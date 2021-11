Mỹ phẩm Pơ Lang và giấc mơ xây thương hiệu cho bơ Đắk Lắk

Dân trí Thương hiệu Pơ Lang với sản phẩm mỹ phẩm độc đáo làm từ trái bơ booth Đắk Lắk đang có bước đi vững chắc để hiện thực hóa giấc mơ tăng giá trị nông sản cho bà con nông dân.

Tháng 11 này, mỹ phẩm Pơ Lang được sàn TMĐT Sendo chủ động mời tham gia "Sendo cảm hứng Việt Nam" - chương trình hỗ trợ tăng doanh thu miễn phí của Sendo dành cho các doanh nghiệp Việt với phương châm mang đến lợi ích cho cộng đồng. Hợp tác này đánh dấu thêm một nét son của Pơ Lang và là một thành quả xứng đáng cho nỗ lực tuyệt vời của thương hiệu non trẻ này.

Thương hiệu Pơ Lang ra đời với phương châm tạo ra những sản phẩm thiên nhiên thuần khiết nhất dành riêng cho làn da của phụ nữ Việt Nam, từ chính nguồn tài nguyên nông sản bản địa của Việt Nam mình.

Với phương châm này, Pơ Lang vừa tạo nên những sản phẩm mỹ phẩm, xà bông thiên nhiên chất lượng cao, thân thiện với làn da nhạy cảm, vừa góp phần nâng cao giá trị đầu ra cho các sản phẩm nông sản về lâu dài.

Đắk Lắk - nơi sinh ra và lớn lên của Phạm Thị Thu Hằng, người sáng lập nên Pơ Lang, vốn nổi tiếng với giống bơ Booth đặc sản có hương vị thơm ngon đặc biệt, quả to, bóng láng. Tuy nhiên, những năm gần đây, giá bơ tươi giảm đáng kể. Một phần do giá cả phụ thuộc hết vào thương lái, một phần do đại dịch COVID-19, làm ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ nông dân.

Từng gặp phải thất bại lớn đầu đời khi khởi nghiệp kinh doanh ở tuổi mới 25, Thu Hằng bắt đầu chọn con đường an toàn, giấc mơ khởi nghiệp tưởng chừng khép lại.

Tuy nhiên, nhiệt huyết của một người đam mê kinh doanh không cho phép cô từ bỏ. Ở tuổi 30, với những kinh nghiệm và vốn sống tích lũy, Thu Hằng có một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống xung quanh mình và cô cũng thêm quyết tâm để tạo ra được những giải pháp thiết thực cho cộng đồng.

Thu Hằng bắt đầu bằng việc tìm tòi để mong hiểu hết được về sản vật quý báu của quê hương. Gần tròn một năm, vừa học hỏi, vừa thử nghiệm, cũng nhờ cô có kiến thức chuyên môn chính quy ngành sinh học nên các sản phẩm từ trái bơ cũng lần lượt được Pơ Lang cho ra đời: Từ son dưỡng trái bơ, son gấc, dầu rửa mặt từ bơ, muối tắm cà phê - dầu bơ, Xà bông bơ đến dầu trái bơ nguyên chất, dầu gấc, dầu hạt chanh dây.

Tất cả giờ đây được thương hiệu Pơ Lang sản xuất bằng dây chuyền công nghệ khép kín, là công nghệ tốt nhất hiện nay, nhờ thế nên sản phẩm làm ra không bị cặn lắng, mùi rất nhẹ và giữ nguyên được những giá trị ưu việt của quả bơ.

Phát triển sản phẩm qua quá trình nghiên cứu nghiêm túc và sự chọn lọc nguyên liệu kỹ lưỡng, so với các đối thủ trong ngành mỹ phẩm, nhờ đó Pơ Lang chinh phục được những khách hàng khó tính nhất. Pơ Lang còn có lợi thế về vùng nguyên liệu đầu vào và chất liệu vượt trội của vùng nguyên liệu gốc.

Có sản phẩm tốt nhưng đầu ra cho sản phẩm lại là một bài toán khó tiếp theo. Thời điểm ban đầu, Pơ Lang hợp tác phân phối cùng các cửa hàng bán quà lưu niệm, các vườn ươm khởi nghiệp… Sau đó, nhận thấy ưu điểm tuyệt vời của thương mại điện tử trong việc cắt giảm được khâu trung gian, tiếp cận số lượng lớn khách hàng, giảm chi phí mặt bằng, v.v… Pơ Lang sớm xuất hiện trên nhiều kênh bán hàng trực tuyến.

Thương hiệu này lặp tức thu hút lượng theo dõi tương đối cao trên các mạng xã hội và sàn TMĐT nhờ uy tín và chất lượng sản phẩm thuyết phục được khách hàng cùng những nội dung chia sẻ rất chân thật và cuốn hút đến từ chính Thu Hằng.

Mối hợp tác với Sendo đưa Pơ Lang chính thức mở bán trên sàn ngay dịp lễ hội mua sắm 11/11. Sendo còn hỗ trợ truyền thông cho Pơ Lang và hướng tới đẩy mạnh doanh thu cho thương hiệu này sau một mùa dịch khó khăn. Thu Hằng cho biết cô kỳ vọng trong thời gian tới, doanh thu của Pơ Lang từ TMĐT sẽ tiếp tục tăng mạnh, chiếm từ 20-50% tổng doanh thu.

Sản phẩm mỹ phẩm làm từ bơ của Pơ Lang hiện đang có bán trong sự kiện "Sendo siêu hội hàng Việt 11/11" trên sàn TMĐT Sendo tại địa chỉ: https://www.sendo.vn/su-kien/sieu-hoi-hang-viet Sự kiện quy tụ hàng trăm sản phẩm chất lượng đến từ các nhà sản xuất Việt Nam cùng loạt ưu đãi, miễn phí vận chuyển hấp dẫn dành cho người tiêu dùng.

Trường Thịnh