tăng gần 8%, vượt mốc 84-85 USD/thùng, còn WTI vượt 77 USD. Đà tăng này nối tiếp mức tăng khoảng 6% của phiên trước đó, khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ trọng yếu của thế giới - và cảnh báo có thể tấn công các tàu đi qua.

Không chỉ cổ phiếu, trái phiếu và tiền số cũng bị bán tháo. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,1%, sau khi vượt mốc 4% trong phiên trước, phản ánh lo ngại giá năng lượng cao có thể làm chậm kế hoạch hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Điểm đáng chú ý là vàng - tài sản thường được xem là nơi trú ẩn - lại giảm hơn 4%, trong khi bạc lao dốc trên 10%. Theo phân tích được dẫn lại từ The Economic Times, diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên nắm giữ tiền mặt để bù đắp thua lỗ và đáp ứng yêu cầu ký quỹ, thay vì chuyển sang tài sản an toàn như các giai đoạn bất ổn trước đây.

Vì sao thị trường phản ứng mạnh?

Tâm điểm của biến động lần này nằm ở eo biển Hormuz - nơi xử lý tỷ trọng lớn xuất khẩu dầu toàn cầu. Khi Iran tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải này, thị trường lập tức định giá lại rủi ro nguồn cung. Hoạt động tàu chở dầu qua khu vực được mô tả là gần như tê liệt.

Theo các bài tường thuật, giới chức Mỹ cho biết các cuộc không kích có thể kéo dài trong nhiều tuần và gia tăng cường độ. Đồng thời, Tehran tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và nhiều mục tiêu khác trong khu vực, với ít nhất 9 quốc gia báo cáo bị ảnh hưởng. Những tín hiệu này khiến nhà đầu tư lo ngại xung đột có thể vượt khỏi phạm vi ban đầu.

Yếu tố lạm phát cũng nhanh chóng quay lại bàn nghị sự. Giá dầu tăng mạnh đồng nghĩa chi phí xăng dầu, vận tải và sản xuất có nguy cơ leo thang. Khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất suy yếu, nhóm cổ phiếu vốn nhạy cảm với lãi suất, đặc biệt là công nghệ và các blue-chip trong Dow, lập tức chịu áp lực điều chỉnh.

Trên bình diện toàn cầu, thị trường châu Âu và châu Á cũng đồng loạt giảm điểm, trong đó hai khu vực này được cho là chịu tác động nặng nề hơn do phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Hợp đồng khí đốt tự nhiên tại châu Âu tăng hơn 20%, nối dài cú sốc từ phiên trước.

Đáng chú ý, trước khi các diễn biến mới bùng phát, phố Wall từng đặt cược rằng căng thẳng sẽ sớm được kiềm chế. Sự đảo chiều mạnh cho thấy thị trường đã “đánh cược” sai về mức độ kéo dài của căng thẳng, buộc phải điều chỉnh lại kỳ vọng trong thời gian ngắn.

Cổ phiếu công nghệ chịu áp lực nặng nề, ngược lại cổ phiếu năng lượng tăng phi mã (Ảnh: ET).

Tác động lan rộng tới nhà đầu tư và doanh nghiệp

Đối với nhà đầu tư cá nhân, biến động của phố Wall và giá dầu có thể tác động gián tiếp thông qua tâm lý rủi ro toàn cầu. Khi dòng tiền quốc tế có xu hướng thận trọng hơn, áp lực lên tỷ giá, hàng hóa và thị trường cổ phiếu có thể gia tăng.

Với doanh nghiệp, đặc biệt các ngành phụ thuộc vào chi phí vận tải và nhiên liệu, đà tăng của dầu trên 80 USD/thùng nếu kéo dài sẽ tạo áp lực lên biên lợi nhuận. Ngược lại, nhóm năng lượng nội địa tại Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh. Một số cổ phiếu dầu khí và xuất khẩu LNG tăng hai chữ số, thậm chí có mã tăng gần 120% trong một phiên, phản ánh kỳ vọng doanh thu cải thiện khi giá năng lượng leo thang.

Theo các bài phân tích, cho đến thời điểm hiện tại, đợt bán tháo chủ yếu phản ánh rủi ro địa chính trị và lo ngại lạm phát do dầu tăng, thay vì sự suy yếu của dữ liệu kinh tế hay lợi nhuận doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu giá dầu duy trì ở mức cao và gián đoạn nguồn cung được xác nhận rõ ràng hơn, biến động trên thị trường tài chính toàn cầu có thể còn tiếp diễn.

Giới đầu tư đang theo dõi sát diễn biến tại eo biển Hormuz. Trong bối cảnh thanh khoản trở thành ưu tiên hàng đầu, mỗi thông tin mới từ khu vực này có thể tiếp tục định hình quỹ đạo của phố Wall trong những phiên tới.