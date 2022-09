Nhà đầu tư bị quay như chong chóng, VN-Index tuần mới dự báo ra sao?

Tiếp tục quan sát thị trường, hạn chế bắt đáy

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

VN-Index sau khi thất bại trước ngưỡng 1.300 điểm đã liên tiếp ghi nhận những nhịp điều chỉnh mạnh từ đầu tháng 9 đến nay, kèm theo đó là thanh khoản cũng không biến động nhiều, cho thấy dòng tiền đang rút ra, nhất là trước sự biến động của thị trường cũng như những thông tin vĩ mô tiêu cực trên thế giới.

Hiện tại, vùng hỗ trợ mạnh 1.200 điểm vẫn đang trụ vững nên hy vọng về đợt phục hồi ngắn hạn vẫn còn. Tuy nhiên, nếu VN-Index đánh mất vùng điểm số này thì rủi ro chỉ số lùi về 1.170 điểm hoặc xấu hơn là 1.150 điểm là khá cao.

Đồ thị kỹ thuật VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục quan sát thị trường, hạn chế bắt đáy và chỉ nên nắm giữ những cổ phiếu thuộc nhóm ngành có lực cầu tốt như điện, nước, dịch vụ thiết yếu để chờ đợi thị trường cho tín hiệu ổn định hơn rồi mới cân nhắc tới chuyện gia tăng trở lại tỷ trọng cổ phiếu so với tiền mặt.

VN-Index sẽ diễn biến tích lũy thêm trong tháng 9

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Sau 7 tuần liên tiếp tăng điểm từ vùng đáy 1.140-1.150 điểm lên vùng giá 1.285-1.300 điểm. VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn và có tuần giảm điểm khi kết tuần tại 1.248,78 điểm, giảm 2,48% với khối lượng giao dịch tăng khá mạnh 67,64% so với tuần trước, thể hiện áp lực bán cơ cấu mạnh của các vị thế lướt sóng ngắn hạn kém hiệu quả, nhất là sau khi rút ngắn chu kỳ T+2.

VN-Index tạo đáy tại vùng 1.140 điểm trong tháng 7, phục hồi trong tháng 8 và trong tháng 9 sẽ diễn biến tích lũy thêm để tạo nền giá tích lũy trung dài hạn.

Với vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.200-1.225 điểm, đây cũng là vùng hỗ trợ của trendline nối các vùng đáy trung hạn cao dần từ vùng 1.000-1.030 điểm thấp nhất năm 2021 và vùng 1.143-1.156 điểm thấp nhất tháng 5, 7 năm nay. Các ngưỡng kháng cự quan trọng là vùng 1.260-1.285 điểm - gap down giữa hai phiên 10/6 và 13/6. Ngắn hạn trong tuần tiếp theo kỳ vọng VN-Index phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1.260-1.265 điểm.

Trên góc nhìn dài hạn, thị trường vẫn đang tích lũy trên nền định giá ở mức thấp so với trung bình 5 năm gần nhất. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý, chờ thêm các thông tin mới về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi quý III gần kết thúc, các thông tin vĩ mô, tăng trưởng GDP... mới xem xét gia tăng thêm tỉ trọng đầu tư đối với các mã có tiềm năng tăng trưởng mạnh.

Nhà đầu tư có thể quan sát thêm phản ứng của thị trường ở ngưỡng 1.250 điểm

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường hồi phục sau 2 phiên giảm liên tiếp trên nền thanh khoản thấp nhưng vẫn có những điểm tích cực. Độ rộng thị trường cho thấy dòng tiền có sức lan tỏa, nhiều nhóm cổ phiếu sau chuỗi giảm điểm cũng đã phục hồi mạnh như: Dầu khí, năng lượng, bất động sản,… bên cạnh đó phiên hồi phục cũng mang nhiều tính kỹ thuật khi chỉ số VN-Index retest ngưỡng hỗ trợ MA50 thành công.

Tuy thị trường hồi phục trên diện rộng nhưng tuần này vẫn là tuần giảm thứ 2 liên tiếp với mức giảm mạnh nhất kể từ khi thị trường tạo đáy hồi đầu tháng 7 vừa qua. Một phiên hồi phục với thanh khoản thấp có thể là tín hiệu chưa đủ tin cậy cho một nhịp phục hồi, tuy nhiên lúc này chứng khoán thế giới đang tăng trở lại sau 2 tuần điều chỉnh sẽ là một trong các nhân tố hỗ trợ cho thị trường trong tuần mới, nhà đầu tư có thể quan sát thêm phản ứng của thị trường ở ngưỡng 1.250 điểm, nơi có mặt của đường MA100.

VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 1.260 điểm

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên giao dịch kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 1.260 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên YSVN chỉ đánh giá đây chỉ là nhịp hồi ngắn hạn và áp lực giảm vẫn còn rất lớn. Nếu chỉ số VN-Index không giữ được mức hỗ trợ 1.240 điểm thì đồ thị giá có thể hướng về mức 1.210 điểm. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn còn bi quan với diễn biến hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-35% danh mục và chưa nên mua mới ở giai đoạn hiện tại.

Theo đồ thị tuần, xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức giảm. Đồng thời, thị trường vẫn đang giai đoạn tích lũy trung hạn cho nên công ty chứng khoán này kỳ vọng chỉ số VN-Index vẫn sẽ biến động quanh đường trung bình 20 tuần (tức là vùng 1.245 điểm) và đi ngang so với tuần giao dịch trước. Do đó, các nhà đầu tư trung hạn vẫn nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp và chưa nên mua vào giai đoạn hiện tại.

Mua và tích lũy khi VN-Index giảm về hỗ trợ

Công ty Chứng khoán VNDirect

VNDirect cho rằng những biến động tiêu cực gần đây trên thị trường liên ngân hàng là do một lượng lớn tiền đồng được hút ròng khỏi hệ thống ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đẩy mạnh hút ròng qua tín phiếu và bán ngoại tệ trong tháng 8 và do NHNN muốn duy trì lãi suất VND cao hơn lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng nhằm giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên do Fed duy trì lộ trình tăng lãi suất chính sách. Bên cạnh đó, nhu cầu huy động vốn tăng mạnh do NHNN chính thức nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với một số thương mại ngân hàng kể từ tháng 9.

Tuy vậy, công ty chứng khoán trên đánh giá, đà tăng mạnh của lãi suất liên ngân hàng chỉ là tạm thời và tình hình có thể hạ nhiệt trong những tuần tới. Đà tăng của USD có thể chững lại hoặc thậm chí giảm sau cuộc họp của Fed vào ngày 20/9-21/9 tới đây vì dường như đà tăng vừa qua đã phản ánh hết kỳ vọng thị trường trong đợt tăng lãi suất sắp tới.

Áp lực tỷ giá giảm cùng với những động thái hỗ trợ của NHNN như bơm ròng thanh khoản ra thị trường trong những phiên đầu tháng 9 có thể góp phần hạ nhiệt lãi suất trên thị trường liên ngân hàng. Do đó kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ dần ổn định trở lại trong tuần giao dịch tới.

Phiên tăng điểm ấn tượng cuối tuần qua cũng đã phần nào gỡ bỏ tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư sau nhịp điều chỉnh khá mạnh gần đây. Dự báo, chỉ số VN-Index vẫn sẽ giao dịch trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.220-1.240 điểm trong tuần mới.

Nhà đầu tư có thể mở dần vị thế mua và tích lũy cổ phiếu với tỷ trọng nhỏ trong những phiên giao dịch tới nếu chỉ số VN-Index giảm về vùng hỗ trợ mạnh 1.220-1.240 điểm, ưu tiên những nhóm ngành có triển vọng kinh doanh tích cực trong quý III như bán lẻ, thực phẩm - đồ uống, điện và những nhóm ngành có thông tin hỗ trợ xây dựng hạ tầng (đẩy mạnh giải ngân đầu tư công) và dầu khí (động lực từ dự án lô B Ô Môn).

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.