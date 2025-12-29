Nội lực đứng sau tham vọng trở thành điểm đến OEM của SUNHOUSE

Bảo chứng cho năng lực sản xuất gia dụng quy mô công nghiệp

Thị trường đồ gia dụng tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, với quy mô ước tính đạt từ 12,5 đến 13 tỷ USD trong năm 2025 và tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 6% mỗi năm.

Đây là mảnh đất màu mỡ không chỉ với các doanh nghiệp nội địa mà còn thu hút sự gia nhập của nhiều thương hiệu quốc tế, từ phân khúc bình dân đến trung và cao cấp. Trong bối cảnh đó, năng lực sản xuất trở thành một trong những yếu tố then chốt, quyết định khả năng chiếm lĩnh thị trường các thương hiệu gia dụng.

Hệ thống robot tự động hóa - minh chứng cho bước tiến công nghệ trong các nhà máy Gia dụng SUNHOUSE (Ảnh: SUNHOUSE).

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, SUNHOUSE xác định đầu tư bài bản vào năng lực sản xuất chính là điểm tựa để mở rộng quy mô và từng bước khẳng định vị thế trên thương trường.

Trong suốt gần 3 thập kỷ kiên định với chiến lược phát triển, Sunhouse đầu tư xây dựng hệ thống 10 nhà máy diện tích hơn 100.000m² với năng lực sản xuất 80 triệu sản phẩm/ năm, hàng loạt dây chuyền tự động hóa, tích hợp robot tự động, máy móc hiện đại công suất lớn như máy dập thủy lực, máy hàn cao tần, máy cắt phôi công suất lớn…

Hệ thống máy dập công suất lớn tại nhà máy Gia dụng SUNHOUSE (Ảnh: SUNHOUSE).

Toàn bộ quy trình được tổ chức khép kín, từ thiết kế, tạo phôi, gia công, hoàn thiện đến đóng gói, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng, tiến độ và chi phí - những tiêu chí then chốt trong sản xuất OEM.

Danh hiệu “Kỷ lục hệ thống nhà máy sản xuất gia dụng nhiều nhất Việt Nam năm 2025” chính là dấu mốc khẳng định năng lực công nghiệp và nền tảng sản xuất quy mô lớn, hiện đại của tập đoàn.

“Với SUNHOUSE, OEM là bài toán chiến lược đòi hỏi chuẩn mực cao và sự tin cậy bền vững, chứ không đơn thuần là năng lực gia công. Khi nền tảng sản xuất đã đủ sâu và đủ rộng, doanh nghiệp có thể chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu với vai trò một đối tác chiến lược, đồng hành cùng các doanh nghiệp khác”, ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Sunhouse, chia sẻ.

Dấu ấn công nghệ trong từng sản phẩm

Từ nền tảng sản xuất vững chắc, SUNHOUSE từng bước làm chủ và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào từng dòng sản phẩm gia dụng, tạo khác biệt về chất lượng và hiệu suất sử dụng.

Sự kết hợp giữa dây chuyền hiện đại, quy trình chuẩn hóa và năng lực R&D nội bộ cho phép doanh nghiệp hiện thực hóa nhiều giải pháp công nghệ, từ đó nâng tầm độ bền và trải nghiệm sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng.

Ở nhóm nồi, chảo inox, SUNHOUSE đã ứng dụng công nghệ Impact Bonding. Thay vì đáy dán thông thường dễ phồng, bong hoặc han gỉ, công nghệ này sử dụng lực dập lên tới 1.600 tấn ở nhiệt độ 600°C, giúp các lớp vật liệu liên kết liền khối. Nhờ đó, khả năng truyền nhiệt được cải thiện rõ rệt, nhiệt lan tỏa nhanh và đều, đồng thời tăng độ bền trong suốt vòng đời sản phẩm.

Hệ thống máy dập công suất lớn tại nhà máy Gia dụng SUNHOUSE (Ảnh: SUNHOUSE).

Tiếp nối định hướng làm chủ công nghệ, SUNHOUSE đón đầu xu hướng sống khỏe khi ứng dụng công nghệ chống dính Nano Diamond Ceramic vào các sản phẩm nồi chảo.

Lớp phủ được cấu thành từ các hạt tinh thể nano, phân bố đồng đều, tạo bề mặt nấu phẳng mịn, chống dính vượt trội, hạn chế dầu mỡ. Kết hợp với sơn ceramic greblon cao cấp từ Đức, góp phần đưa sản phẩm tiện dụng đến người tiêu dùng Việt, phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng nội địa.

Bộ nồi chảo Nano Ceramic Sunhouse đang trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình hiện đại nhờ sự an toàn cho sức khỏe và tính thẩm mỹ cao (Ảnh: SUNHOUSE).

Ở các dòng nồi chảo Titan, doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng công nghệ Plasma. Lớp phủ Titan được tạo ra ở nhiệt độ lên tới 16.000 độ C, bám chặt vào bề mặt thân chảo, tạo độ cứng, độ bền và khả năng chịu nhiệt vượt trội, lên tới 240-260 độ C. Sản phẩm còn được kết hợp với lớp chống dính cao cấp từ ILAG Thụy Sĩ tăng sự bền bỉ.

Đặt mục tiêu chinh phục thị trường toàn cầu

Sự kết hợp giữa hệ thống nhà máy hiện đại và chuỗi sản phẩm sở hữu công nghệ đột phá đã tạo nên một hệ sinh thái R&D - sản xuất - xuất khẩu khép kín, giúp SUNHOUSE duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.

Điều này được phản ánh rõ qua việc doanh nghiệp 8 năm liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, trở thành đại diện tiêu biểu cho năng lực công nghiệp gia dụng trong nước.

Dây chuyền đóng gói tại nhà máy Gia dụng SUNHOUSE (Ảnh: SUNHOUSE).

Mỗi năm, SUNHOUSE xuất khẩu hơn 13 triệu sản phẩm tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường có tiêu chuẩn cao như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Xuyên suốt hành trình phát triển 25 năm, SUNHOUSE đã và đang cho thấy năng lực đầu tư bài bản cho sản xuất, làm chủ công nghệ cốt lõi và kiên định với mục tiêu vươn ra toàn cầu.

Trên nền tảng hệ thống nhà máy hiện đại, SUNHOUSE hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến OEM hàng đầu khu vực, góp phần đưa ngành gia dụng Việt Nam bước vào chuỗi giá trị cao hơn trên bản đồ công nghiệp thế giới.