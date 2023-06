New Image Việt Nam tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập

9 năm liên tục tăng trưởng dương

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, New Image Việt Nam đã cung cấp hơn 300.000 sản phẩm Alpha Lipid Lifeline hàng tháng, 3 triệu sản phẩm mỗi năm, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm nghìn khách hàng trên toàn quốc. Khởi đầu với trụ sở chính tại TPHCM, New Image Việt Nam đã mở rộng văn phòng chi nhánh tại Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Từ năm 2013 - 2016, số lượng đối tác kinh doanh của công ty đã tăng 26 lần, năm 2016 - 2019 tăng 4 lần và từ năm 2019 - 2022, con số đã tăng 4 lần. Tới thời điểm tháng 3/2023, số lượng đối tác kinh doanh đạt hơn 150.000 trên cả nước. Công ty cán mốc doanh số cao nhất đạt 4.275 tỷ đồng năm 2022. Đây cũng là năm thứ 9 liên tục công ty ghi nhận kết quả tăng trưởng dương trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Graeme Clegg - Chủ tịch New Image International - cho hay: "New Image International và New Image Vietnam đã có mối quan hệ đồng hành lâu dài, hợp tác bền chặt, cùng nhau phát triển và cùng nhau tiến bước. Tôi tin rằng không chỉ trong 10 năm qua mà cả trong tương lai, New Image Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh chia sẻ và lan tỏa những sản phẩm hiệu quả, giúp cải thiện sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người. New Image International cam kết hợp tác bền vững, thắt chặt tình hữu nghị bằng cả con tim và khối óc, sát cánh cùng New Image Việt Nam, các thủ lĩnh và tập thể nhà phân phối công ty".

Lễ kỷ niệm tại TPHCM và Hà Nội đã có gần 15.000 khách hàng và đối tác kinh doanh tới tham dự (Ảnh: New Image Việt Nam).

Hàng nghìn ánh đèn flash được mở lên như lời chúc sinh nhật tới New Image Việt Nam (Ảnh: New Image Việt Nam).

Ông Võ Đan Mạch - Chánh Văn phòng Hiệp hội Bán hàng đa cấp phát biểu chúc mừng New Image Việt Nam (Ảnh: New Image Việt Nam).

Ra mắt bài hát New Image Việt Nam

Cũng trong buổi lễ, bài hát New Image Việt Nam cũng đã được ra mắt. Theo New Image Việt Nam, đây là bài hát gói trọn tầm nhìn và sứ mệnh mà công ty hướng tới trong các năm tiếp theo dành tặng cho các đối tác kinh doanh và khách hàng của mình.

Với ca từ đơn giản nhưng chứa đựng nhiều tầng thông điệp sâu sắc "Tạo ra một nơi sống tốt, tạo ra một sức khỏe tốt, sự nghiệp kinh doanh với tiềm năng rộng mở, giúp đỡ mọi người đến với nụ cười, mình thành công khi giúp đỡ người khác thành công" hay "thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi", New Image Việt Nam cho hay công ty cam kết phát triển bền vững tại thị trường bán hàng trực tiếp Việt Nam. Đơn vị đồng thời muốn góp phần xây dựng một Việt Nam hùng mạnh, sánh vai cùng các nước bạn và vươn mình trở thành hổ châu Á.

Ông Vũ Hải Dương - Giám đốc Kinh doanh và Marketing New Image Việt Nam - cho hay về chiến lược kinh doanh sắp tới: "Chúng tôi vẫn sẽ kế thừa và phát huy những ưu thế đã giúp công ty phát triển và thành công như hôm nay. Tinh thần 'We are one' giữa công ty và đối tác kinh doanh đã phát huy hiệu quả trong 10 năm qua cũng sẽ được gìn giữ như một 'di sản' và tiếp tục truyền lửa cho các đối tác kinh doanh.

Đồng thời, chiến lược kinh doanh sẽ liên tục cải tiến và mang tính thời đại, thích nghi phù hợp và nhanh chóng trong từng giai đoạn phát triển kinh tế mới. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, giao nhận hàng hóa,…sẽ luôn được cập nhật bằng phiên bản mới và hiệu quả nhất để đáp ứng nhu cầu của phát triển kinh doanh. Đội ngũ nhân sự đào tạo liên tục để nâng cao năng lực chuyên môn kết hợp với phong cách làm việc chuyên nghiệp. Năng lực và chất lượng đối tác kinh doanh cũng là ưu tiên hàng đầu trong định hướng phát triển kinh doanh bền vững của công ty".

Các đối tác kinh doanh chia sẻ về hành trình xây dựng sự nghiệp thành công tại New Image Việt Nam (Ảnh: New Image Việt Nam).

Nhóm nhạc thể hiện bài New Image Việt Nam (Ảnh: New Image Việt Nam).