Người dùng không nên lo lắng vì "hiệu ứng cá voi" khi giao dịch ngân hàng

Dân trí Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết ngành ngân hàng luôn có những biện pháp để đảm bảo an toàn, bảo mật cho người dùng cao nhất, giúp khách hàng an tâm chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt.

Chia sẻ tại hội thảo "Tiến đến quốc gia không tiền mặt" được tổ chức sáng 19/11, bà Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông của Ngân hàng Nhà nước cho biết: Người tiêu dùng đôi khi nghe thông tin có người mất tiền trong tài khoản sẽ băn khoăn về tính an toàn của các giao dịch ngân hàng.

Trước thực tế này, bà Sen cho rằng đây chỉ là "hiệu ứng cá voi", giống như câu chuyện trên bờ biển cả triệu năm có thể mới bắt gặp một con cá voi nhưng thông tin đó sẽ gây ra chú ý. Tương tự, bà Sen nhấn mạnh trong hàng triệu giao dịch an toàn có thể chỉ có một giao dịch gặp rủi ro lại làm khách hàng có thể lo lắng.

Thực chất, đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định các giao dịch ngân hàng rất an toàn. Bản thân các ngân hàng cũng luôn bảo vệ người tiêu dùng bằng nhiều hành lang kỹ thuật. Nhiệm vụ của ngành ngân hàng là sẽ truyền thông để người sử dụng có thể dùng dịch vụ đúng cách để tự bảo vệ mình trong giao dịch tài chính.

Tương tự, Phó Tổng Giám đốc Sacombank Nguyễn Minh Tâm cũng cho biết, với hoạt động thanh toán thẻ, tỷ lệ rủi ro trong thực tế rất thấp so với các loại hình thanh toán truyền thống. Tuy nhiên, một số vụ việc rủi ro khi giao dịch thẻ xuất hiện có thể làm người tiêu dùng cảm thấy thiếu an tâm. Trong khi đó, những việc như đánh rơi ví hay bị giật tiền nếu xảy ra cũng không được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Ông Tâm nhấn mạnh ngoài yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về việc đảm bảo an toàn, chính các ngân hàng cũng luôn ý thức phải bảo vệ khách hàng của mình. Ông Tâm khẳng định mọi giao dịch về thẻ đều tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật cho người tham gia, từ người tiêu dùng đến đại lý chấp nhận thanh toán. Do đó, khách hàng có thể an tâm để sử dụng thẻ cùng với các phương thức khác để tiến đến xã hội không tiền mặt.

Các diễn giả thảo luận tại hội thảo sáng 19/11 (Ảnh: ND).

Trình bày kết quả nghiên cứu về lĩnh vực ngân hàng số, ông Trần Hùng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng của Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, cũng cho biết hơn 50% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả thêm các khoản phí để có thể đảm bảo bảo vệ dữ liệu, đảm bảo an toàn như kỳ vọng. Bảo mật, an toàn luôn là yếu tố được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm.

Tham dự hội thảo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết trên các ứng dụng ngân hàng điện tử, ví điện tử hiện nay, người dân không chỉ đơn thuần chuyển tiền mà còn có thể thanh toán, chi trả cho hầu hết mọi nhu cầu mua sắm, giao dịch hàng ngày.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế, chính sách, tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động chuyển đổi số của ngành ngân hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi để người dân ở khu vực nông thông, vùng sâu vùng xa tiếp cận dịch vụ.

