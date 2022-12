Nhìn lại nền kinh tế Argentina, nước có đội bóng vô địch World Cup 2022

Một trận chung kết World Cup vô cùng gay cấn, nếu không muốn nói là hay nhất mọi thời đại, đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội Argentina. Chiến thắng này cũng đánh dấu sự nghiệp của siêu sao Lionel Messi, cùng một hy vọng mới cho đất nước đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng.

Hơn 17 triệu người dân ở thủ đô Buenos Aires của Argentina đã đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển Argentina trước đội tuyển Pháp sau loạt đá luân lưu. Chiến thắng này khiến một số người hâm mộ ở Argentina nhớ lại cảm giác năm 1986, lần gần nhất mà nước này đạt cup vô địch World Cup dưới thời Diego Maradona. "Đó là một sự an ủi lớn trong tình cảnh hiện nay của chúng tôi", Henrique Ferenz - một người hâm mộ cho biết.

Sau 36 năm chờ đợi, Argentina một lần nữa lại trở thành nhà vô địch World Cup (Ảnh: Getty).

Những lời của Ferenz đã nói lên cảm giác chung của người dân Argentina, một quốc gia nổi tiếng với niềm đam mê bóng đá nhưng cũng đang bị cuộc khủng hoảng kinh tế tàn phá trong những tuần qua.

Khoảng 100 năm trước, Argentina từng là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Nhưng trong nhiều thập kỷ qua, đất nước Nam Mỹ này đã phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Lạm phát trong năm nay của Argentina đã lên đến gần 100%.

Để ổn định giá cả và nền kinh tế, chính phủ của Tổng thống Alberto Fernández đã hạn chế xuất khẩu hoặc đánh thuế xuất khẩu các mặt hàng nông sản của đất nước như đậu tương, thịt và lúa mì.

Hồi tháng 11, nước này sẽ đóng băng tạm thời giá cả của hơn 1.700 mặt hàng và thỏa thuận với các trạm xăng, nhà bán lẻ giày dép và các nhà sản xuất công nghiệp về giới hạn tăng giá. Các quan chức ngân hàng trung ương cho rằng, những thỏa thuận đó cùng với lãi suất cao sẽ giúp hạ nhiệt lạm phát.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng, các biện pháp bảo hộ trên chỉ khiến khó khăn của nền kinh tế Argentina thêm trầm trọng. Trên các đường phố ở Buenos Aires và nhiều nơi khác, số lượng người vô gia cư và những người đang kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

Vì vậy, chiến thắng tại World Cup, ít nhất trong một khoảng khắc nào đó, dường như đã giúp xóa bỏ cảm giác thất vọng và thất bại đã đeo bám đất nước Argentina từ lâu.

"Chúng tôi là những nhà vô địch. Hôm nay cả thế giới đang nhìn vào chúng tôi. Tôi không thể mô tả được cảm xúc lúc này của tôi", Angelica López từ Buenos Aires hét lên trong niềm sung sướng tự hào.

Mặc dù không chắc một chiến thắng như vậy có tạo ra tác động hữu hình đến tình hình kinh tế của đất nước và người dân với gần 40% sống dưới mức nghèo khổ, nhưng niềm hy vọng và tự hào hôm nay có thể làm tăng triển vọng về một nền chính trị và kinh tế mới cho Argentina.

Bất chấp nhiều năm kinh tế ngập chìm trong suy thoái, cùng với những bê bối chính trị và nạn tham nhũng, đất nước Nam Mỹ này vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nhờ nguồn tài nguyên hóa thạch như khí đốt, với trữ lượng khí đá phiến lớn thứ 2 thế giới, và lithium - thành phần chính trong pin xe điện và đồ điện tử. Các nhà lãnh đạo phương Tây như Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang bày tỏ mối quan tâm muốn trợ giúp Argentina khai thác các nguồn tài nguyên đó.

Ngoài ra, năm tới có thể chứng kiến thỏa thuận thương mại được ký kết giữa EU và khối Mercosur (gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay) vốn đã bị trì hoãn từ lâu. Thỏa thuận này sẽ phá bỏ các rào cản bảo hộ ở Argentina và các nước láng giềng, mở ra những cơ hội mới cho đầu tư và tăng trưởng.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê quốc gia Argentina (INDEC) GDP trong quý III vừa qua của nước này tăng 1,7% so với quý trước. So với một năm trước, nền kinh tế của nhà vô địch World Cup 2022 đã tăng 5,9% trong năm nay.

Lạm phát trong tháng 11 của nước này tăng ở mức 92,4% so với một năm trước, thấp hơn so với mức dự báo 94,2% của các nhà kinh tế do Bloomberg khảo sát.

"Mặc dù vẫn còn quá cao song lạm phát của Argentina trong tháng 11 đã thấp hơn đáng kể so với dự báo. Chúng tôi cho rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tập trung vào lạm phát lõi và giữ nguyên lãi suất trong thời điểm hiện tại", Adriana Dupita, nhà kinh tế Brazil và Argentina, nói với Bloomberg.

Các nhà phân tích dự báo, nền kinh tế Argentina sẽ tăng trưởng ở mức 5,3% trong năm nay và tăng chậm lại dưới 1% trong năm tới trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra và hạn hán ảnh hưởng đến mùa màng.