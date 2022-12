Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch qua kênh số tại VIB cũng tăng gấp đôi so với năm 2021, chiếm đến 93% tổng lượng giao dịch của ngân hàng. Mức tăng trưởng ấn tượng này có được là nhờ VIB đã đẩy mạnh việc số hóa sản phẩm dịch vụ, tiên phong ứng dụng công nghệ mới nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, đồng thời áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, miễn phí giao dịch cho người dùng.

Ngân hàng số MyVIB tăng trưởng 2,5 triệu người dùng trong năm 2022 (Ảnh: VIB).

Đặt người dùng làm trung tâm trong phát triển sản phẩm

Theo chia sẻ của đại diện VIB, chiến lược công nghệ của nhà băng này hội tụ 3 yếu tố "Mobile first - Cloud first - AI first".

Trong đó, "Mobile first" hướng đến tối ưu trải nghiệm khách hàng trên thiết bị di động. "Cloud first" giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm, tăng cường bảo mật, đồng thời tối ưu hóa chi phí và đẩy nhanh ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình dịch vụ. "AI first" giúp VIB ứng dụng các công nghệ phân tích chuyên sâu, biết được chân dung và nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp AI với các gợi ý về dịch vụ tài chính phù hợp với người dùng.

Với chiến lược này, có thể thấy, yếu tố người dùng luôn được VIB đặt làm trung tâm trong quá trình số hóa và phát triển sản phầm. Điều này thể hiện rõ nét qua ứng dụng MyVIB 2.0 với những tính năng mà khách hàng chỉ có thể trải nghiệm được trên điện thoại di động như nhận dạng giọng nói để giao dịch (AI Voice) hoặc công nghệ thực tế tăng cường Argumented Reality (AR). MyVIB 2.0 cũng là ứng dụng Mobile Banking Cloud-native tiên phong tại Việt Nam, được vận hành hoàn toàn trên hạ tầng điện toán đám mây (cloud).

Kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 6/2022, MyVIB 2.0 không ngừng được cải tiến và nâng cấp nhằm đem đến trải nghiệm hoàn chỉnh nhất cho khách hàng. Các tính năng mới được bổ sung, cập nhật thường xuyên.

Với MyVIB 2.0, người dùng có thể thanh toán từ hóa đơn dịch vụ thiết yếu (điện, nước, internet, viễn thông), nạp tiền dịch vụ (nạp tiền điện thoại, thẻ game, ví điện tử), đến thanh toán vé máy bay, vé tàu, đóng phí bảo hiểm, mua bảo hiểm sức khỏe chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán tức thì chỉ với một chạm ngay trên điện thoại di động, hay thanh toán bằng mã QR với mạng lưới hàng nghìn điểm kết nối. Gần đây nhất, nhà băng cũng liên kết tính năng thanh toán QR với KiotViet giúp người dùng và hộ kinh doanh có thêm phương thức thanh toán nhanh chóng, tiện lợi.

Ứng dụng công nghệ mới để đem đến trải nghiệm khác biệt

Với ứng dụng MyVIB 2.0, VIB xác định đây là môi trường "trải nghiệm tương tác số" với cách tiếp cận và giá trị độc đáo, nơi phát triển những sản phẩm, dịch vụ, tính năng chỉ có thể tìm thấy trên nền tảng số. Vận hành hoàn toàn trên hạ tầng điện toán đám mây (cloud), ứng dụng thực tế tăng cường (AR), công nghệ giọng nói trí tuệ nhân tạo (AI Voice) là những khác biệt nổi trội về công nghệ trên MyVIB 2.0.

Với MyVIB 2.0, người dùng có thể thanh toán hóa đơn dịch vụ thiết yếu, nạp tiền dịch vụ… (Ảnh: VIB).

Đầu tiên, MyVIB 2.0 là ứng dụng được vận hành hoàn toàn trên hạ tầng đám mây Microsoft Azure với hơn 20 micro services hoạt động độc lập. Những ưu điểm của hệ thống này là đảm bảo được tính liên tục trong vận hành, tăng an toàn bảo mật thông tin, tăng khả năng hoạt động độc lập của từng dịch vụ, ít gián đoạn. Do đó đem đến cho người dùng những trải nghiệm liền mạch.

Hay với công nghệ AR trên MyVIB 2.0, cùng là thực hiện giao dịch ngân hàng, nhưng trải nghiệm qua AR với các vật thể ảo do smartphone tạo ra, phủ lên quang cảnh thực sẽ biến các giao dịch tài chính trở nên thú vị và độc đáo hơn. Đặc biệt, chỉ người dùng MyVIB 2.0 mới có những trải nghiệm đó.

Công nghệ giọng nói trí tuệ nhân tạo với giải pháp chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech to text) và ngược lại văn bản thành giọng nói (Text to Speech) giúp quá trình giao dịch của người dùng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Để thực hiện chuyển khoản đến tài khoản tại VIB, nạp tiền dịch vụ hay báo khóa, mở khóa thẻ người dùng chỉ cần đọc câu lệnh theo mẫu là giao dịch sẽ được xử lý chỉ trong chưa đầy 1 phút.

Chính sách ưu đãi và miễn phí cho người dùng

VIB là một trong những ngân hàng áp dụng chính sách miễn phí cho người dùng trong mọi giao dịch chuyển khoản, nạp tiền, thanh toán hóa đơn. Theo đó, với mỗi giao dịch dù nhỏ nhất hay tối đa hạn mức, người dùng hoàn toàn không mất phí. Đồng thời, ngân hàng cũng triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dùng MyVIB 2.0.

Hiện người dùng được giảm ngay 10.000 đồng khi thanh toán bằng mã SmartPay-QR qua ứng dụng MyVIB2.0. Ngân hàng giảm 3% không giới hạn số lần khi nạp tiền điện thoại trả trước qua MyVIB 2.0, áp dụng cho mọi giá trị thẻ nạp có thể giảm đến 150.000 đồng; giảm 10% không giới hạn số lần khi nạp tiền data 3G/4G qua MyVIB 2.0. Ngân hàng hoàn 500.000 đồng cho bạn mới khi mở tiết kiệm trực tuyến từ 50 triệu đồng và có kỳ hạn 1 tháng trở lên; cơ hội nhận thêm tour Singapore khi gửi tiết kiệm trực tuyến trong khung giờ vàng 13h -16h mỗi ngày, đến hết ngày 31/12/2022 cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Tải app và trải nghiệm tại đây: https://www.vib.com.vn/vn/ngan-hang-so/myvib?shortlink=dky1lidu&c=myvib2_launching&pid=pr&deep_link_value=home&source_caller=ui.

Khi ngân hàng số không còn xa lạ và thanh toán trực tuyến ngày càng trở nên quen thuộc trong nhịp sống hàng ngày, người dùng có xu hướng tập trung các giao dịch của mình qua một nền tảng thay vì sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc. Do đó, ứng dụng ngân hàng số ưu tiên trải nghiệm người dùng, đầu tư công nghệ và có nhiều chính sách ưu đãi, miễn phí sẽ chinh phục và giữ chân người dùng lâu dài.