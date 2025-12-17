"Ông lớn" Sony Music mua 49% cổ phần công ty giải trí Việt

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (mã chứng khoán: YEG) vừa thông qua nghị quyết quan trọng về việc hợp tác chiến lược với Sony Music Entertainment Hong Kong Limited.

Theo đó, đơn vị này chấp thuận để Sony Music sở hữu 49% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần 1Label thông qua hình thức mua cổ phần phát hành riêng lẻ. Sau khi thương vụ hoàn tất, 1Label (chuyên sản xuất, phát hành âm nhạc) và đơn vị thành viên là Công ty TNHH 1Talents (quản lý nghệ sĩ) sẽ không còn là công ty con của YeaH1.

Động thái này đánh dấu bước thâm nhập sâu rộng của Sony Music - một trong "Big Three" thống trị ngành công nghiệp ghi âm toàn cầu - vào thị trường Việt Nam. Việc hợp tác không chỉ mang lại dòng vốn ngoại tệ mà còn mở ra cơ hội tiếp cận quy trình quản lý nghệ sĩ chuẩn quốc tế và mạng lưới phân phối toàn cầu cho hệ sinh thái giải trí trong nước.

Ngành văn hoá giải trí Việt Nam thu hút vốn ngoại 2 năm trở lại đây (Ảnh: IT).

Thương vụ của YeaH1 và Sony Music nối dài danh sách các nhà đầu tư quốc tế rót vốn vào thị trường giải trí Việt Nam thời gian gần đây. Trước đó, tập đoàn AEON Entertainment (Nhật Bản) gây chấn động khi công bố đầu tư 5.000 tỷ đồng vào Beta Cinema thông qua liên doanh với Beta Group, đặt tham vọng xây dựng 50 cụm rạp và lấn sân sang sản xuất phim, phân phối nội dung đến năm 2035.

Giới quan sát nhận định, ngành giải trí Việt Nam đang trở thành "miếng bánh" hấp dẫn nhờ tiềm năng tăng trưởng bùng nổ, mô phỏng theo sự thành công của Hàn Quốc - nơi ngành công nghiệp văn hóa mang về hàng chục tỷ USD mỗi năm. Số liệu từ Viện nghiên cứu Hyundai (HRI) cho thấy, chỉ riêng nhóm nhạc BTS đã đóng góp hơn 3,6 tỷ USD vào GDP Hàn Quốc, tương đương doanh thu của 26 công ty tầm trung cộng lại.

Tại Việt Nam, năm 2024 được xem là năm bản lề với sự bùng nổ của các show truyền hình thực tế và hòa nhạc quy mô lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai Say Hi và sắp tới là Em xinh Say Hi.

Về phía YeaH1, thương vụ với Sony Music diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang phục hồi mạnh mẽ sau sự cố với YouTube năm 2018. Thành công vang dội của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã tạo động lực lớn cho kết quả kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng (tăng 70%) và lợi nhuận ròng đạt gần 65 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ). Việc thoái bớt vốn tại mảng quản lý nghệ sĩ nhưng kết hợp với đối tác ngoại được xem là bước đi chiến lược để tối ưu nguồn lực và nâng tầm vị thế trên thị trường quốc tế.