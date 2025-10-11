Bảo Tín Minh Châu ủng hộ 800 triệu đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 11

Hành động ý nghĩa này xuất phát từ phương châm “kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội” mà Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu luôn theo đuổi.

Mỗi khi các chiến dịch thiện nguyện được phát động, Bảo Tín Minh Châu luôn sẵn sàng chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Chia sẻ về hoạt động nhân văn này, ông Vũ Minh Châu nói: “Trước những mất mát lớn về người và tài sản do bão lũ gây ra, chúng tôi mong muốn có thể nhanh chóng hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với bà con vùng bị ảnh hưởng, giúp họ sớm vượt qua hoạn nạn để trở lại cuộc sống bình thường”.

Ban lãnh đạo Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trao 800 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả của cơn bão số 11 cho các cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận tấm lòng, nghĩa cử của Bảo Tín Minh Châu, đồng thời cho biết toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển khẩn cấp đến các địa phương bị thiệt hại nặng nhất, nhằm giúp người dân kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Minh Châu - Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (bên trái) và ông Cao Xuân Thạo - Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác Xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bên phải) (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Trong hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, Bảo Tín Minh Châu đã bền bỉ thực hiện hàng loạt chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tài trợ y tế và nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Ông Vũ Minh Châu đại diện Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu nhận thư cảm ơn từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Việc ủng hộ đồng bào miền Bắc lần này tiếp tục khẳng định Bảo Tín Minh Châu là một thương hiệu luôn đồng hành cùng đất nước trong hành trình “Vì một Việt Nam nhân ái, vững vàng và thịnh vượng”.