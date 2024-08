Petrolimex báo lãi quý II hơn 1.274 tỷ đồng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã chứng khoán: PLX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với doanh thu thuần đạt 73.836,9 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng xấp xỉ 12% và chiếm tỷ trọng cao, ở mức 69.215,5 tỷ đồng, theo đó, lãi gộp còn lại 4.621,3 tỷ đồng. Dù vậy, biên lãi gộp của "ông lớn" ngành xăng dầu vẫn được cải thiện từ mức 5,98% của cùng kỳ lên 6,26%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 430,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 5,2% lên 373,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 8,5% lên 3.209,2 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 15,3% lên 253,1 tỷ đồng.

Trong quý II, khoản thu nhập khác của Petrolimex tăng mạnh gấp 2,6 lần cùng kỳ lên 134 tỷ đồng. Kết quả, quý II, tập đoàn xăng dầu đạt 1.502,9 tỷ đồng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, tăng 41,3% và lãi sau thuế cũng tăng xấp xỉ 43% lên 1.274,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, Petrolimex đạt 148.943,1 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.407,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 11,8% và 54,5% so với cùng kỳ.

Theo Petrolimex, hoạt động kinh doanh xăng dầu về cơ bản ổn định, có hiệu quả và sản lượng bán ra tăng so với cùng kỳ. Điều này đến từ việc nguồn cung năng lượng và giá dầu thế giới ổn định, không biến động mạnh như các năm, cùng với đó, nguồn cung xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước khá ổn định, các thương nhân nhập mua xăng dầu theo đúng kế hoạch và đảm bảo hiệu quả.

Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng nhờ cổ tức lợi nhuận được chia của các công ty con, công ty liên doanh liên kết cao hơn so với cùng kỳ.

Petrolimex cho biết, mặc dù hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác ngoài xăng dầu về cơ bản ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng một số công ty con kinh doanh sản phẩm hóa dầu, nhiên liệu bay có lợi nhuận quý II giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra, việc thoái vốn tại PG Bank trong quý III/2023 cũng làm giảm phần lãi từ hoạt động liên doanh liên kết trong quý II năm nay so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6, tập đoàn có 73.966,9 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 5.708,7 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho là 15.136,1 tỷ đồng, tăng 496,2 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 4.954,1 tỷ đồng còn 45.519,4 tỷ đồng; trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 44.672 tỷ đồng.

"Ông lớn" xăng dầu ghi nhận có 15.562,2 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 1.514 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản tương đương tiền là 8.371,6 tỷ đồng, tăng mạnh 2.427 tỷ đồng. Trong số này, số tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn ở mức 6.255,8 tỷ đồng.

Giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 32% so với thời điểm 1/1 nhưng vẫn ở mức cao, đạt 11.204,8 tỷ đồng. Trong số này có chứng khoán kinh doanh, phải dự phòng, nhưng tỷ trọng không lớn, chủ yếu là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với số tiền 11.200,1 tỷ đồng (giảm 5.290,8 tỷ đồng sau nửa năm) bao gồm 8.000 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 3.200 tỷ đồng nằm tại trái phiếu. Ngoài ra, Petrolimex còn gửi dài hạn tại các ngân hàng một lượng tiền lớn 575,8 tỷ đồng.

Theo đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay trong nửa đầu năm nay của tập đoàn đạt 511,4 tỷ đồng, bằng 96,8% cùng kỳ.