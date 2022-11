Nợ thuế, Danh Khôi bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn trong 1 năm

Ngày 15/11, Công ty cổ phần (CTCP) tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) công bố thông tin bất thường về Quyết định của Chi cục Thuế quận 1, Cục Thuế TPHCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cụ thể ngày 14/11, Cục Thuế TPHCM đã ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTCP Tập đoàn Danh Khôi. Lý do là doanh nghiệp bất động sản này có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của luật quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế là 93,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cưỡng chế từ 17h ngày 14/11/2022 và có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi tiền thân là CTCP Bất động sản Netland được thành lập vào tháng 3/2014. Năm 2017, CTCP Tập đoàn Danh Khôi trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Từ mức 30 tỷ đồng năm 2017, vốn điều lệ của Danh Khôi nhanh chóng tăng lên mức 240 tỷ đồng năm 2019 và đến năm 2021 tăng vốn lên 841 tỷ đồng.

Danh Khôi được biết đến với vai trò là nhà phân phối tại nhiều dự án bất động sản. Những năm gần đây, công ty chuyển dần từ hoạt động môi giới sang hoạt động đầu tư phát triển dự án. Thông qua M&A tập đoàn này mở rộng quỹ đất mới tại các tỉnh thành khu vực miền Trung như Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng; cho đến thị trường miền Nam như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Một số dự án được Danh Khôi triển khai có thể kể đến như Aria Đà nẵng Hotel & Resort, The Royal Boutique Hotels & Condo Đà Nẵng, Kỳ Co Gateway, Nhơn Hội New City, Takashi Ocean Suite Kỳ Co, Astral City...

Tập đoàn Danh Khôi gắn liền với tên tuổi của vợ chồng Chủ tịch HĐQT Lê Thống Nhất và Nguyễn Ngọc Thủy. Tính đến ngày 1/7, ông Lê Thống Nhất sở hữu 12,08%, bà Nguyễn Ngọc Thủy nắm giữ 4,53% cổ phần của tập đoàn này.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2022, Danh Khôi ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 36 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2021.

Một điểm đáng lưu ý là giá vốn hàng bán của doanh nghiệp này giảm mạnh chỉ còn 80 triệu đồng so với con số 8 tỷ đồng quý III/2021. Tuy nhiên do doanh thu giảm mạnh nên lợi nhuận gộp của Danh Khôi cũng chỉ đạt mức 36 tỷ đồng, giảm 66,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý vừa qua, doanh thu tài chính của Danh Khôi đạt 15 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số hơn 307.000 đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thu nhập khác giảm tới 60 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này chỉ đạt gần 16 tỷ đồng, giảm tới 79% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, tập đoàn bất động sản này vẫn thu về 153 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 38%, lợi nhuận sau thuế gần 67 tỷ đồng, gấp gần 15,5 lần cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Danh Khôi ở mức 2.359 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm. Tuy nhiên xét về cấu trúc tài sản của Danh Khôi sẽ thấy có chút rủi ro.

Cụ thể trong 915 tỷ đồng tài sản ngắn hạn thì có tới 904 tỷ đồng là các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm tới 98,7% cơ cấu. Phần lớn trong số này là phải thu ngắn hạn phải thu ngắn hạn khác khi ở mức 842 tỷ đồng gấp đôi so với đầu năm.

Trong 1.444 tỷ đồng tài sản dài hạn có tới 985 tỷ đồng phải thu dài hạn, gấp 2,3 lần so với đầu năm. Cụ thể phải thu dài hạn khác ở mức 800 tỷ đồng, gần gấp đôi so với thời điểm đầu năm.

Ngoài ra dù sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đồng nhưng lượng tiền mặt của Danh Khôi chỉ ở 2,7 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với con số đầu năm.

Diễn biến cổ phiếu NRC của Danh Khôi trên thị trường cũng không mấy tích cực khi giá chốt phiên ngày 17/11 đạt mức 7.500 đồng/cổ phiếu, chỉ còn 1/4 so với mức giá vùng đỉnh 31.000 đồng năm ngoái.

Ngoài ra, mới đây Công ty Chứng khoán Maybank thông báo bán giải chấp 1,5 triệu cổ phiếu NRC thuộc sở hữu của ông Lê Thống Nhất và 1,7 triệu cổ phiếu bà Nguyễn Ngọc Thủy. Thời điểm dự kiến thực hiện hai giao dịch bán giải chấp trên là từ ngày 16/11.