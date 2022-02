Ông lớn nông nghiệp miền Tây được ngân hàng bơm vốn "khủng" 12.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 với doanh thu thuần 10.224 tỷ đồng, tăng mạnh 36% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức doanh thu kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Lộc Trời, tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang, hiện nằm trong nhóm số ít các doanh nghiệp nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt có cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán.

Trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp này, sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật năm vừa qua đem về hơn 5.100 tỷ đồng còn mảng lương thực đạt doanh số hơn 4.000 tỷ đồng, tổng cộng chiếm hơn 9.100 tỷ đồng. Hai mảng kinh doanh chủ lực này chiếm 90% tổng doanh thu của công ty. Trong đó, sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật chỉ tăng trưởng hơn 10% so với 2020 thì doanh số sản phẩm lương thực, trong đó chủ yếu là mặt hàng gạo, lại cao gần gấp đôi so với năm 2020.

Dù tăng trưởng gần 100%, lĩnh vực kinh doanh lương thực của công ty lại gần như không có lợi nhuận khi biên lãi gộp chỉ vỏn vẹn 2%. Trong khi đó, sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật lại có tỷ suất lợi nhuận gộp rất lớn lên tới 35%.

Doanh thu tăng nhưng đồng thời các chi phí tài chính, chi phí bán hàng của Lộc Trời cũng cao hơn đáng kể so với cùng kỳ. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm ngoái đạt 422 tỷ đồng, tăng 14% so với 2020, thấp hơn nhiều mức tăng trưởng doanh số. Tuy nhiên, đây vẫn là mức lợi nhuận cao nhất của công ty từ năm 2015.

Biểu đồ: Việt Đức.

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Lộc Trời đạt gần 7.900 tỷ đồng. Trong đó, số dư tiền mặt của doanh nghiệp lên tới gần 1.800 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty chiếm gần 4.900 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vay ngắn hạn với dư nợ gần 3.600 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của doanh nghiệp này so với các công ty cùng ngành là những khoản vay lớn nhất được tài trợ bởi các nhà băng nước ngoài. Trong đó, một số khoản vay tín chấp của Lộc Trời có mức lãi suất rất thấp, chỉ trong khoảng 1,7-2%/năm.

Mới đây, Lộc Trời còn vừa công bố được nhận khoản tín dụng 12.000 tỷ đồng từ nhiều ngân hàng trong và ngoài nước để tài trợ cho hợp đồng cung ứng 2 triệu tấn lúa cho các đối tác trong nước và xuất khẩu trong năm 2022.

Khoản vay này là rất lớn khi cao gấp hơn 3 lần so với toàn bộ tổng dư nợ tín dụng hiện hữu của công ty và vượt quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp. So với một số doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp khác trên sàn chứng khoán như Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN) hay HAGL Agrico (mã chứng khoán: HNG), khoản vay 12.000 tỷ đồng nói trên cũng lớn hơn nhiều lần so với dư nợ của các công ty này.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Lộc Trời, cho biết việc ký kết hợp đồng tín dụng 12.000 tỷ đồng tài trợ cho đơn hàng 2 triệu tấn lúa để phục vụ mô hình kinh doanh tổ chức sản xuất quy mô lớn theo đơn hàng của doanh nghiệp.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu LTG hiện được giao dịch ở vùng giá 35.300 đồng/cổ phiếu. vốn hóa doanh nghiệp tương ứng khoảng 2.831 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay của Lộc Trời, quỹ Singapore Marina Viet là cổ đông lớn nhất sở hữu 25% vốn điều lệ doanh nghiệp còn UBND tỉnh An Giang nắm giữ 24% cổ phần.