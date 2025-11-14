OneShop: Hợp lực công nghệ - tài chính - nguồn hàng để thúc đẩy bán lẻ Việt

Ứng dụng công nghệ và dữ liệu để tối ưu vận hành kinh doanh

Đứng trước quy định mới về hóa đơn điện tử và lộ trình bỏ thuế khoán, hàng triệu tiểu thương Việt đang phải thay đổi cách kinh doanh để thích ứng với môi trường minh bạch, quản lý bằng dữ liệu số.

Trong bối cảnh ấy, OneShop xuất hiện như một giải pháp công nghệ toàn diện, giúp tiểu thương tuân thủ quy định thuế dễ dàng hơn, buôn bán thuận tiện và hiệu quả hơn.

OneShop ứng dụng công nghệ, dữ liệu và logistics để phục vụ tiểu thương kinh doanh hiệu quả, đáp ứng yêu cầu từ các chính sách mới (Ảnh: OneShop).

Năm 2020, One Mount Distribution (thành viên Tập đoàn One Mount) cho ra mắt VinShop, giúp tiểu thương nhập hàng thuận tiện và quản lý dễ dàng hơn. Sau 5 năm phát triển, doanh nghiệp đã phục vụ hơn 120.000 cửa hàng tạp hóa, kết nối hơn 500 nhãn hàng và nhà cung cấp lớn trong nước và quốc tế.

Bước sang năm 2025, hành trình ấy được kế thừa và nâng tầm với OneShop - nền tảng ứng dụng công nghệ và dữ liệu để thực hiện mục tiêu đồng hành cùng tiểu thương Việt làm giàu.

OneShop sở hữu hệ thống kho bãi với 25.000m² trung tâm và 10.000m² mạng lưới kho vệ tinh trải dài khắp cả nước (Ảnh: OneShop).

Ứng dụng logistics thông minh với hệ thống kho trung tâm 25.000m² cùng mạng lưới kho vệ tinh 10.000m² cho phép luân chuyển hơn 1.000 tấn hàng mỗi ngày. Hệ thống quản lý WMS - TMS giúp tối ưu chi phí, tỷ lệ giao đúng hạn và lấp đầy phương tiện đạt 96%.

Hàng hóa đa dạng và minh bạch

Hàng hóa luôn được xem là “mạch sống” của ngành bán lẻ. Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng minh bạch và tiêu chuẩn hóa, việc đảm bảo nguồn cung chính hãng, giá tốt, ổn định là yếu tố then chốt giúp tiểu thương duy trì sức cạnh tranh.

OneShop hiện cung cấp hơn 10.000 sản phẩm tiêu dùng chính hãng từ nhiều thương hiệu nổi tiếng (Ảnh: OneShop).

Hiểu rõ điều đó, OneShop xây dựng mạng lưới hợp tác chặt chẽ với các đối tác sản xuất, phân phối trong và ngoài nước, tạo nên hệ sinh thái hàng hóa đa dạng và đáng tin cậy. Nền tảng hiện cung cấp hơn 10.000 sản phẩm chính hãng từ những thương hiệu uy tín như Wilmar, SABECO, Indomie, Liby, C&S…

Sức mạnh ấy được nhân đôi khi mới đây, OneShop hợp tác với MM Mega Market Việt Nam - một trong những nhà bán lẻ hàng đầu thị trường, mang đến nguồn hàng đa dạng, chính hãng, giá cạnh tranh và trải nghiệm mua sắm hiện đại cho hàng trăm nghìn cửa hàng tạp hóa trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc MM Mega Market Việt Nam, OneShop thể hiện sự chủ động khi nghiên cứu sâu hành vi tiêu dùng và xu hướng mua sắm mới của khách hàng. Ông đánh giá cao các giải pháp công nghệ, logistics và nền tảng thanh toán số mà OneShop phát triển, giúp nâng cao trải nghiệm cho cả nhà cung cấp lẫn tiểu thương.

Sự hợp tác giữa hai bên đồng thời mở rộng nguồn hàng phong phú, chính hãng với mức giá cạnh tranh, giúp tiểu thương tiếp cận sản phẩm chất lượng và kinh doanh hiệu quả.

Trợ thủ công nghệ đắc lực của tiểu thương Việt

Không chỉ sở hữu đa dạng các mặt hàng chính hãng, OneShop còn mang đến hệ sinh thái quản lý bán hàng thông minh. Nền tảng được ví như “trợ lý số đắc lực” khi hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử theo đúng quy định, tự động kết nối với cơ quan thuế. Chủ tiệm có thể kê khai thuế dễ dàng, quản lý phiếu mua hàng, theo dõi doanh thu - lợi nhuận theo thời gian thực.

Sự kiện ra mắt nền tảng OneShop vào ngày 27/10 (Ảnh: OneShop).

Bên cạnh đó, OneShop cung cấp các giải pháp tài chính giúp tiểu thương tiếp cận nguồn vốn linh hoạt từ Techcombank như thanh toán không tiền mặt, vay ngắn hạn ưu đãi...

Tất cả được tích hợp trên một chiếc điện thoại, giúp vận hành kinh doanh mọi lúc, mọi nơi mà không cần đầu tư thêm máy móc hay phần mềm phức tạp. Anh Võ Văn Trí - chủ tiệm Tạp hóa Trí (phường Tân Hưng, TPHCM) chia sẻ: “Trước đây, tôi phải ra chợ đầu mối lấy hàng, nay chỉ cần vài chạm điện thoại là hàng hóa được giao tận nơi, giá rẻ hơn, nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn đầy đủ”.

Ông Lê Thiết Bảo - Tổng Giám đốc One Mount Distribution - chia sẻ về mục tiêu phục vụ 5,2 triệu tiểu thương trong 5 năm tới (Ảnh: OneShop).

Theo ông Lê Thiết Bảo, Tổng giám đốc One Mount Distribution, OneShop sẽ tiếp tục mở rộng độ phủ toàn quốc, ứng dụng sâu dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để tối ưu hiệu quả vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm kinh doanh, góp phần định hình tương lai ngành bán lẻ Việt Nam.

Trong 5 năm tới, OneShop đặt mục tiêu kết nối hơn 5,2 triệu tiểu thương trên toàn quốc, giúp họ thích nghi với chính sách mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển trong kỷ nguyên số.