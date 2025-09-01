Pháo tự hành Viettel sản xuất gây ấn tượng ở lần đầu xuất hiện

Nắm bắt xu hướng này, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã lần đầu giới thiệu dòng xe pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 152mm tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Đây là sản phẩm được Viettel nghiên cứu, phát triển và hiện đại hóa, một minh chứng rõ nét cho năng lực tự chủ về công nghệ quốc phòng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Pháo tự hành 152mm là hệ thống vũ khí hạng nặng, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ bắn gián tiếp với sức công phá mạnh, phạm vi tác chiến rộng và khả năng cơ động cao. Hệ thống này có thể yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp, đặc biệt phù hợp trong điều kiện tác chiến linh hoạt và cường độ cao.

Tổ hợp pháo phòng không 152 mm thu hút nhiều sự chú ý tại triển lãm Đông Anh (Ảnh: Viettel).

Nhờ tốc độ bắn tối đa đạt từ 4 phát/phút trở lên, kíp chiến đấu gồm 5 đến 6 người có thể đưa pháo vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian ngắn, nhanh chóng thực hiện loạt bắn, sau đó cơ động rút khỏi vị trí, tránh bị đối phương phản kích. Cách vận hành này thể hiện rõ nguyên tắc “bắn - rút - sống” rất đặc trưng của pháo binh hiện đại.

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống pháo này là mức độ tự động hóa cao. Xe được tích hợp hệ thống máy tính dẫn đạo và điều khiển hỏa lực, cho phép kíp chiến đấu thao tác nhanh chóng và chính xác. Độ sai lệch trong điều khiển được giữ ở mức rất thấp, với góc tầm và góc hướng đều nhỏ hơn hoặc bằng một ly giác, đảm bảo độ chính xác cao trong các tình huống tác chiến thực tế. Hệ thống tác chiến điện tử tích hợp, cùng với khả năng liên lạc hiện đại và hệ thống cung cấp, phân phối nguồn thông minh, giúp xe pháo hoạt động ổn định và hiệu quả trong mọi điều kiện môi trường.

Ngoài ra, xe pháo còn được trang bị súng phòng không tự động cỡ nòng 12,7mm, giúp tăng cường khả năng phòng thủ tầm gần trước các mối đe dọa từ trên không hoặc mục tiêu áp sát. Hệ thống cảnh báo laser và tạo khói cho phép xe chủ động né tránh các loại vũ khí dẫn đường, tăng khả năng sinh tồn trên chiến trường. Giáp bảo vệ đạt tiêu chuẩn STANAG 4569, đủ sức chống lại đạn cỡ nhỏ và mảnh đạn pháo, bảo vệ tối đa an toàn cho kíp chiến đấu trong điều kiện chiến đấu khốc liệt.

Đây là lần đầu tiên Viettel giới thiệu tổ hợp này tới công chúng (Ảnh: Viettel).

Về khả năng cơ động, xe có khối lượng dưới 34 tấn và tốc độ di chuyển cao. Điều này giúp xe dễ dàng di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau, từ đường nhựa bằng phẳng cho tới địa hình đồi núi phức tạp. Khả năng cơ động cao cho phép hệ thống pháo này không chỉ chiếm ưu thế trong triển khai hỏa lực bất ngờ mà còn tạo lợi thế lớn trong việc rút lui chiến thuật.

Có thể khẳng định rằng, xe pháo tự hành bánh lốp 152mm do Viettel nghiên cứu và phát triển là bước tiến đột phá trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh, độ chính xác cao, khả năng cơ động linh hoạt và hệ thống điện tử hiện đại đã giúp hệ thống này đáp ứng tốt yêu cầu của một sản phẩm đảm bảo tốc độ, chính xác và khả năng sống sót đóng vai trò then chốt.