Người Việt đua mở tài khoản chứng khoán khi thị trường "cắm đầu"

Số liệu vừa được Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) công bố cho thấy, trong tháng 5, số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục xác lập kỷ lục mới với 476.332 tài khoản, gấp đôi so với tháng 4 và vượt xa mức kỷ lục cũ xác lập hồi tháng 3 là 270.011 tài khoản (tăng 76%).

Tính chung 5 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới gần 1,4 triệu tài khoản chứng khoán, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước và đã gần chạm mốc số lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2021 (1,5 triệu tài khoản).

Trong khi đó, nhà đầu tư tổ chức trong nước mở mới 123 tài khoản, giảm 23% so với tháng trước.

Lũy kế đến ngày 31/5, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đạt hơn 5,65 triệu, tương đương hơn 5,7% dân số. Trong đó, riêng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân là 5,64 triệu tài khoản.

(Biểu đồ: Mai Chi).

Theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, số lượng nhà đầu tư chứng khoán đạt 5% dân số vào năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030. Dù vậy, cũng phải lưu ý rằng, một cá nhân có thể mở một lúc nhiều tài khoản ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau và không phải mọi tài khoản đều hoạt động.

Cũng theo VSD, trong tháng 5 vừa qua, lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nước ngoài là 256, giảm 27% so với tháng 4. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 298 tài khoản chứng khoán, giảm 9,4%. Đáng nói là số lượng tài khoản chứng khoán của tổ chức nước ngoài giảm 42 tài khoản còn 4.178 đơn vị do lượng đóng tài khoản nhiều hơn mở mới. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm cuối tháng 5 đạt 41.118 tài khoản.

Tính chung, tính đến cuối tháng 5, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận có 5,7 triệu tài khoản chứng khoán.

Trong tháng 5, thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực với việc VN-Index xuyên thủng mốc 1.200 điểm và về ngưỡng 1.156,54 điểm trong phiên 17/5. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5, VN-Index mặc dù hồi phục 11,7% so với mức đáy trong tháng song vẫn giảm 74,12 điểm tương ứng 5,42% so với tháng trước và giảm 13,72% so với đầu năm.

Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 15.200 tỷ đồng trên HoSE, giảm 31% so với tháng 4 và giảm 31% so với tháng 5/2021.