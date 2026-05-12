945 doanh nghiệp niêm yết tăng 35% lợi nhuận trong quý I

Tính đến hiện tại, hầu hết các công ty niêm yết đã công bố báo cáo tài chính quý đầu năm. Bức tranh chung tương đối tích cực, điều này đã và đang tạo động lực cho thị trường chứng khoán.

Thống kê từ Chứng khoán Thiên Việt, lợi nhuận ròng của 945 doanh nghiệp (chiếm khoảng 98,1% vốn hóa toàn thị trường) trong quý đầu năm đã tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu loại trừ nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup (Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl và VEFAC), tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường vẫn đạt 33,8%.

Xét theo ngành kinh doanh, có tới 18/19 nhóm ngành ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong quý đầu năm. Trong đó, nhóm doanh nghiệp phi tài chính tăng trưởng hơn 55%, còn nhóm tài chính gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm cũng tăng hai chữ số.

Mảng nào tăng mạnh nhất?

Nổi bật tại nhóm bất động sản, lợi nhuận nhóm này tăng hơn 32% so với cùng kỳ. Sau một thời gian dài gần như “đóng băng”, thị trường bất động sản đã và đang hồi phục nhờ loạt động thái tháo gỡ pháp lý, ổn định lãi suất… hầu hết các công ty đều ghi nhận tăng trưởng trong quý đầu năm.

Nổi trội có Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ghi nhận lợi nhuận tăng tới 850% nhờ các giao dịch bán lô lớn tại các dự án Vinhomes Ocean Park 2 & 3 và Green Paradise.

Ngoài ra, nhiều đơn vị cũng đang “hồi sinh” sau khi được gỡ vướng về thuế, pháp lý như Thuduc House (mã chứng khoán: TDH) có lãi trở lại 5 quý liên tiếp. Quý I, công ty này đạt doanh thu 47 tỷ đồng - tăng hơn 493% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ mảng cốt lõi sau thời gian dài tái cơ cấu…

Người dân mua sắm tại siêu thị (Ảnh: DT).

Ngành dầu khí cũng là điểm sáng giữa biến động giá dầu, ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành trong kỳ tăng hơn 603% so với cùng kỳ. Nổi bật có Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) với lợi nhuận đạt 8.266 tỷ đồng, gấp gần 20 lần cùng kỳ, hưởng lợi trong bối cảnh giá dầu Brent leo thang do xung đột Trung Đông.

Song song đó, nhóm các công ty liên quan trong mảng điện, nước, xăng dầu và khí đốt, lợi nhuận cũng tăng tốt hơn 38% so với cùng kỳ, với đóng góp lớn từ PV Power (mã chứng khoán: POW) và EVN Genco3 (mã chứng khoán: PGV).

Ở nhóm tài chính - ngân hàng (ngành xương sống của nền kinh tế), lợi nhuận quý I đạt hơn 73.262 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Biên lãi ròng toàn ngành giảm còn 2,95%, đồng thời tỷ lệ CASA cũng giảm về 20,04%, cho thấy dư địa cải thiện chi phí vốn từ tiền gửi không kỳ hạn đang thu hẹp.

Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin là ngành duy nhất ghi nhận diễn biến kém tích cực, chủ yếu đến từ Saigontel khi doanh nghiệp này không còn ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ chuyển nhượng bất động sản khu công nghiệp như cùng kỳ, khiến lợi nhuận giảm tới 99%.

Dự báo cho cả năm, chuyên gia tài chính đến từ VNDirect nhận định triển vọng tăng trưởng sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP, chính sách tài khóa mở rộng có chọn lọc…

P/E chứng khoán thấp hơn mức trung bình 10 năm

Với thông tin tích cực về kinh doanh, P/E (mức giá bỏ ra để thu về một đồng lợi nhuận từ cổ phiếu) trượt 12 tháng của VN-Index giảm về khoảng 13,8 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm (khoảng 15,4 lần).

Diễn biến này phần nào phản ánh sự cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp trong quý I.

Hiện, VN-Index đã chính thức vượt đỉnh lịch sử với 1.900 điểm, và đang bước vào vùng giằng co mạnh. Các chuyên gia Chứng khoán Yuanta cho rằng tuy VN-Index tiếp tục tăng cao hơn kỳ vọng, song đà tăng chủ yếu đến từ bộ đôi VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes), cả hai đã đóng góp tới 59% mức tăng tuần qua của chỉ số.

Thời gian tới, thị trường chứng khoán theo chuyên gia sẽ được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận duy trì tích cực trong năm nay. Với giả định lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục tăng khoảng 14% trong năm 2026, P/E dự phóng của VN-Index có thể giảm về quanh mức 13 lần, qua đó duy trì sức hấp dẫn tương đối của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dù vậy, chứng khoán hiện không còn “dễ ăn”, do dòng tiền phân hóa mạnh và ưu tiên vào nhóm ngành có câu chuyện hay các công ty có nền tảng tốt.