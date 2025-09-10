Nâng cao kiến thức về sức khỏe cho tư vấn viên bảo hiểm

Từ nhu cầu thực tế đến kỳ vọng mới

Nhiều khách hàng cho biết khi tham gia bảo hiểm, họ không chỉ tìm đến những tư vấn viên có kiến thức bảo hiểm, mà còn kỳ vọng tư vấn viên hiểu về sức khỏe cộng đồng để hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn.

Anh Nguyễn Minh Tâm (quản lý công trình tại Hà Nội) tham gia bảo hiểm được 5 năm. Anh cho biết thường hỏi tư vấn viên các thông tin về thủ tục nhập viện, các triệu chứng bệnh… “Tôi thấy yên tâm vì tư vấn viên hiểu về sức khỏe cộng đồng. Có lần tôi phải mổ thoát vị đĩa đệm, cần hỏi về thủ tục cần thiết và chọn bệnh viện uy tín. Nhờ tư vấn viên hiểu quy trình ở bệnh viện và việc chi trả từ bảo hiểm, tôi nhập viện thuận tiện hơn và an tâm phẫu thuật”, anh Tâm chia sẻ.

Là người có tiền sử bệnh lý, chị Trần Thị Hồng (nhân viên văn phòng, TPHCM), cho biết: “Nửa năm trước tôi bị rối loạn lipid máu và vài vấn đề về tiêu hóa, nên cứ nghĩ là sẽ khó tham gia bảo hiểm. Nhưng tư vấn viên giải thích kỹ cho tôi các trường hợp loại trừ. Dù bị bệnh nhưng tôi vẫn tham gia được những sản phẩm phù hợp. Tư vấn viên hiểu biết và nhiệt tình nên tôi khá yên tâm”.

Khách hàng kỳ vọng tư vấn viên bảo hiểm hiểu biết về sức khỏe cộng đồng để tư vấn và hỗ trợ hiệu quả hơn (Ảnh: Thu Hằng).

Anh Phạm Văn Tám (TPHCM), một chuyên gia tư vấn bảo hiểm với hơn 20 năm kinh nghiệm, cho biết: “80% khách hàng của tôi trước khi tham gia bảo hiểm đều hỏi về các vấn đề sức khỏe. Ví dụ, cần có đủ các giấy tờ gì để được bảo hiểm chi trả nhanh chóng, các bệnh hiểm nghèo phổ biến là các loại bệnh nào, ung thư vòm họng và ung thư giáp khác nhau ra sao…”.

Theo anh Tám, sự thay đổi này xuất phát từ việc người tiêu dùng ý thức hơn về bệnh tật và lo ngại chi phí điều trị bệnh. “Nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm muốn được hỗ trợ các thông tin về sức khỏe để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần tốt hơn. Vì vậy, người tư vấn càng biết nhiều kiến thức về sức khỏe cộng đồng thì càng hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng tốt hơn”, anh Tám chia sẻ thêm.

Hướng đi mới cho bảo hiểm Việt Nam

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2025, số lượng hợp đồng khai thác mới đạt gần 900.000 hợp đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt gần 29.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy vai trò thiết yếu của bảo hiểm trong việc bảo vệ sức khỏe và tài chính cho người tham gia.

Bên cạnh đó, sống khỏe và sống chất lượng ngày càng trở nên quan trọng. Theo khảo sát Manulife Asia Care 2025, sống lâu không còn là mong muốn hàng đầu của người dân hiện nay. Ngược lại, họ ưu tiên sống khỏe mạnh và độc lập về tài chính. Do đó, tư vấn viên không chỉ giỏi về kiến thức tài chính bảo hiểm, mà cần có hiểu biết cơ bản về sức khỏe cộng đồng.

Nắm bắt được xu hướng đó, Manulife Việt Nam đã triển khai đào tạo kiến thức thiết yếu về sức khoẻ cộng đồng cho lực lượng tư vấn viên thông qua việc hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội. Đây là bước đi chiến lược nhằm phát triển đội ngũ tư vấn viên thế hệ mới chuyên nghiệp, am hiểu về tài chính lẫn sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu gia tăng về sống khỏe, đồng thời hỗ trợ khách hàng tìm được giải pháp bảo vệ tối ưu nhất.

Tư vấn viên Manulife được đào tạo kiến thức về sức khỏe cộng đồng tại trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Huệ Ngọc).

Cụ thể, chương trình tập trung cung cấp kiến thức về bệnh lý truyền nhiễm và bệnh không lây phổ biến như tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, ung thư. Ngoài lý thuyết, tư vấn viên còn được hướng dẫn cách đọc hiểu kết quả xét nghiệm, tư vấn các vấn đề sức khỏe liên quan đến quyền lợi bảo hiểm để áp dụng vào thực tế.

PGS.TS.BS Lê Minh Giang - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết: “Mục tiêu của sự hợp tác này là nâng cao kiến thức thiết yếu về sức khỏe cộng đồng cho tư vấn viên để hỗ trợ người tham gia bảo hiểm trở thành khách hàng thông thái”.

Mô hình đào tạo này mang lại lợi ích cho nhiều bên. Khách hàng được hỗ trợ tốt hơn bởi người tư vấn có kiến thức nền tảng về sức khỏe cộng đồng. Về phía doanh nghiệp, đây là chiến lược đầu tư dài hạn vào con người, tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm khách hàng. Ở góc độ rộng hơn, mô hình này là tín hiệu cho thấy ngành bảo hiểm đang có sự chuyển biến tích cực: lấy sức khỏe khách hàng làm trọng tâm.

Bà Tina Nguyễn - Tổng giám đốc Manulife Việt Nam - cho biết: “Đây là bước đi tiên phong của chúng tôi nhằm hiện thực hóa cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời, xây dựng đội ngũ tư vấn viên thế hệ mới vừa là chuyên gia tài chính, vừa là đại sứ sống khỏe để đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ sức khỏe và tài chính toàn diện. Chương trình của Manulife cũng giúp thúc đẩy ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững”.