Nestlé trở thành "Nơi làm việc tốt nhất" nhờ một tập thể đồng lòng

Vừa qua, Nestlé Việt Nam đã vinh dự nhận danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021", dựa trên khảo sát do công ty Anphabe thực hiện. Trước đó, công ty cũng được công nhận là "Doanh nghiệp Bền vững nhất năm 2021" trong lĩnh vực sản xuất và đi đầu về "An sinh tại môi trường làm việc năm 2021" do các Hiệp hội, tổ chức uy tín bình chọn.

Với thông điệp 'The Nest Of Choice"- "Tổ Ấm Thứ Hai Cho Nhân Viên", Nestlé đã và đang là một điểm dừng chân hàng đầu cho các nhân tài. Mới đây, bà Trương Bích Đào - Giám đốc Nhân sự của Nestlé Việt Nam đã chia sẻ các quan điểm về vấn đề thu hút, và giữ chân họ, từ đó nhân rộng sức mạnh tập thể khi tất cả cùng đoàn kết dưới một mái nhà chung.

Hành trình chinh phục giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021" của Nestlé Việt Nam như thế nào, thưa bà?

- Nestlé luôn nỗ lực từng ngày nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc hơn cho người Việt Nam. Đó chính là định hướng để Nestlé xây dựng một môi trường làm việc, nơi nhân viên có thể phát huy tối đa tiềm năng với những lãnh đạo tận tâm, để cùng gắn kết cho mục đích chung này.

Những giá trị này được vun đắp qua thời gian bằng sự nỗ lực của nhiều thế hệ, giúp Nestlé có nền móng vững chắc, để cùng nhau kiên cường vượt qua nhiều thử thách, đặc biệt là đại dịch năm 2021. Giải thưởng này chính là 1 sự ghi nhận tuyệt vời cho những cống hiến và công sức của toàn thể nhân viên.

Nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi rất tốt với trạng thái "bình thường mới", đâu là cơ hội và thách thức để thu hút và duy trì nguồn lao động chất lượng cao?

- Môi trường "Spark your way" (tạm dịch: Hãy tỏa sáng theo cách của bạn) là mục tiêu mà Nestlé trao cho mỗi nhân viên, để sẵn sàng đón nhận thách thức, bứt phá giới hạn của bản thân, để vươn cao, bay xa.

Tại Việt Nam, Nestlé nuôi dưỡng và thúc đẩy tiềm năng lãnh đạo để nhân viên có cơ hội trở thành những nhà lãnh đạo kiến tạo tương lai. Đó là cơ hội thăng tiến không ràng buộc bởi thời gian hay cấp bậc, văn hóa thử nghiệm và sáng tạo thúc đẩy những người trẻ dám kiên trì đổi mới, nỗ lực học hỏi và bứt phá giới hạn của bản thân. Họ cũng được tham gia các chương trình huấn luyện, cố vấn và đào tạo chuyên sâu kết hợp với kế hoạch luân chuyển phòng ban và trải nghiệm trong các môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp.

Chương trình "Quản trị viên tập sự", chương trình "Thắp sáng tài năng Việt" hằng năm của Nestlé giúp nâng cao tay nghề, kiến thức chuyên môn, trang bị kỹ năng mềm lẫn chuyên ngành cho các em sinh viên mới ra trường, đặc biệt là thế hệ Z, giúp họ vững vàng phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Từ đầu năm 2021 đến thời điểm hiện tại, Nestlé Việt Nam hợp tác 19 trường đại học ở TPHCM và các tổ chức hỗ trợ kiến thức về xây dựng thương hiệu, tạo vị thế sản phẩm đến với 700 sinh viên và các buổi trò chuyện chia sẻ hướng nghiệp trực tuyến cho hơn 10.000 lượt sinh viên ngay cả trong giai đoạn thành phố giãn cách xã hội.

Một trong những ưu tiên của Nestlé trong xây dựng các chính sách và chiến lược phát triển nhân sự hiện nay là bình đẳng giới. Bà có thể chia sẻ câu chuyện thành công xoay quanh những nỗ lực trong thời gian qua?

- Nestlé chú trọng xây dựng văn hóa và môi trường bình đẳng dựa trên giá trị về tôn trọng sự khác biệt và các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ tại công ty. Cụ thể, tỷ lệ nữ giới nắm các vị trí trong Ban giám đốc và lãnh đạo là 55%, vượt số lượng nam đồng nghiệp.

Công ty cũng mở rộng việc ưu tiên bình đẳng giới trong toàn chuỗi giá trị của mình, điển hình là dự án phát triển cà phê bền vững NESCAFÉ Plan - "Nestlé đồng hành cùng phụ nữ". Dự án đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ, thông qua việc đào tạo đội ngũ nữ trưởng nhóm nông dân trồng cà phê. Trong quản lý kinh tế nông hộ, hơn 80% phụ nữ tham gia vào các quyết định đầu tư và sản xuất, cũng như quản lý các báo cáo về tài chính.

Nhờ những nỗ lực đó, Nestlé Việt Nam đã được đánh giá, tôn vinh là Doanh nghiệp tiêu biểu có cam kết về bình đẳng giới tại nơi làm việc, và thông qua việc tham gia vào cộng đồng, bởi Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF); Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE).

Cám ơn bà vì những chia sẻ và chúc Nestlé Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới!

Thành lập từ năm 1995, Công ty Nestlé Việt Nam liên tục mở rộng đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ nhu cầu thực phẩm, dinh dưỡng với mục tiêu tối ưu hóa vai trò của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, hôm nay và những thế hệ mai sau.

