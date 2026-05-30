Nơi làm việc xuất sắc là nơi AI không phải "mối đe dọa" với người lao động

Đi cùng xu hướng này, các doanh nghiệp cũng chú trọng vào việc đào tạo AI để tăng năng suất cho đội ngũ người lao động.

Cách tiếp cận khác của doanh nghiệp với AI

Tại sự kiện công bố Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026) của Great Place To Work hôm 26/5, đại diện GREENFEED cho biết, nỗi lo về việc AI thay thế con người là có thực, tuy nhiên, lãnh đạo tập đoàn này đã chọn một cách tiếp cận khác: Biến AI thành công cụ để khai phóng tiềm năng, thay vì mối đe dọa.

Công nghệ như năng lực lõi để tăng tốc nhưng con người vẫn luôn là trung tâm của mọi sự phát triển. Tại GREENFEED, các ứng dụng như Chatbot G-nie được triển khai để hỗ trợ người lao động tra cứu thông tin nhân sự và giải đáp thắc mắc 24/7.

“Thay vì thay thế vị trí của bộ phận nhân sự, AI giải phóng con người khỏi những tác vụ lặp đi lặp lại, để họ tập trung vào những giá trị sáng tạo và sự thấu cảm vốn là ưu thế độc nhất của con người”, bà Nguyễn Tâm Trang - Phó chủ tịch Hội đồng điều hành, Tổng giám đốc Khối Nhân sự - Dịch vụ nơi làm việc, Tập đoàn GREENFEED chia sẻ.

Dù vậy, vị đại diện nói khi công nghệ thay đổi, một số kỹ năng cũ sẽ không còn phù hợp. Thay vì đào thải, GREENFEED cam kết đầu tư mạnh mẽ vào việc đào tạo lại và nâng cao kỹ năng. Nếu một vị trí không còn phù hợp, doanh nghiệp sẽ cố gắng tìm kiếm cơ hội nội bộ, thậm chí sẵn sàng trao cơ hội khi nhân sự chỉ mới đạt 70% năng lực và đào tạo thêm 30% còn lại.

GREENFEED được vinh danh trong bảng xếp hạng Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam (Ảnh: Anh Tú).

Tương tự, ông Nguyễn Như Dũng, Tổng giám đốc Cisco Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết AI đang dần trở thành một phần trong cách doanh nghiệp này vận hành mỗi ngày.

Trong lĩnh vực kỹ thuật, AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển mã nguồn, tự động hóa các kịch bản ứng dụng và đơn giản hóa quy trình xử lý sự cố. Ở mảng kinh doanh, AI đồng hành xuyên suốt quy trình bán hàng - từ chuẩn bị cho các cuộc họp, theo dõi sau tương tác, đến dự báo và phân tích cơ hội.

Ông Dũng cho rằng AI đang thay đổi cách chúng ta làm việc. Trong tương lai gần, các tác nhân AI sẽ trở thành “đồng nghiệp số” của con người trong việc lập kế hoạch, đưa ra quyết định và tự động triển khai các quy trình công việc.

Ông Nguyễn Như Dũng, Tổng giám đốc Cisco Việt Nam, Lào và Campuchia (Ảnh: Anh Tú).

Cơ hội và rủi ro khi AI tác động tới môi trường làm việc

Đánh giá về những thay đổi trong cách AI tác động tới môi trường làm việc, ông Roland Wee - Chủ tịch HĐQT Great Place To Work ASEAN và ANZ, cho biết AI đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Công nghệ này đã chuyển từ một công cụ tự động hóa hỗ trợ văn phòng sang một lớp năng suất tuyến đầu được tích hợp vào cách thức suy nghĩ, viết, phân tích và quyết định của người lao động.

Dưới góc độ văn hóa nơi làm việc, điều này đồng thời tạo ra một cơ hội to lớn và một rủi ro. Cơ hội là giải phóng con người khỏi các nhiệm vụ có giá trị thấp để họ có thể tập trung vào công việc cấp cao hơn, lấy con người làm trung tâm; trong khi rủi ro là tạo ra sự lo lắng, bất bình đẳng và sự thiếu gắn kết nếu quá trình chuyển đổi không được quản lý cẩn thận và có sự truyền đạt thông tin hiệu quả.

Qua quá trình làm việc với các doanh nghiệp toàn cầu, ông Roland Wee, cho biết những doanh nghiệp mà Great Place To Work hợp tác đang thu được giá trị lớn nhất từ ​​AI không phải những tổ chức hỏi: "Làm thế nào để thay thế số lượng nhân sự", mà là những tổ chức hỏi: "Làm thế nào để tăng cường năng lực của nhân sự để mỗi người mang lại nhiều giá trị hơn".

Ông Roland Wee - Chủ tịch HĐQT Great Place To Work ASEAN và ANZ (Ảnh: Anh Tú).

Ngoài ra, cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa các tổ chức đã tích hợp AI vào các quy trình làm việc cốt lõi - soạn thảo, nghiên cứu, phân tích dữ liệu, tương tác khách hàng - với những tổ chức vẫn coi công nghệ này như một dự án thí điểm hoặc một sáng kiến ​​công nghệ thông tin.

“Tại các nơi làm việc có mức độ tin tưởng cao, việc áp dụng AI có xu hướng diễn ra suôn sẻ hơn, bởi người lao động tin tưởng rằng tổ chức sẽ đầu tư vào sự phát triển của họ song song với công nghệ, thay vì sử dụng nó để chống lại họ”, ông Roland Wee nói và cho biết trở ngại lớn nhất đối với việc áp dụng không phải là bản thân công nghệ - mà là sự sẵn sàng về văn hóa của tổ chức và sự tự tin của con người trong việc sử dụng nó.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Great Place To Work ASEAN và ANZ dự báo AI sẽ nâng cao đáng kể chất lượng quyết định - các nhà lãnh đạo sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu tốt hơn, khả năng tổng hợp nhanh hơn và mô hình dự đoán mạnh mẽ hơn bao.

Nhưng điều này cũng sẽ nâng cao kỳ vọng đối với khả năng lãnh đạo của con người. Với việc AI đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ phân tích và vận hành hơn, các nhà lãnh đạo sẽ bị đánh giá khắt khe hơn về các khía cạnh đặc trưng của con người trong vai trò của mình: khả năng truyền cảm hứng, xây dựng lòng tin, xử lý các vấn đề phức tạp về đạo đức và đưa ra phán đoán trong các tình huống mơ hồ.