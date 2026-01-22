Pháo hoa Tết bị hét giá trên trời, có loại đắt gấp 3 lần

Khoảng một tháng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường buôn bán pháo hoa không tiếng nổ của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) càng trở nên sôi động. Do nhu cầu của người dân vẫn ở mức cao, tình trạng loạn giá, bán không đúng giá niêm yết tại các cửa hàng đại lý của công ty và trên chợ mạng vẫn diễn ra.

Hiện giá niêm yết của Nhà máy Z121 với giàn phun hoa loại 25 ống là 280.000 đồng/giàn, giàn phun viên nhấp nháy là 300.000 đồng/giàn 25 ống; giàn phun viên là 320.000 đồng/giàn 25 ống...

Tuy nhiên, trên các hội nhóm mạng xã hội, sản phẩm giàn phun viên nhấp nháy và giàn phun viên mẫu mới được rao bán tràn lan với số lượng lớn và giá bán lẻ cao hơn so với niêm yết vài chục đến trăm nghìn đồng.

Cụ thể, giá rao bán sản phẩm giàn phun viên, giàn phun viên nhấp nháy loại 25 ống dao động khoảng 410.000-470.000 đồng/giàn, đắt hơn 90.000-170.000 đồng/giàn so với giá niêm yết.

Trên các hội nhóm, sản phẩm giàn phun hoa loại 25 ống bị đẩy giá gấp tới 3 lần so với giá niêm yết, dao động 730.000-850.000 đồng/giàn. Theo giới kinh doanh, đây là mặt hàng mới ra mắt trong năm nay, được quảng cáo có hiệu ứng đẹp hơn, phun lên cao hơn và tiếng nổ lớn hơn. Trong khi đó, nguồn cung hạn chế, chỉ một số cửa hàng có hàng, khiến cầu vượt cung và giá bị đẩy lên cao.

Sản phẩm giàn phun hoa được rao bán với giá cao gấp 3-4 lần so với giá niêm yết (Ảnh: Chụp màn hình).

Chị Nguyễn Thu (Nghệ An) chuyên bán hàng online cho biết càng gần Tết, giá pháo hoa Z121 càng tăng giá. Theo chị, năm nay, mẫu pháo hoa giàn phun viên và giàn phun viên nhấp nháy vẫn được ưa chuộng, giá bán dao động 410.000-430.000 đồng/giàn. Do giá sản phẩm giàn phun hoa bị đẩy lên quá cao nên ít được ưa chuộng hơn.

Ngày 21/1, khảo sát của phóng viên báo Dân trí tại 3 đại lý của Nhà máy Z121 tại Hà Nội cho thấy, phần lớn cửa hàng đang bán các sản phẩm giàn phun viên nhấp nháy và giàn phun viên mẫu năm nay với mức giá cao hơn so với giá niêm yết.

Tại một đại lý ở phường Đống Đa, giá bán giàn phun viên và giàn phun viên nhấp nháy loại 25 ống được bán ở mức 450.000 đồng/giàn. Trong khi đó, một đại lý khác tại phường Khương Trung cho biết cửa hàng đã hết hai mẫu giàn phun viên nhấp nháy và giàn phun hoa, hiện đang chờ Nhà máy Z121 cấp hàng trở lại. Riêng sản phẩm giàn phun viên vẫn còn hàng, với giá bán 250.000 đồng/giàn.

Hiện nay, tại Việt Nam chỉ có Nhà máy Z121 được giao sản xuất, cung ứng pháo hoa hợp pháp ra thị trường. Mỗi năm, nhà máy đều có thay đổi trong quy trình công nghệ để tạo ra những sản phẩm pháo hoa chất lượng.

Sản phẩm giàn phun viên và giàn phun viên nhấp nháy vẫn được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh: Minh Huyền).

Nhà máy có hơn 500 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại các tỉnh, thành phố. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên cả nước liên tục phát hiện các vụ làm giả, buôn bán pháo hoa gắn nhãn mác Z121 để trục lợi, đặc biệt qua mạng xã hội và các điểm bán không được cấp phép.

Những sản phẩm này thường có bao bì in ấn sơ sài, thông tin kỹ thuật không chính xác, không thể truy xuất nguồn gốc và không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Để tránh rủi ro và bảo vệ quyền lợi của chính mình, người dân được khuyến cáo chỉ mua pháo hoa Z121 tại các điểm bán chính thức do nhà máy công bố. Khi mua hàng, cần kiểm tra đầy đủ bao bì, tem chống giả và thực hiện quét mã QR theo hướng dẫn để xác thực sản phẩm.