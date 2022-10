Petrovietnam là doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022

2022 là năm thứ 6 Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo Vietnam Net tổ chức tìm kiếm và tôn vinh các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có khả năng tạo lợi nhuận cao vào bảng xếp hạng top 500 "Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam".

Ông Trần Quang Dũng, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam, đại diện tập đoàn nhận vinh danh "Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" năm 2022 (Ảnh: PVN).

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Petrovietnam giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng PROFIT500. Cùng với Petrovietnam nhiều doanh nghiệp thuộc tập đoàn và ngành dầu khí cũng có vị trí cao trong bảng xếp hạng năm nay như PV GAS (16), BSR (22), PVFCCo (44), Vietsovpetro (53), PV Power (71), PVCFC (75), PVI (117), PVTrans (126), PVOIL (144), PTSC (151), PVI (161), PETROSETCO (253), PV GAS D (301), PTSC M&C (358), PSD (406), PVI Re (418), Nhật Việt Trans (479).

Theo đại diện PVN, những kết quả này một lần nữa khẳng định hiệu quả hoạt động của Petrovietnam trong những năm qua, với tình hình tài chính lành mạnh cùng năng lực quản trị biến động linh hoạt, được đánh giá và công nhận khách quan bởi nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI nhận vinh danh Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam (Ảnh: PVN).

Ban tổ chức cho hay, theo các số liệu được công bố, cộng đồng doanh nghiệp Việt nói chung và doanh nghiệp PROFIT500 nói riêng đã và đang thể hiện bản lĩnh trên con đường phục hồi kinh tế sau đại dịch. Trái ngược với những lo ngại về sự chậm lại của kinh tế thế giới, số liệu thống kê mới nhất cho thấy kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi, nhiều chỉ tiêu đã vượt mức trước đại dịch, nhờ tăng trưởng vững chắc của xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo sang các thị trường xuất khẩu truyền thống.

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) - nhận vinh danh top 500 "Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" năm 2022 (Ảnh: PVN).

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, về đích trước 4 chỉ tiêu quan trọng về tài chính, trong đó có đóng góp ngân sách Nhà nước, đồng thời góp phần cung ứng năng lượng, xăng dầu trong bối cảnh căng thẳng thị trường.

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) nhận vinh danh top 500 "Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" năm 2022 (Ảnh: PVN).

Những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022 đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Petrovietnam. Trước đó, năm 2020, 2021, PVN đã được Brand Finance (công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới) định giá tăng hơn gấp đôi so với năm 2019. Sang đến năm 2022, giá trị thương hiệu Petrovietnam đã đạt 1,3 tỷ USD, tăng gần gấp rưỡi năm 2021, duy trì vị trí trong 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ số "Sức mạnh thương hiệu" Petrovietnam đạt 70,8 và duy trì xếp hạng sức mạnh thương hiệu ở mức AA.

Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt (NV Trans) nhận vinh danh top 500 "Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" năm 2022 (Ảnh: PVN).

Công ty cổ phần Vận tải sản phẩm khí Quốc tế (GAS Shipping) nhận vinh danh top 500 "Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" năm 2022 (Ảnh: PVN).

Gần đây nhất, Petrovietnam cũng nằm trong Top 20 của danh sách V1000 - Danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021 - do Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính công bố. Petrovietnam cho hay, những thành tích đã đạt được khẳng định sức mạnh thương hiệu Petrovietnam, tập đoàn kinh tế, năng lượng chủ lực của Việt Nam, góp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.