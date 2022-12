Phía sau những danh hiệu, giải thưởng lớn của ứng dụng "thuần Việt"

Năm "bội thu" giải thưởng của MoMo

Đầu tháng 12/2022, MoMo lập cú đúp giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc tại lễ công bố và trao giải "Make in Viet Nam 2022", với giải Bạc hạng mục Chính phủ số và Top 10 Sản phẩm công nghệ số xuất sắc hạng mục Kinh tế số.

Nền tảng và thiết kế của MoMo được đánh giá là khác biệt và độc đáo. Nền tảng này hoàn toàn được tạo ra và phát triển bởi 100% đội ngũ kỹ sư người Việt. Tính "thuần Việt" của "siêu ứng dụng MoMo" thể hiện qua các tính năng, sản phẩm, dịch vụ được phát triển dựa trên sự am hiểu nhu cầu, sở thích, thói quen của người dùng nội địa. Nhờ đó, các thiết kế về giao diện, cấu hình đều thân thiện, gần gũi với người Việt.

Không chỉ là một trong số ít ứng dụng được gọi tên, MoMo còn là cái tên mới nhất tại giải thưởng cấp quốc gia Make in Viet Nam 2022. "2 giải thưởng lần này vừa là sự ghi nhận vừa là điểm nhấn đánh dấu hành trình 15 năm MoMo phổ cập thanh toán số và tài chính số cho người Việt, hướng đến mục tiêu thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam", đại diện đơn vị phát triển ứng dụng chia sẻ.

MoMo nhận cú đúp Sản phẩm số xuất sắc Make in Viet Nam 2022 (Ảnh: MoMo).

Cũng trong tháng 12, YouGov (công ty chuyên phân tích dữ liệu và nghiên cứu toàn cầu có trụ sở chính tại Anh) công bố Bảng xếp hạng thương hiệu ngân hàng và giải pháp thanh toán được cân nhắc nhiều nhất Việt Nam 2022 (Bank and payment system consideration rankings 2022). Theo đó, MoMo vượt qua nhóm ngân hàng truyền thống trở thành thương hiệu dẫn đầu bảng xếp hạng này.

Bảng xếp hạng cho thấy thị trường dịch vụ tài chính tại Việt Nam đang có những tiến triển tích cực. Một nửa các thương hiệu xếp hạng cao không chỉ là những thương hiệu mới tham gia bảng xếp hạng, mà phần lớn còn đến từ lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech).

Tháng 11 trước đó, MoMo cũng được xướng tên trong Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam 2022 do YouGov công bố. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, MoMo được vinh danh tại bảng xếp hạng này. Năm nay, MoMo bứt phá lên vị trí thứ 5, thăng 5 hạng so với vị trí thứ 10 năm 2021. MoMo cũng được xếp hạng 5 sao tại hạng mục "Giải pháp thanh toán thông minh" thuộc giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 do VINASA tổ chức.

"Việc MoMo liên tục được vinh danh trong các bảng xếp hạng, giải thưởng cấp quốc gia không chỉ cho thấy sự thống trị của fintech trên bản đồ thương hiệu xuất sắc, tầm quan trọng của fintech trong phát triển kinh tế số và tài chính toàn diện tại Việt Nam, mà còn góp phần củng cố niềm tin và uy tín của fintech Việt trong tâm trí người dùng. Điều này còn phản ánh một tín hiệu tích cực khác là ngày càng nhiều người dùng đón nhận và sử dụng các dịch vụ, tiện ích từ fintech", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

"Siêu ứng dụng" quen thuộc với người dùng Việt

Cũng theo vị đại diện này, 2 yếu tố chính giúp MoMo trở thành thương hiệu khắc sâu trong tâm trí người dùng là: Hệ sinh thái đa tiện ích và luôn đề cao trải nghiệm người dùng.

Hiện nay, MoMo có hơn 31 triệu người dùng. Hệ sinh thái phủ khắp 63 tỉnh thành với hơn 140.000 điểm chấp nhận thanh toán, hơn 50.000 đối tác và hợp tác trực tiếp với hơn 70 đối tác ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm, sàn thương mại điện tử, đơn vị bán hàng online, offline…

Với hệ sinh thái đa dạng và tiện ích phong phú hàng đầu trên thị trường, MoMo phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt 24/7 cho người dùng Việt Nam ngay trên "siêu ứng dụng" của mình. Hàng triệu người sử dụng MoMo mỗi ngày, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong nền kinh tế số theo định hướng của Chính phủ.

MoMo từng bước hiện thực hóa giấc mơ "người Việt có thể ra đường chỉ với một chiếc điện thoại" (Ảnh: MoMo).

Về trải nghiệm, MoMo lấy triết lý "Người dùng hạnh phúc" (happy users) làm kim chỉ nam cho mỗi dịch vụ triển khai, những lần cải tiến, thay đổi dù lớn hay nhỏ, nhằm mang lại cho khách hàng trải nghiệm mượt mà, thuận tiện và an toàn. Theo đó, bên cạnh việc mang đến sự tiện dụng khi sử dụng các dịch vụ, MoMo còn mang đến cho người dùng cảm xúc vui vẻ, nhân văn thông qua hàng loạt chương trình vui nhộn, vừa có tính giải trí cao vừa mang ý nghĩa kết nối cộng đồng như: Lắc Xì, Học viện MoMo, Heo đất MoMo…

Trong 2 năm gần đây, MoMo không chỉ "nghiêng" về người dùng cuối, mà còn tích cực hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Với chiến lược đó, MoMo cung cấp giải pháp giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa đẩy mạnh phát triển kinh doanh. Cụ thể, với tiểu thương, hộ kinh doanh, MoMo cung cấp giải pháp thanh toán đơn giản thông qua mã QR thanh toán tại cửa hàng, quản lý thu chi, thu hút khách hàng mới…

Mã QR thanh toán MoMo ngày càng xuất hiện ở mọi ngõ ngách trong đời sống người Việt, từ những chuỗi cửa hàng, quán ăn đến các gánh hàng rong (Ảnh: MoMo).

Với doanh nghiệp quy mô lớn hơn, đã quen với chuyển đổi số, MoMo mang đến các giải pháp bao gồm: Giải pháp bán lẻ dành cho doanh nghiệp (Merchant Solution), Nền tảng công nghệ Mini App (MoMo Mini App Platform) và Thổ Địa MoMo. Những giải pháp này hỗ trợ doanh nghiệp "go-online" (chuyển đổi sang trực tuyến) nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, đồng thời dễ dàng tiếp cận khách hàng, kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành ứng dụng từ MoMo để phục vụ người dùng tốt hơn.

Với việc đưa hàng loạt dịch vụ offline lên online, đáp ứng đa nhu cầu chỉ với một ứng dụng (trải nghiệm "all in one"), MoMo đã và đang giúp cuộc sống người Việt đơn giản, dễ dàng hơn dù không sử dụng tiền mặt, hướng đến một xã hội không tiền mặt tại Việt Nam trong tương lai gần.