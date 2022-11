Petrovietnam khẳng định định hướng phát triển bền vững

Tham dự buổi lễ có các thế hệ lãnh đạo tập đoàn qua các thời kỳ, lãnh đạo các ban chuyên môn, văn phòng tập đoàn; lãnh đạo các đơn vị thành viên, đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tập đoàn.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi các lãnh đạo tập đoàn qua các thời kỳ (Ảnh: Petrovietnam).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã cùng ôn lại lịch sử 61 năm xây dựng, phát triển của ngành dầu khí Việt Nam.

Ngày 27/11/1961, Đoàn Thăm dò Dầu lửa số 36 đã ra đời. Đây là tổ chức đầu tiên với số cán bộ, nhân viên ban đầu trên 200 người và ngân sách khoảng 500.000 đồng đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở Việt Nam. Họ là thế hệ đầu tiên khởi nguồn xây dựng và phát triển ngành dầu khí Việt Nam. Thể theo nguyện vọng của các thế hệ những "người dầu khí", năm 2009, ngày 27/11 được lấy làm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng (thứ 2 từ phải qua) thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo tập đoàn qua các thời kỳ (Ảnh: Petrovietnam).

Theo lãnh đạo Petrovietnam, 61 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của các bộ, ngành trung ương, các địa phương, đối tác và nhân dân cả nước, ngành dầu khí Việt Nam từ những bước đi chập chững ban đầu đã lớn lên cùng đất nước. Những người lao động dầu khí qua các thời kỳ với lòng say mê và khát vọng vươn lên, lao động bền bỉ, sáng tạo và cống hiến đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

"Những con người dầu khí đã thực hiện được ước nguyện lớn lao của Bác Hồ: xây dựng ngành dầu khí Việt Nam lớn mạnh, hiện đại và đồng bộ; đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc gia trên biển và tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội; phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", đại diện Petrovietnam chia sẻ.

Tính đến nay, quy mô tổng tài sản tập đoàn lên tới 40 tỷ USD và vốn chủ sở hữu trên 21 tỷ USD. Quá trình đó, "người dầu khí" cũng bồi đắp hệ giá trị cốt lõi mang bản sắc riêng là "khát vọng, trí tuệ, chuyên nghiệp, nghĩa tình".

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Petrovietnam).

Cũng theo vị đại diện này, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên, người lao động dầu khí hôm nay luôn ý thức rằng: "cách tự hào và tri ân xứng đáng đối với quá khứ là phải nỗ lực viết tiếp những trang vàng truyền thống". Trong bối cảnh khó khăn của những năm qua, đặc biệt là các năm 2020-2021, tập đoàn vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Từ bài học kinh nghiệm trong công tác quản trị biến động của năm 2020-2021, với dự báo và nhận định trước các biến động địa chính trị, biến động thị trường dầu khí, nhận diện những rủi ro có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của tập đoàn trong năm 2022 và những năm tới, tập đoàn đã xác định và thực hiện phương châm hành động "quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững". Đây cũng chính là định hướng chỉ đạo xuyên suốt của tập đoàn trong năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tập đoàn, các ban, đơn vị, đoàn thể thuộc tập đoàn cùng toàn thể người lao động dầu khí các thời kỳ đã đóng góp công sức, trí tuệ của mình để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển như ngày hôm nay.

Trong giai đoạn tới, tập đoàn đánh giá sẽ có những biến động, bất định của xu thế chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ khắp toàn cầu. Bên cạnh những thuận lợi, Petrovietnam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng tới hầu hết các mặt công tác, nhất là lĩnh vực hoạt động cốt lõi, các dự án trọng điểm, việc thu xếp vốn... Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kêu gọi mỗi thành viên trong "ngôi nhà Dầu khí Việt Nam" nỗ lực nhiều hơn nữa, ý thức trách nhiệm cao hơn nữa trong từng hành động nhỏ nhất của mình, trong nguy tìm cơ, tiếp tục phấn đấu không ngừng, tổ chức thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đồng thời với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Tập đoàn tiếp tục tái tạo "văn hóa Petrovietnam" vừa đậm đà bản sắc vừa mang đặc trưng dầu khí với giá trị cốt lõi: "khát vọng - trí tuệ - chuyên nghiệp - nghĩa tình" và phương châm hành động: "đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả".

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh để được như ngày hôm nay chính là nhờ sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, sự đoàn kết nhất trí của các thế hệ những người "đi tìm lửa"; sự cống hiến hết mình của những người lao động dầu khí ở khắp cả trong và ngoài nước. "Tương lai sẽ là lực kéo, hiện tại và quá khứ chính là lực đẩy để Petrovietnam tiếp tục phát triển bền vững, với sứ mệnh vì một Tổ Quốc Việt Nam hùng cường", ông nói.