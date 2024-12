Đơn vị môi giới bất động sản cán mốc 1 tỷ USD tiền hàng năm 2024

Còn vài ngày nữa mới hết năm 2024 nhưng nhiều đại lý bất động sản (BĐS) đã "ăn Tết sớm" khi hoàn thành kế hoạch năm với doanh số và doanh thu ấn tượng. Điển hình là G.Empire Group của CEO Nguyễn Thị Dung.

Ban lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên G.Empire Group tại sự kiện tổng kết 6 tháng đầu năm 2022 (Ảnh: G.Empire Group).

Ngày 13/12, G.Empire Group công bố đã hoàn thành kế hoạch năm 2024 với doanh số bán hàng 1 tỷ đô la Mỹ. 26.000 tỷ tiền hàng đến từ hàng loạt dự án BĐS đình đám mà G.Empire Group đảm nhận vai trò tổng đại lý.

Cụ thể là các dự án: Solasta Mansion, An Quý Villa, The Manor Central Park, Kita Capital, The Gloria by Silk Path, Harbour Center, Peninsula Đà Nẵng… Và loạt dự án "hot" mà G.Empire Group nằm trong top đại lý có tỷ lệ booking (đặt chỗ) cao như Lumi Hà Nội, The Senique, The Sola Park, The Victoria, Imperia Signature Cổ Loa và Sun Urban City.

Không chỉ đem về cho các chủ đầu tư doanh số ấn tượng, những dự án G.Empire Group phân phối còn mang đến sản phẩm chất lượng cao được người mua yêu thích, tạo nên sức hút trên thị trường, góp phần thúc đẩy thị trường BĐS hồi phục mạnh mẽ.

Chia sẻ bí quyết bán hàng thành công trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, CEO Nguyễn Thị Dung cho biết đây không phải là thành tựu từ ăn may, mà là kết quả của quá trình chuẩn bị và tích lũy kinh nghiệm bán hàng thực chiến, bài bản, chuyên nghiệp cùng tầm nhìn chiến lược của đội ngũ điều hành G.Empire Group từ thời điểm thị trường chưa bước sang chu kỳ mới.

Sự kiện Teambuiding G.Empire Group là hoạt động nổi bật của đơn vị trong năm vừa qua (Ảnh: G.Empire Group).

"G.Empire Group không ngừng phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái của mình, với sự đóng góp của hai đơn vị chủ chốt. G.Empire Land - Đơn vị phân phối BĐS lớn mạnh với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, trong đó nhiều nhân sự có trên 10 năm hoạt động chuyên sâu trong ngành. G.Empire Land khẳng định vị thế trên thị trường, đảm bảo tốc độ giao dịch và hiệu quả phân phối tối đa cho các dự án.

Grand M - Đơn vị tư vấn đóng gói và phát triển sản phẩm. Grand M đã thể hiện rõ năng lực vượt trội với những giải pháp toàn diện cho các chủ đầu tư. Với kinh nghiệm thực chiến và khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường, Grand M mang đến đúng những gì chủ đầu tư cần triển khai thực tế, đảm bảo tính hiệu quả và bền vững cho từng dự án", CEO Nguyễn Thị Dung cho biết.

Sự kiện khởi động dự án Solasta Mansion năm 2023 (Ảnh: G.Empire Group).

Trên nền tảng vững chắc này, đầu năm 2024, G.Empire Group đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD tiền hàng. Với nhiều doanh nghiệp, đây là cột mốc tham vọng, tuy nhiên với chiến lược quản trị sáng tạo và đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp trên thị trường, G.Empire Group đã hoàn thành sớm mục tiêu, trở thành doanh nghiệp môi giới BĐS tỷ đô được các chủ đầu tư lựa chọn và người mua tin cậy.

"Vượt qua các cột mốc không chỉ là thành tích mà còn là minh chứng cho nỗ lực và tâm huyết của toàn bộ đội ngũ G.Empire Group. Cột mốc 1 tỷ USD tiền hàng năm 2024 là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của G.Empire Group trong việc dẫn đầu xu hướng thị trường BĐS. Đây cũng là tiền đề vững chắc để chúng tôi tiếp tục cất cánh, chinh phục những tầm cao mới trong tương lai", đại diện ban lãnh đạo G.Empire Group chia sẻ.

CEO Nguyễn Thị Dung chia sẻ trong Sự kiện tổng kết 6 tháng đầu năm 2024 (Ảnh: G.Empire Group).

Năm 2025, G.Empire Group đặt mục tiêu 2 tỷ USD tiền hàng. "Chúng tôi đã có đủ nguồn cung là những dự án chất lượng, cùng với chiến lược bán hàng toàn diện, khác biệt, đem lại giá trị thực, giá trị cộng thêm cho chủ đầu tư và nhà đầu tư thứ cấp, chắc chắn chúng tôi sẽ đạt mục tiêu 2 tỷ USD năm 2025, tiếp tục giữ vững ngôi vị đơn vị bán hàng dẫn dắt thị trường cung ứng BĐS ở tất cả các phân khúc, nhất là phân khúc thấp tầng và những phân khúc BĐS mới giàu tiềm năng", CEO Nguyễn Thị Dung khẳng định.