Pacific Elevator VietNam đồng hành cùng giá trị vượt trội

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam chuyển mình từng ngày kéo theo đời sống của người Việt ngày càng được nâng cao. Nhu cầu lắp đặt thang máy đảm bảo an toàn, thẩm mỹ tại các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, chung cư, gia đình,… bắt đầu được quan tâm nhiều hơn, cùng với đó là sự cạnh tranh của các hãng thang máy ngày càng trở nên mạnh mẽ, gắt gao.

Người tiêu dùng bắt đầu tìm hiểu và thông thái hơn trong việc lựa chọn chủng loại, mẫu mã thang máy đến từ các thương hiệu khác nhau trên thị trường. Điều tiên quyết mà các khách hàng quan tâm là độ an toàn khi sử dụng.

Thang máy Pacific Elevator Vietnam trong một dự án căn hộ.

Thang máy là thiết bị đặc biệt được chú trọng nhất về mặt an toàn, chỉ cần một lỗi nhỏ trong khâu sản xuất, vận hành cũng có thể gây ra tai nạn khôn lường và nghiêm trọng. Mặc dù sau lắp đặt, sản phẩm đều được kiểm định chất lượng an toàn khi đưa vào sử dụng, tuy nhiên xác suất xảy ra sự cố thang máy vẫn hiện hữu.

Bên cạnh đó, nếu như trước kia thang máy chỉ được sử dụng ở các trung tâm thương mại có quy mô lớn, các tòa nhà cao ốc chọc trời, các văn phòng, công ty thì ngày nay, nhiều hộ gia đình với chiều cao dưới 10 tầng cũng đã quan tâm đến việc sử dụng thang máy.

Trước một số thách thức như tai nạn thang máy, nỗi lo sợ khi sử dụng, những bất lợi trong thi công thang máy gia đình…, song thang máy vẫn là nhu cầu thiết yếu của con người trong việc di chuyển. Thấu hiểu những khó khăn đó, Pacific Elevator Vietnam lấy khách hàng làm trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Độ an toàn của thang máy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chất lượng thang, cách sử dụng, cách bảo trì bảo dưỡng,... Công ty thang máy Pacific hoạt động và phát triển với định hướng trở thành nhà sản xuất và bảo trì thang máy, thang cuốn hàng đầu tại Việt Nam.

Pacific Elevator Vietnam cho biết luôn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ không gian chiều thẳng đứng, cung cấp giải pháp tối ưu, phục vụ cho tính hiện đại, thẩm mỹ và đặc biệt chú trọng an toàn của những công trình cao, không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn có mặt, phát triển tại nhiều thị trường khác nhau trong khu vực và châu lục.

Thang máy Pacific ra đời với kỳ vọng khắc phục những nhược điểm của các dòng thang máy cũ. Pacific Elevator Vietnam cho biết luôn có trách nhiệm với khách hàng bằng cách không ngừng nâng cao và cải tiến về mặt kỹ thuật cũng như đa dạng hóa các dòng sản phẩm.

Pacific Elevator Vietnam tích hợp hệ thống cứu hộ tự động, trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện đột ngột, hệ thống sẽ sử dụng nguồn điện từ bộ lưu điện UPS để vận hành, đưa thang máy đến tầng gần nhất và mở cửa cho người ở trong thoát ra ngoài. Với hệ thống cứu hộ thông minh này, theo lãnh đạo doanh nghiệp, sản phẩm của Pacific sẽ không xảy ra tình trạng bị mắc kẹt trong thang máy khi mất điện, mang lại cảm giác an toàn, yên tâm cho người sử dụng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Pacific Elevator Vietnam là thương hiệu thang máy chú trọng tới sự an toàn của người sử dụng khi tích hợp nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống phanh Governor, hệ thống cứu hộ thông minh, hệ thống báo động khẩn cấp... Với series bài "Hệ thống an toàn thang máy" được đăng tải trên fanpage giúp mọi người hiểu thêm về loại hình sản phẩm này, xem tại fanpage Facebook "Pacific Elevator Vietnam". Pacific Elevator Vietnam là một trong những thương hiệu thang máy hiện đại, an toàn hàng đầu trong ngành tại Việt Nam.

Một phần trong series "Hệ thống an toàn thang máy".

Sử dụng "Thang máy không phòng máy" - Pacific Elevator Vietnam đem đến những trải nghiệm: Vận hành ổn định - tiết kiệm điện năng - giảm thiểu ô nhiễm môi trường - tiết kiệm chi phí xây dựng - tính thẩm mỹ cao. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đây là sản phẩm nổi bật với nhiều ưu điểm. Hiện thang máy không phòng máy của Pacific Elevator Vietnam đang nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao từ khách hàng và dần tạo nên xu hướng sử dụng tại nhiều gia đình.

Thang máy Pacific Elevator Vietnam được nhiều người ưa chuộng.

Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành thang máy phần nào giúp Pacific Elevator Vietnam khẳng định thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. Pacific Elevator Vietnam cho biết luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, ưu tiên và hiểu khách hàng muốn gì để từ đó, Pacific Elevator Vietnam luôn cập nhật những kỹ thuật hiện đại, những mẫu mã đa dạng giúp cho khách hàng luôn hài lòng về sản phẩm mỗi khi lựa chọn.

Pacific Elevator VietNam không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng mà còn đem đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm. Pacific Elevator Vietnam kỳ vọng là thương hiệu cung cấp thang máy hàng đầu tại Việt Nam.

Thang máy Pacific Elevator Vietnam - đồng hành cùng giá trị vượt trội

