"Nữ hoàng cá tra" đầu tư cổ phiếu DXG, NLG… đang lỗ 10 tỷ đồng

Báo cáo tài chính quý I/2026 của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) hé lộ danh mục đầu tư chứng khoán của đại gia thủy sản này.

Cụ thể, tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt 13.756 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 4.051 tỷ đồng, giảm 8%, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng với 4.001 tỷ đồng và trái phiếu 50 tỷ đồng.

Danh mục chứng khoán kinh doanh còn khoảng 21 tỷ đồng, đầu tư vào cổ phiếu DXS của Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và gần 3,5 tỷ đồng cổ phiếu NLG của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long; cả hai đều đang tạm ghi nhận lỗ gần 10 tỷ đồng tính tới cuối quý I.

Vĩnh Hoàn từ lâu đã là một trong những “tay chơi” nổi trội trên thị trường chứng khoán. Từ năm 2023, công ty này rót tiền mua cổ phiếu bất động sản và “ôm lỗ”. Trong đó, khoản đầu tư vào NLG và DXS đã xuất hiện trên báo cáo tài chính của Vĩnh Hoàn nhiều năm nay.

Bà Trương Thị Lệ Khanh - lãnh đạo Vĩnh Hoàn (Ảnh: DT).

Về kinh doanh, quý I công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 2.955 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 341 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 286 tỷ đồng, tăng lần lượt 34% và 36% so với quý I/2025.

Doanh nghiệp cho biết biến động lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do lợi nhuận từ mảng bột cá và mỡ cá tăng.

Năm 2026, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt trên 14.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 1.600 tỷ đồng. Kết thúc quý I, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 21% kế hoạch doanh thu và 17% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Bên cạnh mảng thuỷ sản, doanh nghiệp ghi nhận 240 tỷ đồng đầu tư vào bất động sản cho thuê, gồm 205 tỷ đồng quyền sử dụng đất và hơn 35 tỷ đồng giá trị tòa nhà.