Nestlé MILO và hành trình xây dựng thế hệ ý chí

Thể thao - Môi trường thực tiễn giúp trẻ rèn ý chí

Vì sao Nestlé MILO lựa chọn "Có chí thì nên" làm thông điệp truyền thông cho chiến dịch năm nay?

- "Có chí thì nên" là câu tục ngữ phổ biến của Việt Nam nói lên tầm quan trọng của ý chí trong cuộc sống. Việc rèn ý chí chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là với trẻ em ngày nay.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh thông điệp này để nâng cao nhận thức của các bà mẹ về tầm quan trọng của ý chí trong sự phát triển của trẻ, từ đó khuyến khích và chung tay cùng phụ huynh để truyền cảm hứng cho trẻ xây dựng ý chí cùng thể thao ngay từ nhỏ.

Bà Philomena Tan, Giám đốc ngành hàng MILO & sữa (Nestlé Việt Nam) (Ảnh: ZENO).

Là một người mẹ, bà khuyến khích con mình rèn ý chí ra sao?

- Tôi từng trải qua khó khăn như các bà mẹ khác khi giúp con học được cách chấp nhận thất bại và không bỏ cuộc. Trước đây, khi tham gia các hoạt động thể thao ở trường, con trai tôi dễ bỏ cuộc vì quá trình luyện tập quá khó và nặng nề.

Người lớn có thể hiểu ta sẽ trưởng thành hơn khi trải qua thất bại nhưng đứa trẻ 7, 8 tuổi thì không. Vì vậy, thay vì giải thích bằng lời, tôi khuyến khích con thử nhiều bộ môn hơn để tìm ra thứ con thích và phù hợp. Con đã thử bóng đá, bóng rổ, cầu lông… và cuối cùng tìm thấy tình yêu bóng đá. Giờ đây con đã học được cách chấp nhận thất bại, kiên trì đến cùng và có thể chất tốt hơn. Qua hành trình này, tôi nhận thấy con trai mình đã trưởng thành hơn.

Mục tiêu của Nestlé MILO là hướng đến việc xây dựng thế hệ ý chí (Ảnh: ZENO).

Là nhãn hàng truyền cảm hứng thể thao hơn 25 năm qua tại Việt Nam, Nestlé MILO luôn đồng hành cùng họ chinh phục mục tiêu này. Với nhiều sân chơi và hoạt động thể thao đa dạng, chúng tôi tạo cơ hội giúp phụ huynh cùng con rèn ý chí qua thể thao, từ đó khám phá năng lực bản thân với bộ môn thể thao trẻ yêu thích.

Cam kết xây dựng "thế hệ ý chí" vững bền

Một trong những khái niệm được Nestlé MILO gọi tên tại Việt Nam trong năm nay là "Thế hệ ý chí", vậy nhãn hàng định nghĩa như thế nào về khái niệm này?

- Thế hệ ý chí là một thế hệ sẵn sàng chấp nhận thử thách, học hỏi từ những thất bại và trở nên bền chí thông qua thể thao. Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến xây dựng thế hệ ý chí cho tương lai Việt Nam, bắt đầu từ việc thay đổi thế hệ Alpha.

Thế hệ Alpha, còn được gọi là thế hệ kính (Glass Generation), có xu hướng dễ bỏ cuộc trước trở ngại cuộc sống do hiện tại có nhiều thứ thuận tiện, đủ đầy. Chúng ta đều biết rằng bố mẹ không thể lúc nào cũng ở bên trẻ, do đó xây dựng ý chí và lòng quyết tâm không bỏ cuộc cho trẻ từ sớm sẽ giúp con tự lập hơn trên hành trình theo đuổi thành công. Đó là sứ mệnh mà Nestlé MILO hướng tới và cũng là lý do tại sao câu chuyện "Thế hệ ý chí" được Nestlé MILO lựa chọn để lan tỏa và tạo nên những tác động tích cực.

Nestlé MILO hiện có chiến dịch cụ thể nào giúp mọi người nâng cao nhận thức và cùng tham gia vào "Thế hệ ý chí" không?

- Chúng tôi tổ chức các giải đấu thể thao học đường như giải bóng rổ học sinh TPHCM, giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc và giải Vovinam Việt võ đạo cúp Nestlé MILO... và gần đây nhất là Trại hè năng lượng Nestlé MILO - Trung tâm rèn ý chí, nơi chúng tôi đã hợp tác cùng 20 trung tâm thể thao để đưa thể thao tiếp cận gần hơn đến 20.000 trẻ em trên khắp cả nước.

Chúng tôi còn triển khai chương trình "Ngày hội đi bộ MILO" trên các thành phố lớn khắp cả nước như TPHCM, Hà Nội, Bắc Giang, và gần nhất là Nghệ An với hơn 7.000 em nhỏ tham gia.

Nestlé MILO cũng tạo ra phiên bản "Ngày hội đi bộ MILO" trực tuyến, xây dựng chuỗi bài tập thể thao trực tuyến như Học viện thể thao MILO Activ. Sáng kiến này cho phép trẻ tham gia thể thao ngay tại nhà ngay trong khi trẻ đang xem thứ gì đó trên màn hình.

Nestlé MILO triển khai đa dạng hoạt động thể thao trong chương trình "Năng động Việt Nam" (Ảnh: ZENO).

Chiến dịch Chung tay xây dựng thế hệ ý chí - có chí thì nên của Nestlé MILO năm nay đã và đang có những hoạt động gì?

- Trong chiến dịch "Có chí thì nên", chúng tôi đề cao vai trò của thể thao trong việc giúp trẻ rèn ý chí, chung tay cùng phụ huynh vun đắp nên thế hệ ý chí cho tương lai Việt Nam.

Chúng tôi bắt đầu hành trình này với những câu chuyện vươn đến thành công trong thể thao với ý chí bền bỉ của các vận động viên SEA Games hay chuỗi chiến dịch truyền thông nhằm phủ sóng thông điệp "Có chí thì nên" đến nhiều phụ huynh.

"Bức tường ý chí" lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, thu hút 10.000 gia đình tham gia. Thông qua hoạt động này, Nestlé MILO vinh danh những nỗ lực, cố gắng trong thể thao, từ đó truyền cảm hứng để các bậc phụ huynh cùng con bắt đầu hành trình rèn ý chí qua thể thao và hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ ý chí.