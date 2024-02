Ngày vía Thần Tài: Con chờ mẹ mua vàng lấy may xong chở đi học

Từ sáng sớm ngày 10 tháng Giêng (19/2), trước cửa nhiều tiệm vàng ghi nhận cảnh đông người xếp hàng chờ mua vàng, dù không khí có phần kém sôi động hơn cùng thời điểm mọi năm.

6h55, Phạm Minh K. (lớp 5, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng mẹ đến một cửa hàng vàng trên đường Quang Trung. Mẹ K. vào mua vàng lấy may, K. ngồi chờ ở xe. K. cho biết sau khi mua vàng xong, mẹ sẽ chở cậu đi học, 8h vào lớp.

Cửa hàng vàng trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội (Ảnh: Ghi Du).

Như mọi ngày, chị T.H., quận Hà Đông, Hà Nội dậy từ 5h sáng đi tập thể dục. Hôm nay, sau khi tập xong, chị đi xe đạp qua tiệm vàng trên đường Quang Trung để mua vàng lấy may. Vì đến vào lúc 6h45, chị H. mất khoảng 25 phút để hoàn thành giao dịch.

Còn tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), anh Phạm Huy Quyết, quận Hoàng Mai, Hà Nội dậy từ 3h để đi mua vàng. Anh nói đây là năm thứ 8 liên tiếp anh mua vàng trong ngày vía Thần Tài để lấy may. Anh Quyết là người thứ hai tới sớm để mua vàng.

"Nhà vàng" rải ghế chờ khách, nhân viên cửa hàng cũng có mặt (Ảnh: Mạnh Quân).

Khác những năm trước, 5h ngày vía Thần Tài năm nay tại điểm bán vàng cũng khá sôi động dịp này tại phố Cầu Giấy, Hà Nội không có cảnh người dân xếp hàng chờ mua. Lúc này, cửa hàng không có hình ảnh người xếp hàng.

Ông Vũ Văn Bạch, vị khách đầu tiên tới mua vàng tại cửa hàng trên phố Vũ Tùng, quận Bình Thạnh (TPHCM) kể năm nào vào ngày vía Thần Tài ông cũng mua 1 lượng vàng nhẫn để cầu may mắn, phát tài. Trong năm, nếu có nhu cầu, ông sẽ mua thêm vàng cây để tích trữ.

Ông Vũ Văn Bạch mua 1 lượng vàng nhẫn (Ảnh: Hải Long).

Là một trong những người may mắn mua được vàng sớm ngay khi cửa hàng mở cửa giao dịch, Anh Bùi Mạnh Dương, 41 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ, anh mua vàng ngày vía Thần Tài để hi vọng có nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới.

Theo anh Dương, việc xếp hàng mua vàng của anh đã diễn ra liên tục trong 8 năm qua. Dù có những bất tiện trong việc xếp hàng mua vàng sớm, nhưng anh vẫn cảm thấy vui.

Duy trì việc mua vàng đầu xuân từ nhiều năm nhưng, năm nay chị Hoàng Thị Bích Ngọc, 43 tuổi, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cảm thấy thoải mái, thuận lợi khi đi mua vàng ngày vía Thần Tài không phải xếp hàng vất vả như những năm trước.

Chị Ngọc cho rằng mua vàng ngày vía Thần Tài mang nhiều ý nghĩa, khởi đầu cho một năm mới nhiều hy vọng, với chị thì mang lại niềm vui, sự tươi mới và cơ hội đón niềm vui năm mới.

Anh Linh quận 10, TPHCM tới sớm để mua 1 chỉ vàng Thần tài lấy may (Ảnh: Nhật Quang).

Tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai, anh Linh, quận 10, TPHCM cho biết anh tới sớm để mua 1 chỉ vàng Thần Tài lấy may ngày vía Thần Tài.

Mọi năm anh không có ý định mua vàng vào ngày này tuy nhiên năm nay anh bắt đầu công việc kinh doanh, nên cũng mong muốn có sự may mắn, tài lộc, kỳ vọng công việc thuận lợi trong năm mới.