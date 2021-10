"Người khổng lồ" Aedas: Sun Marina Town là kết tinh giữa kiến trúc thế giới và vịnh di sản

Dân trí "Vẻ đẹp của Vịnh di sản cùng vị trí ngay sát bãi biển là chất xúc tác tạo nguồn cảm hứng cho Aedas hình thành ý tưởng kiến trúc cho tòa tháp Sun Marina Town", bà Angelina Gayamat - Phó Giám đốc Công ty tư vấn kiến trúc Aedas chia sẻ.

Liên tục lọt Top 10 công ty kiến trúc tốt nhất Thế giới trong 16 năm liền, kiến tạo nên những công trình biểu tượng ở khắp nơi trên thế giới ví như tổ hợp khách sạn, giải trí siêu sang Marina Bay Sands tại Singapore, đối tác tư vấn thiết kế Aedas có những chia sẻ vô cùng thú vị về quá trình sáng tạo tại Sun Marina Town.

Angelina Gayamat - Phó Giám đốc Công ty tư vấn kiến trúc Aedas.

Dấu ấn thịnh vượng của Hạ Long

Thưa bà, khởi nguồn từ đâu để Aedas xây dựng ý tưởng kiến trúc cho tòa tháp Sun Marina Town?

- Mỗi khi thiết kế dự án mới, chúng tôi đều tìm hiểu rất kĩ văn hóa, đặc điểm của vùng đất tại dự án.

Vị trí dự án nằm sát bãi biển Bãi Cháy cùng vẻ đẹp ngoạn mục của Vịnh Hạ Long, nên đây vừa là nguồn cảm hứng tuyệt vời để chắp bút vẽ, vừa là áp lực thúc đẩy chúng tôi thiết kế nên một công trình biểu tượng, tương xứng với di sản thiên nhiên thế giới.

Mỗi vùng đất có lịch sử và văn hóa riêng và chúng tôi thấy điều này thật thú vị. Rồng mang ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Việt Nam. "Hạ Long" mang ý nghĩa "rồng đáp xuống". Huyền thoại vùng đất Hạ Long kể về đàn rồng giúp nhân dân Việt Nam chống lại nạn xâm lăng, mang tới cuộc sống an lành, thịnh vượng. Những chiếc răng ngọc lục bảo của rồng được nhả trên biển giúp hình thành Vịnh Hạ Long, nơi hiện được vinh danh là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Tòa tháp đôi Sun Marina với dòng căn hộ The Platinum tại tầng 33-41.

Chính vì thế, Sun Marina Town được thiết kế theo ý tưởng "Lưỡng Long tranh châu" tượng trưng cho hai con rồng vươn mình đón mặt trời. Điều này mang ý nghĩa về một cuộc sống an lành, thịnh vượng cho cư dân.

Vậy cảm hứng nói trên sẽ được Aedas hiện thực hóa như thế nào trong các giải pháp thiết kế?

- Sun Marina Town là tòa tháp đôi sử dụng nghệ thuật xếp đặt hình khối đặc biệt, kết nối với nhau bằng hành lang, hồ bơi và nhà câu lạc bộ Marina Club.

Ngôn ngữ kiến trúc độc đáo với "cổng rồng" là giải pháp tuyệt vời đảm bảo sự lưu thông dòng chảy không khí cho hai tòa tháp 50 tầng. Đây chính là công cụ giảm gia tốc hữu hiệu khi có gió lớn. Mặt khác, theo ý nghĩa phong thủy, những lỗ hổng đặc biệt trong thiết kế đóng vai trò như cửa ngõ cho "những con rồng tâm linh" giao hòa cùng vùng biển trước mặt tòa tháp.

Không có một nơi nào khác tại Bãi Cháy mang tới tầm nhìn kép: vừa bao trọn tầm mắt thiên nhiên kỳ vĩ vịnh di sản, vừa tận hưởng bức tranh phồn hoa của những du thuyền siêu sang cập bến mỗi ngày.

Ngôn ngữ kiến trúc của Sun Marina Town là biểu trưng cho cuộc sống phóng khoáng, vừa hiện đại đẳng cấp song vẫn giữ gìn nét văn hóa, lịch sử của vùng đất Hạ Long. Bao hàm cả tính độc nhất và biểu tượng, tôi tin rằng, trong tương lai không xa, Sun Marina Town sẽ trở thành một biểu tượng thịnh vượng mới của thành phố Hạ Long.

The Platinum - khi xu hướng "độc bản" lên ngôi

Để tương thích với vẻ đẹp trác tuyệt của cảnh quan bên ngoài, Aedas đề xuất giải pháp nội thất nào cho các căn hộ Sun Marina nhằm mang tới trải nghiệm hoàn hảo nhất thưa bà?

- Chúng tôi tự hào khi tiếp tục được chọn là đơn vị xây dựng ý tưởng thiết kế nội thất cho căn hộ cao cấp tại Sun Marina Town, đặc biệt là dòng căn hộ The Platinum.

Câu chuyện kiến trúc là điểm bắt đầu tốt cho các ý tưởng nội thất. Các đặc điểm liên tưởng tới rồng được mô tả bằng hình học, kết cấu được kết hợp cùng các sắc xanh sáng, màu cam, tím và vàng; cũng như các vật liệu đậm chất bản địa và quan trọng nhất - biểu tượng của huyền thoại bí ẩn Hạ Long về Hòa bình và Thịnh vượng là những từ khóa dẫn dắt chúng tôi vạch ra các ý tưởng nội thất.

Phong cách nội thất sang trọng của The Platinum.

Aedas đã tìm ra điểm giao thoa thú vị giữa phong cách nội thất sang trọng (Luxury Interiors) và những nét đặc trưng của vùng đất Hạ Long. Đó chính là kết hợp giữa yếu tố "tầm view độc bản" bao trọn toàn bộ 1969 hòn đảo và "nội thất độc bản", tôn vinh tính cách, con người của chủ nhân.

Dòng căn hộ The Platinum từ tầng 33-41 của Sun Marina Town đặc biệt gây ấn tượng bởi sở hữu tầng view hoàn hảo, "độc bản". Vậy Aedas có khó khăn gì khi lên ý tưởng thiết kế nội thất cho dòng căn hộ siêu cao cấp này?

- Xu hướng nội thất của giới tinh hoa hiện có nhiều thay đổi. Xu hướng: Less is More (ít để tận hưởng nhiều hơn) đang dẫn dắt cách thiết lập nội thất nhằm hướng tới tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nội thất được thiết kế một cách tinh gọn hơn, nhưng vẫn thời thượng và đẳng cấp, tạo nên định nghĩa mới của sự sang trọng - phong cách Luxury Interiors - mà chúng tôi trình diễn tại The Platinum.

Để thỏa mãn những nhu cầu trải nghiệm độc bản của khách hàng, chúng tôi đã thiết kế 3 phong cách nội thất sang trọng khác nhau dành riêng cho căn hộ The Platinum bao gồm: cozy luxury (sang trọng ấm áp) - modern luxury (sang trọng hiện đại) và rustic luxury (sang trọng tinh tế). Mỗi phong cách nội thất là tuyên ngôn về tính cách của chủ nhân.

Sun Marina Town là sự kết hợp hoàn hảo của kiến trúc mang tính biểu tượng, nội thất đẹp và tất nhiên, vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục của Hạ Long. Chính bởi vậy, Sun Marina Town sẽ là sự độc đáo, biểu tượng mới của Hạ Long trong tương lai không xa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban công The Platinum.

Vừa qua, nhà phát triển BĐS Sun Property (Thành viên của Tập đoàn Sun Group) đã chính thức giới thiệu dòng căn hộ cao cấp The Platinum tọa lạc tại tầng 33-41 thuộc dự án Sun Marina Town. Với độ cao hơn 100 m so với mức nước biển, The Platinum sở hữu tầm view riêng, đẹp nhất thu trọn trong tầm mắt khách hàng là 1969 hòn đảo lớn nhỏ và Vịnh Du thuyền phồn hoa. Bên cạnh thang máy riêng được bố trí từ tầng hầm lên thẳng tầng căn hộ, chủ nhân The Platinum còn có đặc quyền cá nhân hóa căn hộ theo cá tính riêng khi nhận được bàn giao full nội thất, linh hoạt theo 3 phong cách sang trọng.

Trong tháng 11 này, The Platinum áp dụng chính sách sở hữu chỉ với số vốn ban đầu từ 10% giá trị căn hộ (*) và nhận ưu đãi gói vay lên tới 70% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc trong vòng 36 tháng (*).

(*) áp dụng có điều kiện.

Trường Thịnh