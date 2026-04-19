Sau tuyên bố “lỗ thì lôi ông Đức ra chửi”, bầu Đức mua 4 triệu cổ phiếu

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) - vừa đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG.

Thời gian thực hiện là từ ngày 22/4 đến 21/5 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Mục tiêu là nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Ước tính theo giá hiện tại của cổ phiếu HAG ở mức 16.650 đồng/cổ phiếu, bầu Đức sẽ chi ra hơn 66,6 tỷ đồng cho giao dịch trên.

Bầu Đức đang nắm giữ khoảng 313,9 triệu cổ phiếu HAG. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phần sở hữu của ông sẽ tăng lên hơn 317,9 triệu đơn vị, tương đương trên 25% vốn điều lệ.

Động thái tiếp tục mua cổ phiếu HAG đã được bầu Đức thực hiện ngay sau cuộc họp cổ đông. Tại đây, ông cho biết trong năm qua đã đăng ký mua hai đợt cổ phiếu, gồm 5 triệu và 4 triệu đơn vị, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian tới.

Theo ông, biến động giá cổ phiếu HAG một phần chịu tác động từ diễn biến chung của thị trường. Người đứng đầu HAGL cũng khuyến nghị cổ đông nên tiếp cận cổ phiếu theo hướng tích lũy dài hạn, với kỳ vọng tăng trưởng trong 1-2 năm tới gắn với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

“Cổ đông có thể mua tích lũy. Trong 1-2 năm tới, nếu đầu tư không hiệu quả thì cứ gặp tôi”, ông Đức nói, đồng thời cho biết trong các năm tới, nếu có nguồn lực, doanh nghiệp sẽ ưu tiên sử dụng để mua cổ phiếu quỹ.

Về kinh doanh, HAGL đặt mục tiêu doanh thu 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng trong năm 2026. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Chia sẻ tại phiên họp đại hội, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết riêng quý I, công ty ước đạt khoảng 1.300 tỷ đồng lợi nhuận. Trong tổng kế hoạch hơn 4.200 tỷ đồng cả năm, khoảng một nửa dự kiến đến từ khoản lợi nhuận khác, chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng.

Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Thắng cho biết các mảng kinh doanh chủ lực tiếp tục đóng góp chính vào doanh thu và lợi nhuận, gồm chuối, sầu riêng và dâu tằm.

Về kết quả năm trước, năm 2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 7.432 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.240 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận có phần đóng góp từ việc được miễn, giảm lãi trái phiếu; nếu loại trừ yếu tố này, tăng trưởng từ hoạt động cốt lõi thấp hơn.

Trong năm nay, doanh nghiệp chưa có kế hoạch chia cổ tức nhằm ưu tiên nguồn lực cho đầu tư. Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2026, HĐQT dự kiến trình cổ đông phương án chi trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu tại đại hội năm 2027.