Đại hội cổ đông HDBank: Mục tiêu lợi nhuận tăng 41%, lên hơn 30.000 tỷ đồng

Sáng ngày 24/4, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Mục tiêu lợi nhuận tăng 41%

Năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng trên 41% so với năm 2025, ước đạt gần 30.100 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục của HDBank từ trước tới nay.

Cùng với đó, ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng đạt 37% so với năm trước, cao nhất trong hệ thống (tính tới thời điểm hiện tại) đưa tổng dư nợ lên hơn 804.000 tỷ đồng. Tổng tài sản mục tiêu tăng 28% so với năm 2025 đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng.

Tổng huy động vốn dự kiến tăng 28% đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục được kiểm soát dưới ngưỡng 2%.

Năm 2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 21.300 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước và vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu hiệu quả sinh lời và an toàn vốn tiếp tục duy trì ở nhóm dẫn đầu toàn ngành, phản ánh chất lượng tăng trưởng bền vững. Riêng quý IV/2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Không gian triển lãm HD Bank trong khuôn khổ sự kiện Đại hội cổ đông thường niên 2026 (Ảnh: Nam Anh).

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 931.000 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cuối năm 2024. Tổng huy động vốn đạt 832.000 tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng tăng 28%. Dư nợ tín dụng đạt 588.000 tỷ đồng, tăng 34%, tập trung vào các lĩnh vực có hệ số rủi ro hợp lý và dư địa tăng trưởng dài hạn như SME, chuỗi cung ứng, sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu và các dự án xanh.

Chia cổ tức tỷ lệ 30%

Với kết quả trên, ngân hàng lên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ dự kiến 30%. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025, tương ứng 14.136 tỷ đồng.

Phương án cụ thể về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chưa được ngân hàng công bố chi tiết.

Bên cạnh việc phân phối lợi nhuận, đại hội đồng cổ đông cũng sẽ thực hiện thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC). Vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật (3.000 tỷ đồng).

Đây sẽ là một ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, do HDBank sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngoài ra, lãnh đạo ngân hàng cũng tiết lộ kế hoạch chuẩn bị đưa Công ty cổ phần Chứng khoán HD (HDBS) lên sàn trong năm 2026. Công ty chứng khoán này vừa ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trên 1.400 tỷ đồng trong năm 2025; kế hoạch lợi nhuận 2026 là trên 4.000 tỷ đồng và hướng đến trên 10.000 tỷ đồng.

Theo đại diện ngân hàng, việc IPO trong năm 2026 sẽ có thêm một định chế tài chính đóng góp vào sự tăng trưởng chung của ngân hàng mẹ HDBank.