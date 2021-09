Phát hiện lượng lớn bánh trung thu không đảm bảo, đồ chơi trẻ em nhập lậu

Dân trí Cơ quan chức năng tại Quảng Bình vừa phát hiện và thu giữ hàng trăm bánh trung thu vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và lô hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 20/9, thông tin từ Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ vừa phát hiện một trường hợp kinh doanh bánh trung thu không đảm bảo quy định.

Số bánh trung thu không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm.

Theo đó, cơ quan công an phát hiện chị Hoàng Thị Lý (SN 1980), trú tại TDP 12, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới kinh doanh gần 400 bánh trung thu vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số bánh trung thu nói trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại Quảng Bình vào chiều 19/9, lực lượng CSGT tỉnh này cũng đã phát hiện một xe tải chở hàng hóa là đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cụ thể, xe tải mang biển kiểm soát 73C - 08.122 do tài xế Lê Văn Tài (SN 2001), trú tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy chở gần 1.000 đồ chơi trẻ em bằng nhựa, với nhiều chủng loại. Trị giá lô hàng nêu trên khoảng 50 triệu đồng.

1.000 đồ chơi trẻ em các loại không rõ nguồn gốc bị tạm giữ.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Văn Tài không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nói trên. Lực lượng công an cũng đã bàn giao người, phương tiện và hàng hóa cho lực lượng thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Thành