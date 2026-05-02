Lãi chứng khoán tăng vọt, ACB hoàn thành 24% mục tiêu năm

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I, hé lộ nhiều điểm đáng chú ý.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 6.989 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng 14% lên 993 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng 483 tỷ đồng.

Đặc biệt, khoản lãi từ chứng khoán kinh doanh của ngân hàng này ghi nhận tăng gấp 7,6 lần so với cùng kỳ lên 186 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, ACB đang có hơn 135.653 tỷ đồng chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán và 11.387 tỷ đồng chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn.

Nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các khoản thu, tổng thu nhập hoạt động của ACB đã tăng 12,5% lên 8.905 tỷ đồng. Nhờ vậy, dù tăng chi phí hoạt động 6% lên 2.851 tỷ đồng, ACB vẫn ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6.054 tỷ đồng, tăng 16%.

Sau khi trừ đi chi phí dự phòng rủi ro tăng 10%, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 17,5% so với cùng kỳ lên 4.320 tỷ đồng.

Năm 2025, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 22.338 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với kết quả đạt được trong năm 2025. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm 2026, ngân hàng đã đạt được 24% mục tiêu đề ra.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản của ACB ghi nhận ở mức 1,03 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi cuối năm 2025.

Trong đó, cho vay khách hàng đạt gần 709.026 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu kỳ. Tiền gửi khách hàng đạt 560.110 tỷ đồng, giảm gần 3%.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm cuối tháng 3 vào khoảng 6.857 tỷ đồng, tăng 2,8%. Trong đó chủ yếu do nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 46% lên 1.119 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý là nợ nhóm 2 của ngân hàng tăng gấp đôi từ gần 2.500 tỷ đồng lên xấp xỉ 5.000 tỷ đồng.