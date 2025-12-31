Nhìn lại "cơn điên" giá vàng năm 2025: Khi cá mập định nghĩa lại hầm trú ẩn

Đầu năm nay, nếu ai đó quả quyết rằng vàng sẽ chạm mốc 4.500 USD/ounce có lẽ sẽ nhận lại những cái lắc đầu bán tín bán nghi. Nhưng thị trường năm 2025 đã khép lại bằng một kịch bản điên rồ nhất lịch sử: Vàng tăng dựng đứng tới 72%.

Con số này không đơn thuần là niềm vui của hội cầm vàng, mà nó giống như tiếng còi báo động, cho thấy dòng tiền của những tay to đang ráo riết tìm nơi trú ẩn theo một cách chưa từng thấy trong suốt 50 năm qua.

Biểu đồ giá vàng năm 2025 chứng kiến những cú dựng đứng lịch sử, đỉnh điểm là mốc 4.500 USD/ounce vào tháng 12, phản ánh tâm lý phòng thủ mạnh mẽ của giới đầu tư toàn cầu (Ảnh: Standard Business).

Khi nỗi sợ thổi bay mọi quy luật cũ

Khởi đầu tháng 1 ở mức 2.590 USD/ounce, vàng đã có một cú nước rút thần tốc, cán đích tháng 12 quanh vùng 4.500 USD/ounce. Mức tăng phi mã này không đơn thuần là niềm vui của người cầm vàng, mà nó là hàn thử biểu đo lường nỗi sợ hãi đang bao trùm nền kinh tế toàn cầu.

Giáo sư tài chính Xavier Brun, Giám đốc Finavier, chỉ ra một thực tế thú vị: Trong 5.000 tấn vàng trên thị trường, một nửa nằm ở dạng trang sức (vốn ổn định), nhưng nửa còn lại nằm trong tay giới đầu tư và đây chính là những người tạo sóng.

Điểm gãy của thị trường xuất hiện vào tháng 4. Giới phân tích gọi ngày 2/4/ là "ngày giải phóng" - thời điểm các lệnh trừng phạt kinh tế mới được công bố. Ngay lập tức, các ngân hàng trung ương, những cá mập lớn nhất đại dương tài chính, đã thay đổi chiến thuật.

Họ nhận ra rủi ro từ việc nắm giữ quá nhiều đồng USD và quyết định lùi lại, chọn vàng làm hầm trú ẩn. Động thái này không phải là đầu cơ lướt sóng, mà là một bước đi phòng thủ mang tính chiến lược trước những biến động địa chính trị khó lường.

Nếu nửa đầu năm là câu chuyện của địa chính trị thì nửa cuối năm lại mang màu sắc của nỗi lo công nghệ.

Biểu đồ giá vàng đã dựng đứng vào tháng 10, lần đầu tiên xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce. Động lực đến từ đâu? Chính là sự lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI). Khi cổ phiếu của những gã khổng lồ như Nvidia hay Oracle tăng nóng, giới đầu tư bắt đầu chóng mặt. Họ sợ hãi một cú đổ vỡ dây chuyền.

Cộng hưởng với đó là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và sự suy yếu của đồng bạc xanh. Ông Brun giải thích một nguyên lý kinh điển: "Vàng cũng là một loại tiền tệ. Khi USD mất giá, vàng tự động tăng giá trị". Chính tâm lý muốn tìm một bảo hiểm cho tài sản trước nguy cơ vỡ bong bóng công nghệ đã đẩy dòng tiền ồ ạt chảy vào kim loại quý.

Năm 2026 đừng mơ về con số 72% nữa?

Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu bữa tiệc có tàn trong năm 2026?

Robert Gottlieb, một cựu lãnh đạo tại JPMorgan và HSBC, nhận định trên Kitco News rằng chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi mang tính cấu trúc, chứ không phải một cơn sốt đầu cơ kiểu Reddit.

"Đây không phải là năm 1980. Đây là lúc con người thức tỉnh và nhận ra tài sản hữu hình là nhu cầu thiết yếu", Gottlieb nhấn mạnh. Ông cho rằng động lực mua của các ngân hàng trung ương là dài hạn. Họ mua vì chính sách quốc gia, vì an ninh tài chính chứ không căn ke vài giá.

Các ngân hàng trung ương và dòng tiền lớn đang ồ ạt quay lại với tài sản hữu hình, coi đây là nhu cầu thiết yếu thay vì chỉ là kênh đầu cơ lướt sóng như trước kia (Ảnh: Argo Vault).

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần giữ cái đầu lạnh. Một năm tăng trưởng 60-70% như 2025 gần như không thể lặp lại trong năm 2026. Để đạt được tỷ lệ đó, vàng phải lên tới 9.000 USD/ounce - một kịch bản chỉ xảy ra khi thế giới rơi vào thảm họa địa chính trị cực độ.

Thay vào đó, Gottlieb dự báo một mức tăng trưởng bền vững khoảng 10-15% cho năm tới. Đây là mức sinh lời trong mơ đối với một tài sản an toàn. Bên cạnh đó, bạc, người anh em của vàng, cũng đang đối mặt với sự khan hiếm nghiêm trọng do nhu cầu công nghiệp, hứa hẹn những đợt biến động giá mạnh mẽ nhưng đầy tiềm năng.

Năm 2025 đã chính thức khai tử tư duy đầu tư truyền thống 60/40 (60% cổ phiếu, 40% trái phiếu). Giới chuyên gia giờ đây đang nghiêm túc xem xét việc phân bổ tới 20% danh mục cho các tài sản hữu hình như vàng và bạc.