Phân bón Cà Mau đẩy mạnh chuyển đổi số để đồng hành bền vững cùng nông dân

Đồng hành cùng nông dân thời hiện đại: Ứng dụng công nghệ vào canh tác mùa vàng

Không còn chỉ gắn bó với cuốc, cày, điện thoại thông minh hiện đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong sản xuất và canh tác nông nghiệp. Từ năm 2018, Phân bón Cà Mau đã ra mắt app 2Nông - “người bạn số” cung cấp kiến thức canh tác, kỹ thuật trồng trọt phù hợp thổ nhưỡng Việt Nam, cập nhật giá cả, thời tiết và chuẩn đoán sâu bệnh bằng AI.

Chỉ vài thao tác đơn giản, bà con có thể tiếp cận các chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức canh tác nông nghiệp hiện đại. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025, ứng dụng ghi nhận 22.658 người đăng ký, với hơn 1.900 lượt truy cập mỗi ngày. Anh Vũ Mạnh Hà - Phó giám đốc Trung tâm phát triển Nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai - chia sẻ: “Ứng dụng App 2 nông là công cụ hỗ trợ cung cấp thông tin theo đó ứng dụng này cũng được trung tâm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng để bà con canh tác hiệu quả hơn”

Ông Vũ Mạnh Hà - Phó giám đốc Trung tâm phát triển Nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai - hướng dẫn sử dụng app “2Nông” của Phân bón Cà Mau cho nông dân Lê Quang Phú, Tây Ninh

Tiếp tục đổi mới và phát triển công nghệ với mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bà con, cuối năm 2023, Phân bón Cà Mau lần đầu tiên ra mắt “Anh hai Cà Mau” - nhân vật AI trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Với giọng nói gần gũi, thân thiện, “Anh hai Cà Mau” có thể trò chuyện và giải đáp thắc mắc cho nông dân qua tính năng điều khiển bằng giọng nói. Chỉ cần nói, không cần gõ, bà con dễ dàng nhận được tư vấn kịp thời, mọi lúc, mọi nơi tiện lợi, nhanh chóng và chính xác.

Số hóa quy trình, nâng cao chất lượng, củng cố niềm tin

Mỗi bao phân bón trao đi là cả một niềm tin và kỳ vọng của bà con về một vụ mùa thắng lợi. Thấu hiểu điều đó, Phân bón Cà Mau cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao nhất với một quy trình sản xuất minh bạch. Với mong muốn mang đến cái nhìn trực quan sinh động về quá trình sản xuất, Phân Bón Cà Mau đã ứng dụng công nghệ số vào hoạt động trải nghiệm tham quan nhà máy.

Giờ đây, dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào thuận tiện, bà con nông dân chỉ cần truy cập website hoặc dùng điện thoại quét QR code để trải nghiệm toàn cảnh quy mô rộng lớn và sự hiện đại của nhà máy Đạm Cà Mau. Bà con sẽ được trải nghiệm quy trình sản xuất phân bón với công nghệ tiên tiến để tạo ra mỗi hạt phân bón chất lượng cũng như quy trình kiểm soát nghiêm ngặt tại nhà máy. Từ đó, bà con cũng yên tâm và có thêm niềm tin vào chất lượng sản phẩm và các giải pháp dinh dưỡng toàn diện mà Phân bón Cà Mau đang cung cấp.

Tham quan trực tuyến quy trình sản xuất phân bón chất lượng cao tại nhà máy Đạm Cà Mau

Công nghệ số giúp lan tỏa may mắn, tròn vẹn niềm vui

Những nỗ lực của Phân bón Cà Mau không chỉ dừng lại ở việc sản xuất và tư vấn cung cấp những sản phẩm chất lượng. Như một lời tri ân đối với những bà con đã tin dùng NPK Cà Mau, Phân bón Cà Mau còn mang chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm “Mùa vàng thắng lớn” với tổng giá trị chương trình hơn 21 tỷ đồng. "Mùa vàng thắng lớn” áp dụng mã QR code vào cách đăng ký tham gia chương trình giúp việc đăng ký tham gia nhanh chóng, tiện lợi và chính xác hơn. Bên cạnh đó, khi không có chương trình khuyến mãi mã QR code còn được dùng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Việc tham gia chương trình đơn giản bằng cách tìm và quét mã QR code bên trong bao phân bón hoặc nhắn tin, gửi mã dự thưởng theo hướng dẫn giúp đảm bảo thuận tiện cho bà con ở mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và trình độ công nghệ. Hình thức quét mã QR code được đông đảo bà con đánh giá cao bởi sự tiện lợi và dễ dàng.

Bà con nông dân chia sẻ niềm vui trúng thưởng “Mùa vàng thắng lớn”

Phân bón Cà Mau luôn tin rằng công nghệ không chỉ là công cụ để sản xuất, mà còn là phương tiện hiệu quả nhất để thấu hiểu, gắn kết và đồng hành cùng bà con nông dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng bà con xây dựng một nền nông nghiệp tử tế, bền vững, thịnh vượng, và tràn đầy hy vọng trong tương lai."

Đăng ký tham quan trực tuyến quy trình sản xuất phân bón chất lượng cao tại nhà máy Đạm Cà Mau trên website https://www.pvcfc.com.vn/thamquannhamay

Độc giả có thể truy cập website https://muavangthanglon.pvcfc.com.vn/ để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình "Mùa vàng thắng lớn" hoặc tổng đài miễn phí 1800888606