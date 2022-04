Điều này được coi là sự thay đổi táo bạo trong chính sách của Nhật Bản nhằm gia tăng áp lực lên Moscow sau khi EU tuyên bố cấm nhập khẩu than từ Nga.

"Chúng tôi sẽ cấm nhập khẩu than từ Nga", ông Kishida tuyên bố tại cuộc họp báo chiều nay (8/4) ở Tokyo. Ông cho biết Nhật Bản sẽ nhanh chóng đảm bảo các nguồn thay thế và cắt giảm nhập khẩu từng giai đoạn, giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra khung thời gian của động thái này.

Nhật Bản bất ngờ tuyên bố cấm nhập khẩu than của Nga (Ảnh: Reuters).

Kế hoạch than đá này báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của Nhật Bản. Bởi nước này từng vạch ra ranh giới cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga do quá phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu. Nhập khẩu than đá từ Nga chiếm khoảng 13% nguồn cung sản xuất điện của Nhật Bản. Than của Nga cũng được sử dụng trong ngành sản xuất thép và xi măng của nước này.

Bên cạnh tuyên bố cấm nhập than từ Nga gây bất ngờ, ông Kishida còn nhanh chóng đưa ra các hành động để kiềm chế Nga như đóng băng tài sản của các cá nhân và thực thể, đồng thời tước bỏ quy chế tối huệ quốc của Nga.

Động thái của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt Nga ngày càng gia tăng. Ngày 7/4, EU đã đồng ý cấm nhập khẩu than của Nga, trong khi các nhà lãnh đạo G7 tuyên bố các nước này sẽ cấm đầu tư mới vào lĩnh vực năng lượng của Nga và mở rộng các hạn chế thương mại, bao gồm loại bỏ dần và cấm nhập khẩu than.

Ông Kishida cho biết thêm, từ tuần tới, Nhật Bản sẽ cấm nhập khẩu các mặt hàng của Nga như rượu vodka và một số loại gỗ, đồng thời cấm các khoản đầu tư mới vào Nga.

Ngoài ra, chính phủ nước này cũng sẽ đóng băng tài sản của các ngân hàng Nga như Sberbank, Alfa Bank và khoảng 550 cá nhân cùng 40 tổ chức của Nga.

Song Nhật Bản sẽ không hoàn toàn cắt đứt với Nga. Tuần trước, ông Kishida cho biết, nước này sẽ không rút khỏi liên doanh khai thác dầu ngoài khơi Sakhalin-1 với Nga hay dự án xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng Sakhalin-2 với lý do nhu cầu về an ninh năng lượng của Nhật Bản.

Tuy nhiên, một số nhà máy nhiệt điện của Nhật Bản cho biết họ sẽ không nhập thêm than giao ngay hoặc giao kỳ hạn từ Nga. Người phát ngôn của Jera Co - nhà sản xuất điện hàng đầu Nhật Bản - cho biết công ty sẽ đảm bảo nguồn cung từ các nước khác trong thời gian tới. Kyushu Electric Power Co. cũng đã đình chỉ hoạt động mua than giao ngay của Nga, trong khi Shikoku Electric Power Co. cho biết họ sẽ không nhập khẩu than từ nước này vào lúc này.