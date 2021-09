Phát hiện gần 16.000 sản phẩm diệt cỏ, trừ sâu.. không rõ nguồn gốc

Dân trí Chiều ngày 26/9, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã kiểm tra phát hiện và tạm giữ trên 15.700 sản phẩm thuốc trừ cỏ, phân bón... xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Cụ thể, vào thời điểm 9h ngày 26/9, Tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh, tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Phúc Hưng, tại địa chỉ Tổ 5, ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, do ông Lưu Tư T. (38 tuổi) làm chủ.

Tổ liên ngành phát hiện trên 15.700 chai, gói các loại thuốc trừ bệnh, trừ cỏ, diệt chuột và phân bón lá có xuất xứ nước ngoài, nhưng tại thời điểm kiểm tra chủ cửa hàng kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên.

Tổ liên ngành tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, đồng thời bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, từ ngày 23 - 25/9, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã kiểm tra và phát hiện tại cửa hàng Thành Phê 2 (huyện An Phú) và cửa hàng Phương Thủy (huyện Tịnh Biên) trên 10.200 bao, chai, can và gói thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu khác nhau không hóa đơn chứng từ.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi "Kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ" và tạm giữ số hàng trên.

Tình trạng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh An Giang gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Người dân đề nghị ngành chức năng tiếp tục ra quân, truy quét hết vấn nạn phân thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất.

Nguyễn Hành