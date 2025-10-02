Phát hiện yến chưng “ăn kiêng” nhưng lượng đường cao gấp 5,5 lần công bố

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này vừa xử phạt 961,1 triệu đồng đối với Công ty TNHH Yến Trí Việt (phường Dương Nội, TP Hà Nội) về 7 hành vi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm bổ sung.

Đồng thời, buộc doanh nghiệp này thu hồi toàn bộ sản phẩm không bảo đảm chất lượng và hủy các bản tự công bố sai quy định. Cục cũng đã hoàn tất việc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra về các sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả.

Trước đó, ngày 7/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra công ty này. Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều sản phẩm không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ và vi phạm nghiêm trọng các quy định về công bố.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý cho biết sản phẩm yến chưng đường ăn kiêng có hàm lượng đường cao gấp 5,48 lần so với mức công bố, trong khi năng lượng lại thấp hơn mức tối thiểu.

Sản phẩm là yến chưng của Công ty Yến Trí Việt bị phát hiện vi phạm (Ảnh: Dms).

Các sản phẩm khác như yến chưng Kids Canxi hay yến chưng đường phèn cũng có hàm lượng protein thấp hơn chỉ tiêu công bố 10-20%. Doanh nghiệp thừa nhận đã tiêu thụ phần lớn số hàng này, với tổng giá trị hơn 74 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện các vi phạm khác như thay nhãn hàng hóa không báo cáo, công bố thông tin sản phẩm không đầy đủ trên website, thay đổi tên sản phẩm nhưng không công bố lại, sử dụng phiếu kiểm nghiệm thiếu chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Đặc biệt, có sản phẩm được sản xuất và đưa ra thị trường khi chưa có bản công bố theo quy định.

Ngoài ra, một số sản phẩm của Công ty Yến Trí Việt có dấu hiệu là hàng giả. Cụ thể, 2 sản phẩm không đạt chất lượng công bố, trong khi 4 sản phẩm khác có nhãn mác giả mạo địa chỉ sản xuất và nguồn gốc xuất xứ. Tổng cộng có hơn 8.400 sản phẩm liên quan, trị giá khoảng 37,5 triệu đồng.

Đối với nhóm sản phẩm này, ngày 24/7, Cục đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an phường Dương Nội để tiếp tục điều tra. Đến ngày 30/9, cơ quan Công an đã tiếp nhận và thụ lý vụ việc.