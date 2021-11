Dân trí "Siêu phẩm" nệm tròn Capital Limited - Phiên bản giới hạn lần đầu tiên được Nệm Kim Cương ra mắt thị trường đã gây được ấn tượng mạnh với cảm hứng thiết kế tinh tế quý tộc Châu Âu cùng công năng hoàn hảo, hiện đại dành riêng cho chủ nhân thượng lưu.

Nệm Kim Cương - Tiên phong sống xanh, ngủ organic

Mang phương châm vận hành "Tận dụng tốt lợi thế của công nghệ và thiên nhiên sẵn có, kiến tạo nên những sản phẩm độc đáo nhất, chất lượng nhất, mang lại giá trị chung cho cộng đồng", Nệm Kim Cương đã và đang trở thành một trong những thương hiệu tiên phong mang xu hướng Sống xanh - Ngủ Organic có chế độ và thời gian bảo hành tốt nhất hiện nay đến hàng triệu gia đình Việt.

Nệm tròn Capital phiên bản giới hạn thể hiện phong cách sống thượng lưu.

Sở hữu 2 nhà máy lớn tọa lạc tại miền Nam - Bắc với tổng diện tích hơn 30 hecta, Công ty Cổ phần đầu tư Nệm Kim Cương đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất, cùng hệ thống phân phối trên 2000 đại lý khắp cả nước cam kết cùng nhau phát triển vững mạnh.

Với tiêu chí không ngừng đổi mới và mang đến những giá trị tinh túy, nâng cao chất lượng sống cho gần 100 triệu người Việt, Nệm Kim Cương tiếp tục cho ra đời sản phẩm nệm tròn, khác biệt hoàn toàn với các mẫu nệm thông thường có kiểu dáng hình chữ nhật nhàm chán, đơn điệu trong không gian nội thất phòng ngủ. Trong khi đó, con người lại luôn có nhu cầu tìm kiếm, khám phá cái mới. Đặc biệt với những điều mới mẻ bao giờ cũng mang đến nhiều cảm xúc thăng hoa và thú vị nhất. Nệm tròn có thể nói là một trong các dòng sản phẩm nội thất phòng ngủ đã và đang đáp ứng được điều kiện trên. Đây là một món đồ nội thất mang đến đẳng cấp cho những chủ nhân tinh hoa trong không gian phòng ngủ thời nay.

Nệm tròn Capital Limited - Khẳng định phong cách sống thượng lưu

Tại bộ sưu tập mới 2021, Nệm Kim Cương đột phá mang tới sản phẩm cao cấp dành cho những khách hàng yêu thích không gian độc lạ cùng phong cách thiết kế nội thất hoàng gia, đẳng cấp. Lần đầu tiên nệm tròn Capital Limited phiên bản giới hạn được tung ra thị trường với thiết kế hoàn toàn mới lạ, ấn tượng. Không những đem tới sự trải nghiệm đặc biệt về công năng sử dụng mà nệm tròn Capital Limited còn thể hiện phong cách quý tộc, tôn lên sự nổi bật sang trọng cho không gian nội thất thêm phần tinh tế.

Với cấu tạo mặt trên là vỏ áo nệm được làm từ vải bamboo cao cấp nhập khẩu châu Âu, chiết tạo từ tre tự nhiên thân thiện với môi trường, nệm tròn Capital Limited đặc biệt có khả năng kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả. Sự mềm mịn từ vải bamboo vừa mang lại cảm giác thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông nhờ khả năng cân bằng nhiệt của vỏ áo nệm. Đặc tính an toàn và không chứa chất độc hại đã được tổ chức OEKO TEX của Thụy Sĩ công nhận. Cùng với đó là khả năng thấm hút cực tốt của vải bamboo, gấp 3-4 lần so với vải Cotton.

Bên cạnh đó, khung lò xo túi độc lập được làm từ nguyên liệu thép cao cấp nhập khẩu Châu Âu kết hợp với các lớp foam PU đa tầng tiêu chuẩn, giúp bảo vệ kết cấu khung lò xo và tạo độ êm ái, mềm mại cho thành đệm. Đồng thời giúp nệm có khả năng nâng đỡ đường cong cơ thể một cách hoàn hảo.

Nệm lò xo cao cấp Capital Limited nâng đỡ những đường cong cơ thể của chủ nhân một cách hoàn hảo, giúp bảo vệ cột sống và giảm thiểu những bệnh liên quan đến xương khớp.

Nệm Kim Cương tiên phong ứng dụng chất liệu da cao cấp vào sản phẩm nệm lò xo

Chất liệu da của nệm cũng chính là loại da cao cấp thường được sử dụng cho các loại xe hơi siêu sang như Audi, Lexus. Hơn nữa, nệm còn có lò xo túi độc lập kết cấu đặc biệt với độ nén cao, mang tới trải nghiệm đàn hồi vô cùng êm ái và không gây lan truyền lực, đem lại giấc ngủ ngon trọn vẹn ngay cả khi người kế bên xoay trở mình.

Thương hiệu tiên phong với sản phẩm nệm bọc da sang trọng và đẳng cấp.

Ngoài ra, các sản phẩm chăm sóc giấc ngủ của Nệm Kim Cương đều được các tổ chức Quốc tế kiểm nghiệm và chứng nhận: TUV (LGA) - Đức; SGS - Thụy Sĩ; ELSON - Hàn Quốc; KSA - Hàn Quốc; OEKO - TEX - Thụy Sĩ; QMS - Úc; ISPA - Mỹ về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Việc sở hữu nệm tròn với thiết kế sang trọng, hiện đại cùng kiểu dáng bo viền tinh tế, độc đáo sẽ cho thấy chủ nhân là những người thuộc tầng lớp thượng lưu có gu thẩm mỹ, phông văn hóa và phong cách hưởng thụ riêng đầy khác biệt. Tầng lớp ưu tú này luôn khao khát hướng đến sự sang trọng của những món đồ phiên bản giới hạn, không giống với số đông. Bởi vậy trong không gian phòng ngủ, họ thường lựa chọn những sản phẩm mang tính độc quyền như nệm tròn Capital Limited của Nệm Kim Cương để được nâng niu mỗi giấc ngủ và cũng để khẳng định phong cách sống đẳng cấp xứng tầm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nệm Kim Cương với hơn 2000 đại lý trên toàn quốc

Địa chỉ:

Khu vực miền Bắc: Cụm CN An Hưng - An Hưng - An Dương - Hải Phòng

Khu vực miền Nam: Số 18B/1E khu phố Đồng An - Bình Hòa - Thuận An - Bình Dương

Hotline: 1900 6362 39

Fanpage: Đệm Kim Cương

Website: www.nemkimcuong.vn/mienbac

Thông tin sản phẩm: https://nemkimcuong.vn/mienbac/vi/san-pham/nem-capital-limited/

Trường Thịnh