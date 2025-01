Nhiều công ty chứng khoán lỗ đậm quý cuối năm 2024

Thị trường chứng khoán năm 2024 thật không dễ dàng với nhiều nhà đầu tư nói chung và công ty chứng khoán nói riêng. Bên cạnh nhiều doanh nghiệp lãi lớn, một số khác lại chịu khoản lỗ lớn trong quý cuối năm và cả năm 2024.

Kết thúc năm, VN-Index đóng cửa tăng 12,11% so với cuối năm trước, đạt 1.266,78 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản bình quân mỗi phiên giao dịch trong quý IV/2024 chỉ đạt 16.742 tỷ đồng, thấp nhất trong 4 quý và giảm hơn 8,3% so với cùng kỳ.

Những diễn biến này được Công ty Chứng khoán Rồng Việt cho là bất lợi, đã tác động mạnh đến doanh thu ở hầu hết cả mảng kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, hoạt động đầu tư và kinh doanh môi giới giảm 89% và 38% doanh thu so với cùng kỳ.

Công ty này cũng đánh giá lại các danh mục đầu tư cuối kỳ, làm giảm doanh thu, tăng chi phí dự phòng. Vì vậy, công ty lỗ quý IV/2024 gần 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 74 tỷ đồng.

Nhiều công ty chứng khoán lỗ quý IV/2024, một phần nguyên nhân được cho là ảnh hưởng từ thị trường chung (Ảnh: Đăng Đức).

Tương tự, Công ty Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương lỗ hơn 27 tỷ đồng quý IV/2024 trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 12 tỷ đồng.

Giải trình lý do, công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ ảnh hưởng chung của thị trường chứng khoán trong quý khiến doanh thu tự doanh giảm 43%, lỗ từ các tài sản tài chính hơn 75 tỷ đồng. Tổng doanh thu hoạt động giảm 37%, còn gần 18 tỷ đồng. Công ty còn phải tăng trích lập dự phòng các khoản đầu tư dẫn đến chi phí hoạt động tăng mạnh.

Công ty Chứng khoán APG lỗ gần 51 tỷ đồng quý IV, cả năm lỗ hơn 149 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm sâu do lãi bán các tài sản tài chính giảm, các khoản lỗ từ bán tài sản tài chính lại tăng.

Công ty Chứng khoán Tân Việt cũng lỗ hơn 35 tỷ đồng vào quý cuối năm trước. Cả năm 2024, công ty lỗ gần 69 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán CV - doanh nghiệp có liên quan đến M_Service (chủ sở hữu của Ví điện tử MoMo) công bố quý IV/2024 lỗ gần 4 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ gần 5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết đã cải thiện doanh thu từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đẩy mạnh hoạt động môi giới. Trong khi đó, tổng chi phí đã tăng 61%, bao gồm chi phí hoạt động kinh doanh tăng.

Lũy kế cả năm 2024, Chứng khoán CV lỗ hơn 27 tỷ đồng. Như vậy công ty đã lỗ lũy kế hơn 121,5 tỷ đồng.

Một số công ty khác cũng lỗ trong quý IV và cả năm 2024, như Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam (lỗ 494 triệu đồng), Chứng khoán Ngân hàng Pulic Việt Nam (lỗ 3,2 tỷ đồng). Lý do Chứng khoán Ngân hàng Pulic Việt Nam nêu là tổng doanh thu giảm do giảm lãi các khoản đầu tư, chi phí tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Chứng khoán Vina cũng lỗ hơn 5 tỷ đồng trong quý cuối năm 2024 trong khi cùng kỳ năm trước lãi 1,3 tỷ đồng. Giải trình nguyên nhân, công ty cho biết chi phí hoạt động, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Chứng khoán Phú Hưng báo lỗ riêng lẻ 1,3 tỷ đồng trong quý IV/2024. Lý do tổng doanh thu giảm 38%, chủ yếu do doanh thu hoạt động và doanh thu tài chính giảm. Tính chung cả năm, công ty lãi hơn 108 triệu đồng.

Trong một báo cáo gần đây, Chứng khoán Phú Hưng lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay tăng đột biến lên gần 104 tỷ đồng. Công ty dự báo thị trường chứng khoán có nhiều chuyển biến nhờ câu chuyện nâng hạng thị trường, thu hút dòng vốn ngoại mới, nâng cao tính minh bạch và giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro.