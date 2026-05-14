Ngân hàng “họ” dầu khí đầu tư chứng khoán lãi gấp 15 lần, mảng chính giảm

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với nhiều điểm đáng chú ý. Trong bối cảnh hoạt động tín dụng vẫn chưa thực sự bứt phá, động lực chính tăng lợi nhuận của ngân hàng lại đến từ mảng kinh doanh chứng khoán.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần ngân hàng giảm xuống còn 1.181 tỷ đồng. Chi phí của hoạt động cốt lõi tăng kéo lợi nhuận từ hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng giảm.

Áp lực chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro cũng tăng mạnh, lần lượt tăng hơn 19% lên 1.066 tỷ đồng và tăng mạnh 57% lên gần 780 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 265,7 tỷ đồng, tăng gấp 15,3 lần so với quý I/2025. Trong khi đó, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 135 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần cùng kỳ.

Đây được xem là yếu tố kéo lợi nhuận PVcomBank tăng mạnh trong bối cảnh nguồn thu cốt lõi từ tín dụng chưa cải thiện tương xứng. Trừ các chi phí, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 679,7 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 660 tỷ đồng, tăng 36%.

Ngân hàng cho biết, trong kỳ đã có tái cơ cấu danh mục chứng khoán đầu tư.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản PVcomBank đạt hơn 276.400 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 155.513 tỷ đồng, tăng 2,5%, còn tiền gửi khách hàng đạt hơn 203.800 tỷ đồng.

PVcomBank có cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

