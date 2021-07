Nửa đầu năm, EVNNPC cung ứng đủ điện cho 27 tỉnh, thành phố phía Bắc

Dân trí Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), 6 tháng đầu năm nay, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, nhưng Tổng công ty vẫn đảm bảo cấp điện cung cấp điện cho 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Trong 6 tháng đầu năm nay mặc dù phải chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu điện tăng trưởng cao do các tỉnh miền Bắc, miền Trung trải qua giai đoạn thời tiết nắng nóng rất khắc nghiệt khi nhiệt độ nhiều nơi cao hơn 40 độ C, sự cố do quá tải, do giông lốc và mưa bão, làm gián đoạn việc cung cấp điện một số khu vực..., Tổng công ty đã động viên và chỉ đạo kịp thời các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố, cấp lại điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Các công ty Điện lực đã sẵn sàng công tác chuẩn bị phương tiện, vật tư tại các điểm thi.

Trong các tháng đầu năm, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đảm bảo cấp điện cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phố miền Bắc và sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo cung cấp điện cho Bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ cách ly người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19.

Đặc biệt EVNNPC đã đảm bảo các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, trong đó đảm bảo cung cấp điện cho 40.797 điểm bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc; đảm bảo cung cấp điện cho các trạm bơm phục vụ lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2020-2021; đảm bảo cấp điện cho các ngày Lễ, Tết và kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2021...;

Máy phát điện được chuẩn bị tại các điểm thi ở Quảng Ninh.

Trong các tháng đầu năm nay, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định; Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.117 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,13 ngày, giảm 2,87 ngày so với quy định của EVN, giảm 0,87 ngày so với kế hoạch của Tổng công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm có 205.404 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 96,13%, cao hơn 1,13% so với kế hoạch EVN giao; có 145.899 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 64,41% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện.

Đến hết tháng 6 năm nay, tổng số công tơ bán điện có khả năng thu thập được dữ liệu từ xa là: 5.493.223 chiếc (đạt tỷ lệ 51,02% tổng số công tơ bán điện); đã lắp đặt thiết bị và thu thập dữ liệu từ xa là 4.784.715 chiếc, đạt tỷ lệ 87,10% tổng số công tơ có khả năng thu thập dữ liệu từ xa. Đã thực hiện chuyển đổi 5,59 triệu hợp đồng điện tử, đạt 58,48% tổng số hợp đồng cần phải chuyển đổi số; đến hết năm nay, toàn Tổng công ty sẽ hoàn thành việc chuyển đổi số các hợp đồng mua bán điện theo kế hoạch.

Đảm bảo công tác cung cấp điện an toàn.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ, khởi công được 43 dự án và đóng điện được 32 dự án; các dự án đóng điện đưa vào kịp thời đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho các địa phương.

Bên cạnh việc thực hiện đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện và các hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội; đặc biệt là các hoạt động chung tay, chia sẻ, sát cánh cùng chính quyền các địa phương trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19.

Tổng công ty cũng đã đóng góp vào quỹ ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 số tiền 50 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động; chỉ đạo các đơn vị ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn với số tiền là 3,8 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là 2,6 tỷ đồng.

Trong tháng 6 vừa qua, Tổng công ty bắt đầu thực hiện triển khai chương trình hỗ trợ giá bán điện, hỗ trợ giảm tiền điện đợt 3 đối với khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 2/6/2021 của Chính phủ. Đợt giảm giá bán điện, hỗ trợ tiền điện đợt 3 kéo dài đến hết kỳ hóa đơn tháng 12 năm nay, tổng số tiền hỗ trợ ước tính khoảng 260 tỷ đồng. Đây là những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 góp phần thực hiện thành công "mục tiêu kép" của Chính phủ.

Trong 6 tháng cuối năm nay, EVNPC tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân.

Tổng công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, trong đó tập trung cao độ nhân lực, vật lực đảm bảo cấp điện ổn định cho phụ tải, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng nóng, đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuyển đổi số theo kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình đổi mới hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công tác văn hóa doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội, tri ân khách hàng, nâng cao năng lực quản trị và thực hiện hiệu quả chủ đề năm là "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".

Trường Thịnh