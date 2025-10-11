Fumakilla Việt Nam kỷ niệm 30 năm hành trình phát triển

Sự kiện đánh dấu chặng đường ba thập kỷ gắn bó cùng người tiêu dùng Việt, đồng thời là dịp tri ân các đối tác, các nhà phân phối chuyên nghiệp và khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt hành trình vinh quang này.

Sự kiện kỷ niệm 30 năm Fumakilla Việt Nam - “Leading the Way to Success” (Ảnh: Fumakilla Việt Nam).

Ba thập kỷ hình thành và phát triển

Thành lập năm 1995 tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 với tên gọi Technopia Việt Nam, doanh nghiệp mang đến thị trường Việt Nam những sản phẩm nhang trừ muỗi và bình xịt côn trùng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh thị trường diệt côn trùng còn sơ khai.

Năm 2001, công ty vận hành dây chuyền sản xuất bình xịt đầu tiên tại Việt Nam, mở đầu giai đoạn hiện đại hóa sản xuất. Đến năm 2005, Fumakilla Việt Nam hợp tác chiến lược cùng DKSH Việt Nam, xây dựng hệ thống phân phối toàn quốc - bước ngoặt đưa doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu tăng hơn 40 lần sau 20 năm.

Năm 2008, công ty mở rộng quy mô nhà máy, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao. Năm 2013, công ty chính thức đổi tên thành Fumakilla Việt Nam và trở thành thành viên của Tập đoàn Fumakilla Nhật Bản - thương hiệu hơn 120 năm lịch sử.

Đây là dấu mốc quan trọng giúp doanh nghiệp hội nhập công nghệ Nhật Bản, nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường nội địa, đồng thời hướng tới tầm nhìn quốc tế.

Song song với phát triển sản xuất, Fumakilla Việt Nam chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội. Từ năm 2011, công ty phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai Chiến dịch phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết trên toàn quốc.

Các hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, mang đến kiến thức thiết thực giúp người dân chủ động phòng bệnh, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về các dịch bệnh do muỗi gây ra.

Chương trình phát động “Chung tay phòng chống sốt xuất huyết” năm 2024 (Ảnh: Fumakilla Việt Nam).

Dấu ấn sản phẩm và cam kết vì cộng đồng

Trải qua 30 năm, Fumakilla Việt Nam không ngừng cải tiến công nghệ và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, từ nhang trừ muỗi và bình xịt muỗi truyền thống đến nước hoa xịt phòng, các sản phẩm diệt côn trùng gia dụng an toàn, hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Nhờ chiến lược kinh doanh và marketing hiệu quả, đến năm 2015, doanh nghiệp đã chiếm hơn 52% thị phần, và liên tục giữ vị trí Top 1 về thị phần, sản lượng và doanh thu trong ngành hàng diệt côn trùng gia dụng tại Việt Nam (theo NielsenIQ).

Trong giai đoạn dịch Covid-19, dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ chuỗi cung ứng, Fumakilla Việt Nam vẫn duy trì hoạt động ổn định và tăng trưởng hơn 20% trong năm 2021, vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng.

Nhà máy Fumakilla Việt Nam tại Đồng Nai (Ảnh: Fumakilla Việt Nam).

Tri ân và khởi đầu chặng đường mới

Lễ kỷ niệm 30 năm của Fumakilla Việt Nam có sự tham dự của các đối tác, nhà phân phối chuyên nghiệp cùng cơ quan thông tấn, báo chí. Trong sự kiện, khách mời sẽ cùng nhìn lại hành trình 30 năm phát triển đáng tự hào của công ty, vinh danh và tri ân các đối tác, nhà phân phối tiêu biểu - những người đã góp phần quan trọng trong sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu.

Không gian sự kiện thiết kế hiện đại, kết hợp trình diễn nghệ thuật giao thoa văn hóa Việt - Nhật, mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng và cảm xúc. Buổi lễ mở ra hành trình mới, khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững của Fumakilla Việt Nam.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, Fumakilla Việt Nam đặt trọng tâm vào ba định hướng chiến lược là không ngừng cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua ứng dụng công nghệ Nhật Bản tiên tiến, phát triển các sản phẩm thân thiện, an toàn với sức khỏe và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng; phát triển bền vững với cam kết sản xuất và vận hành theo hướng xanh - sạch - an toàn thân thiện với môi trường và tăng cường kết nối cộng đồng thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức phòng tránh bệnh do muỗi truyền.

Thông tin sự kiện:

Thời gian: 10h-14h, 17/10

Địa điểm: The Mira Central Park Hotel, số 1809 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, Đồng Nai.